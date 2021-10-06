В четверг, 7 октября, украинские профсоюзы намерены провести одну из наиболее масштабных за последнее время акций протеста против ряда законопроектов «Слуг народа» и антисоциальных реформ, которые на Украине вводят по требованиям западных кредиторов

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) намерена вывести на улицы 10 000 человек. Другие профсоюзные организации тоже планируют присоединиться к акции протеста. Митинги должны состояться перед Верховной Радой и Кабмином, куда участники пройдут от сожженного во время Евромайдана здания Дома профсоюзов. Аналогичные акции должны состояться и в регионах.

Профсоюзы Украины требуют поднять размер минимальной зарплаты до 6900 гривен (21 000 р.) и минимальной пенсии — до 3600 грн (10 800 р.), а также установить для населения справедливые цены на украинский газ, справедливые тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, поскольку нередко работающая семья не может позволить себе отопление зимой и лишь накапливает долги. «Нет увольнениям»: Украинские профсоюзы анонсировали массовую акцию протеста © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

До конца текущего года профсоюзы требуют погасить существующие задолженности по зарплате, а это более 4 миллиардов гривен, которые задолжали 140 000 работникам.

От депутатов требуют принять на текущей сессии закон, которые сможет гарантировать работникам выплаты заработанных денег в случае банкротства предприятия.

Среди требований есть также отказ от свободного рынка на энергоносители, который, по словам организаторов, уничтожает украинскую промышленность, следовательно, рабочие места и социальную инфраструктуру.

Как говорит пресс-секретарь ФПУ Юрий Работа, участники акции также потребуют от депутатов не принимать новые законопроекты, которые нарушают права работников и облегчают их увольнение. Недавно украинские нардепы в первом чтении приняли пять законов по ускоренной процедуре: №№ 5388, 5266, 5161, 3115, 2743. Они направлены на дерегуляцию трудовых отношений, то есть упрощают увольнение. В частности, законопроект № 5388 отменяет необходимость согласовывать увольнение работника с профсоюзом. По этому законопроекту на работника также можно будет повесить неограниченную материальную ответственность (пока можно взыскать только сумму средней зарплаты).

В основу этих законопроектов положен разработанный ранее проект закона «О труде», который получил негативную оценку Международной организации труда (МОТ), ООН и был жестко раскритикован профсоюзами Украины. Председатель ФПУ Григорий Осовой также утверждает, что принятие этих законопроектов неминуемо приведет к массовым трудовым конфликтам.

Юрий Работа также отмечает, что инициатором некоторых реформ был недавно задержанный в Грузии Михаил Саакашвили, которые копировал реформы по своей грузинской модели. Суть же этих реформ заключается в том, что работник даже не может оспаривать явные нарушения трудовых прав. «Дети низкого качества»: украинские профсоюзы присоединились к требованию наказать скандальную нардепа из «Слуги народа» © Facebook, Александр Сенько

«После назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность члена Национального совета реформ на базе ведомства был создан "Офис простых решений и результатов", откуда вышел законопроект № 5371. В нем предлагается на всех предприятиях, где занято не больше 250 работающих, перейти на форму прямых договоров. То есть фактически упразднить для них КЗоТ Украины (Кодекс законов о труде) и регулировать трудовые отношения напрямую между работником и работодателем. И получается, что все эти люди, а это примерно 80% экономики, окажутся вне поля регулирования государством трудовых отношений. Работник заключил договор, и у него прямые отношения с работодателем. Если что-то не устраивает — иди в суд. А в суде ему скажут: "Ну ты же, когда подписывал, смотрел, что там написано? Так в чем дело, чего ты к нам пришел?" То есть уже нельзя будет апеллировать в суде к нормам трудового законодательства. И получается, что работодатель содержит структурное подразделение правовиков, юристов, а работник даже в суд не может пойти самостоятельно, потому что несколько лет назад приняли закон, по которому человек сам себя не может представлять в суде, только через адвоката. Так все деньги, которые работник оспаривает, уйдут на адвоката. Ему и смысла не будет идти в суд», — объясняет суть реформы пресс-секретарь ФПУ.

В ФПУ также предупреждают об опасности еще одного законопроекта, принятого в первом чтении, относительно «эффективного использования средств социального страхования». Согласно законопроекту, средства фондов соцстраха и застрахованных лиц (около 10 миллиардов гривен) превращаются в государственные и направляются в бюджет.

Помимо этого «Слуги народа» намерены ограбить и сами профсоюзы. По информации руководства ФПУ в ближайшее время на рассмотрение будет внесен законопроект об имуществе профсоюзов. «По сути, это национализация профсоюзного имущества, но она так завуалирована, чтобы не выглядеть национализацией. Иначе нужно будет возместить стоимость национализированных объектов. Однако там прописано, что якобы Федерация профсоюзов Украины незаконно владеет собственностью, якобы объекты просто отдавались профсоюзам в пользование в 60-е годы и до сих пор являются госсобственностью. И теперь вроде как государство считает, что ее надо вернуть обратно. Мол, "попользовались — и хватит, верните законному владельцу"», — говорят в руководстве ФПУ.

Речь идет о сотнях объектов — домах профсоюзов в каждом городе, санаториях и базах отдыха в каждом регионе, доставшиеся в наследство профсоюзам с советских времен, которые потом можно будет за копейки продать «нужным людям» под отели и торговые центры. В данном случае мы видим, что, когда надо отжать какую-нибудь собственность — современная Украина считает себя наследницей УССР, а во всех других случаях называет этот период «советской оккупацией». Профсоюзы Украины анонсируют акции протеста © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что ровно год назад украинские профсоюзы выходили на аналогичную акцию протеста с аналогичными требованиями, которые передали в Офис президента, Верховную Раду и Кабмин. У Зеленского тогда выдали профсоюзам кучу дежурных обещаний. После чего профсоюзы заявили об отказе от активных действий.

«Мы договорились, что в ближайшее время команда Президента представит профсоюзам Стратегию реформ-2020. Будет определен алгоритм участия профсоюзов в реализации этой стратегии», — рассказывал год назад председатель ФПУ. Обещанный «алгоритм участия» проявился в том, что вскоре Государственное бюро расследований пришло с обысками в ФПУ и в частности обыск проводили у ее председателя Григория Осового без предъявления каких-либо обвинений.

Можно с уверенностью предсказать, что и сейчас в Офисе президента раздадут кучу обещаний, но продолжат проводить те же неолиберальные реформы и отжимать собственность украинских профсоюзов. Пополнять бюджет всеми возможными способами ради погашения кредитов — основное требования западных кредиторов Украины. Именно окрика из посольств США или от миссии МВФ украинские власти опасаются более всего.

Все перечисленные профсоюзами требования прямо противоречат политике, которую от Зеленского требуют проводить западные партнеры. Протесты профсоюзов или пенсионеров, медиков или шахтеров в Офисе президента и Кабмине воспринимаются, как «нормальный рабочий фон». Власти Украины научились не опасаться ни профсоюзов, ни миллионов обычных работников. Даже если все они уедут на заработки заграницу, украинский государственный аппарат будет существовать исключительно за счет западной финансовой помощи, как «анти-Россия», а также за счет распродажи оставшихся природных ресурсов в счет этой помощи. Если украинские профсоюзы в очередной раз проведут лишь предупредительную акцию «для галочки» и разойдутся, они в конце концов лишатся всей своей собственности, а украинские работники лишатся не только основных трудовых, но и базовых человеческих прав. Если же профсоюзы будут упорствовать — их руководство объявят «российскими агентами». Выбор невелик, но он есть.