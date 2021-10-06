Прочность любой цепи определяется самым слабым ее звеном. Таким образом, пригласив на Варшавский форум по безопасности Светлану Тихановскую, организаторы мероприятия резко опустили его планку

Варшавский форум по безопасности (Warsaw Security Forum) — ежегодная международная конференция, организатором которой является польский Фонд имени Казимежа Пулаского в стратегическом партнерстве с Министерством иностранных дел и Бюро национальной безопасности Польши, а также со штаб-квартирой НАТО. Она проходит в столице Польши с 2014 года, и позиционируется как место для обмена опытом и мнениями в области политики безопасности стран-членов НАТО и Европейского Союза, а также государств-партнеров.

Обычно в нем принимают участие министры иностранных дел и обороны, а также дипломаты и чиновники более низкого уровня. Нынешний форум, открывшийся в Варшаве 5 октября, отличался от предыдущего, состоявшегося в допандемийном 2019 году: во-первых, на нем выступил президент Польши Анджей Дуда, а во-вторых — «лидер белорусской демократической оппозиции» Светлана Тихановская. Если бы не она, мероприятие особо не отличалось бы от любого другого, которое проводится на «восточном фланге НАТО». Польский эксперт объяснил, почему президент Дуда не признал победу Байдена © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Так, президент Польши привычно заявил, что Россия, расширяя свою военную активность, «угрожает НАТО с востока, севера и юга», и на это нужно найти комплексный ответ. Он также ритуально упомянул восточных соседей Польши. «Мы не можем забывать о Грузии, Украине, Молдавии или странах, у которых забирают право на самоопределение, в частности, в Белоруссии. Польша активно поддерживает амбиции этих стран, поддерживая политику открытых дверей — как в НАТО, так и ЕС», — заявил Дуда.

Он также отметил, что «нам нужна Америка, которая в политическом и военном отношении включена в обеспечение безопасности Европы, и активно участвует в НАТО». По словам президента Польши, «это гарантия того, что демократический мир сможет справиться с многочисленными вызовами, как на наших границах, так и в отдаленных уголках земного шара». Не обошлось и без привычных заявлений в стиле «мы защищаем Запад».

«Сейчас мы переживаем гибридную агрессию против Польши в виде попыток переселения мигрантов на территорию ЕС белорусскими спецслужбами. Мы с полной решимостью защищаем границы НАТО и Европейского Союза. Сегодня мы уверены, что среди тех, кто пытается нелегально пересечь границу, есть люди, связанные с террористическими организациями», — заявил Дуда, не приведя никаких доказательств. Более того, это выглядело явной попыткой оправдать главу МВД Польши Мариуша Каминьского и министра обороны этой страны Мариуша Блащака, которые на пресс-конференции в минувший понедельник, 27 сентября, обнародовали фото, будто бы найденные в телефонах задержанных нарушителей польской границы. Среди них были не только изображения бородатых мужчин с оружием, но и фото мужчины, занимающегося сексом с домашним животным. Количество украинских гастарбайтеров в Польше сократилось вдвое © Facebook, Powiernictwo Kresowe

Но большая часть выступления Анджея Дуды была посвящена любимой мозоли Польши — российско-немецкому газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2), который с каждым днем становится все ближе к запуску в эксплуатацию. Видимо, именно поэтому польский президент назвал проект «ошибкой стратегического значения для евроатлантического сообщества» и призвал НАТО провести дискуссию о том, «как отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск СП-2».

Примечательно, что публичной поддержки в этом вопросе от других спикеров Варшавского форума по безопасности Дуда так и не дождался. Даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил об СП-2 и о том, что Киев и Варшава «готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента», лишь на встрече со своим польским коллегой Збигневом Рау. А вот с трибуны форума Кулеба призвал НАТО увеличить свое присутствие в регионе Черного моря.

Это был своеобразный пас министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который заявил, что Черноморский регион является одним из ключевых регионов для евроатлантической безопасности, и НАТО должен рассматривать его, а также регионы Балтики и Средиземноморья через единую и взаимосвязанную призму. В свою очередь, Чавушоглу призвал поддержать Украину и Турцию на пути вступления в НАТО и отметил, что «Польша и Турция являются теми несколькими, к сожалению, только несколькими, союзниками НАТО, которые поднимают этот вопрос на каждой министерской встречи и каждом саммите». Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Несколько выбивалось из общего тона выступление на форуме главы венгерской дипломатии Петера Сийярто. Сначала он стоически выслушал претензии Анджея Дуды к «Северному потоку — 2», по которому Венгрия в ближайшее время рассчитывает получить российский газ (речь идёт о том миллиарде кубометров, который будет поставляться через Австрию). А потом высказался в пользу политики открытых дверей ЕС и НАТО для стран Западных Балкан и Грузии — ни словом не упомянув Украину, сотрудничество которой с Североатлантическим альянсом Венгрия блокирует. Напомню, на минувшей неделе Сийярто назвал критику венгерско-российского газового контракта со стороны Киева «попыткой нарушить наш суверенитет».

Речь же Светланы Тихановской на Варшавском форуме по безопасности соответствовала ее статусу «бедной родственницы» — она просила денег. Естественно, на «борьбу за демократию в Белоруссии» — поддержку белорусских СМИ, «особенно журналистских расследований, редакций и организаций, которые были вынуждены переехать в другие страны», а также других общественных организаций. Кроме того, «лидер белорусской демократической оппозиции», как ее представили на форуме, в очередной раз потребовала ввести санкции в отношении своей страны. Она также полностью поддержала позицию Польши в отношении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Судя по всему, эта поддержка была условием встречи Светланы Тихановской с Анджеем Дудой, которая состоялась в кулуарах Варшавского форума по безопасности. Правда, Тихановскую, которая ранее не раз демонстрировала незнание элементарных понятий международной политики, саму на встречу с польским президентом не пустили — ее сопровождал журналист белорусской редакции «Радио Свобода» Франак Вячорка. Потому сложно сказать, кого именно пресс-служба Анджея Дуды имела в виду, когда после встречи распространила следующую цитату главы польского государства: «Мы получили очень четкую поддержку со стороны демократических сил в отношении гибридных действий на польской границе. Обеим сторонам ясно, что Александр Лукашенко несет полную ответственность за происходящее».