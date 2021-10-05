Аномальный хутор, озеро призраков и мертвый город: загадочные места Украины

Любители пощекотать себе нервы оценят подборку самых мистических мест на территории Украины, которую подготовило наше издание. Одних только Лысых гор с ведьмами и обрядами в ней целых три, есть в списке и странные озера, и удивительные пещеры, и даже аномальный хутор

Лысая гора, Ржищев

Это место использовалось для проведения языческих обрядов. Современные последователи паганизма также часто наведываются сюда, потому что гору считают хорошим проводником энергии. Говорят, что, оказавшись на Лысой горе, люди переживают странные эмоции: кому-то приходят видения, другие исцеляются, а некоторым становится нехорошо.

Из-за странной энергетики здесь плохо растут растения, уверяют мистически настроенные люди.

Лысая гора, Киев

Таинственная историческая местность с деревянным идолом Перуна овеяна легендами и жуткими пересказами. Гора получила недобрую славу: говорят, она тесно связана со сверхъестественными силами и магией. Кроме того, это очень популярное место для неоязычников и ведьм.

Лысая гора, Юрковка

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Антониевы пещеры, Чернигов

Туристы со всего мира приезжают в Чернигов, чтобы увидеть удивительный монастырь — Антониевы пещеры. Их история начинается еще с давних времен, когда в 1069 году сюда пришел святой монах Антоний, основатель Киево-Печерской лавры. Ему понравились Болдины горы (так называли это место). В дохристианские времена это место считалось святым, там располагался языческий храм бога Перуна, а также росла священная дубовая роща. В толще гор Антоний выкопал пещеру для уединения и молитв. Сейчас это место овеяно легендами, одна из которых рассказывает о том, как в XII веке на город напали татары. Бросились они преследовать монахов в пещерах, но так и не нашли их, поскольку монахи исчезли бесследно…

Поющие террасы, Городное

В небольшом селе на Харьковщине можно найти единственный на Украине «музыкальный оркестр», созданный самой природой — «Поющие террасы». Уникальное сооружение с фруктовым садом когда-то принадлежало сахарному магнату Павлу Харитоненко. Его особая конструкция имеет свойство изменять звуки. Например, если встать рядом с лестницей, ведущей к террасам, и тихо произнести слова, то их громкость увеличиться во много раз. Любой шорох может показаться вам раскатами грома.

Озеро призраков, Хропотова

В Хмельницкой области есть озеро Викнина, которое еще называют озером призраков. Оно никогда не замерзает, даже в самые лютые морозы. Здесь много рыбы, и она, как утверждают рыбаки, никогда не заканчивается, сколько бы ее ни вылавливали. Но местные жители никогда здесь не купаются. Причина — поверье, что озеро является окном в другой мир. Кроме того, говорят, что над озером часто появляются призраки.

Гора Тотоха, Медвин

На Киевщине есть гора Тотоха, которую сравнивают с такими местами, как Тибет, Алтай и Байкал. Она получила славу энергетического центра и сейчас очень популярна среди эзотериков и экстрасенсов. Люди верят, что здесь сосредоточен такой заряд энергии, который помогает избавиться от любой болезни. Существует предположение, что в древние времена здесь проводили языческие ритуалы.

Черное озеро, Богдановка

На Кировоградщине есть загадочное Черное озеро, больше похожее на болото. Вода в озере ледяная и имеет одинаковую температуру как летом, так и зимой. На нем много «плавающих островов». На самом деле это фрагменты суши, которые движутся на поверхности воды. На них могут расти кусты, деревья, есть здесь и редкие орхидеи. Никто точно не знает, какая глубина озера, хоть пробовали ее измерить не один раз.

Предполагают, что Черное озеро имеет два или даже три дна. С озером связано много жутких историй. Например, о компании ребят, которые интересовались спиритизмом и гаданием. Они приехали однажды ночью к Черному озеру, чем занимались — неизвестно, однако утром всех нашли мертвыми.

Громовище, Купище

В Житомирской области есть очень особая поляна, которая буквально притягивает молнии. Местные говорят, во время грозы возле Громовища находиться очень опасно. Поляна имеет дурную славу: говорят, здесь чахнут растения и не растут грибы, у людей, которые сюда пришли, резко ухудшается самочувствие и настроение. Жители села говорят, что время от времени здесь появляется загадочное мерцание, вверх взмывает луч света, будто включили подземный прожектор.

Бугайский треугольник

В Сумской области есть хутор Малая Бугайка, где никто не хочет жить. Очевидцы рассказывают об остановках и ускорении времени. Здесь люди видят видения и страдают от галлюцинаций. Часы здесь нормально не работают. Ученые объясняют это особенностью магнитного поля. Жители хутора в своих домах слышали странные стуки и страшные стоны. Здесь часто техника давала сбои, не хотел пастись скот. Из-за страха перед неизвестным из хутора выехали почти все. Сейчас сюда приезжают исследователи аномальных зон и любители мистики.