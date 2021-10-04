Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» («ГМ») на состоявшихся 2 октября 2021 года местных выборах почти в полтора раза опередила главную оппозиционную силу — партию экс-президента Михаила (Михо) Саакашвили «Единое национальное движение» («ЕНД»)

Но и в Грузии, и за ее пределами всех интересует другой вопрос: что, собственно, с Михо?

Он пошел ва-банк и непонятным образом оказался в Грузии 1 октября и в тот же день был арестован и помещен, как осторожно завило грузинское правительство, в «одно из пенитенциарных учреждений». И осторожность эта понятна: Саакашвили своим внезапным приездом планировал спровоцировать, как минимум, «революцию роз-2», как в ноябре 2003 года. А как максимум — вообще на плечах восставших масс въехать, а вернее, вознестись в президентский или премьерский дворец. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но, увы и ах для Михо, ничего подобного не случилось. Массы остались спокойными, революция не родилась, а просаакашвилевская оппозиция потерпела очередное поражение.

И произошедшее с незадачливым политическим вояжером можно охарактеризовать кратко: доигрался, допрыгался или, если хотите, за что боролся, на то и напоролся. Только в очень унизительной и даже извращенной форме: американская газета «Вашингтон Пост» едва ли не первой в мире заявила, что его действия в Грузии — на руку Москвы и президента России Владимира Путина.

Несмотря даже на то, что в самой Москве к предприятию экс-президента отнеслись как к цирку и устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, заявили, что не видят риска для дестабилизации ситуации в Грузии. Вот и получилось, что «агент Путина» пал жертвой и в политическом плане практически сошел на нет в «борьбе с Путиным» (на чем настаивает сам Михо). «Жертвы и беспорядки». Саакашвили приехал бороться с «пророссийской» Грузией © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Что же это было с точки зрения грузинского законодательства, расскажут правоохранители и суд, когда возобновят уже заведенных против Саакашвили 13 уголовных дел (о разгоне митинга оппозиции, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из бюджета страны и т. д.) и присовокупят к ним 14-е — о незаконном пересечении госграницы.

А пока Саакашвили, как говаривал сериальный Глеб Жеглов, будет сидеть. Потому как уже заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили на 3 и 6 лет тюрьмы.

Но уже можно делать первые политические и околополитические, личные для Саакашвили выводы.

Во-первых, возвращение в Грузию во многом было для Саакашвили его последним шансом на скорое возрождение былой славы и статуса. Но ничего пока не задалось. Если он присядет надолго на нары, то это однозначно будет крахом не только его политической карьеры, но и всей жизни. Не медленным закатом, а именно сокрушительным крахом и личной трагедией.

Как вспоминали некоторые сокурсники Михо по Киевскому университету, где он грыз гранит науки международного права, он всегда, с юности, хотел быть именно президентом и говорил об этом открыто и серьезно. Не важно, чего и где, но именно президентом, который всегда на виду и купается в лучах славы, обожания и оваций признания. Это уже тогда было для Саакашвили наркотиком тщеславия, которое распирало его изнутри, вело его по жизни и толкало на самые непредсказуемые шаги.

Таким вот шагом стало нелегальное возвращение в Грузию после того, как его 8 лет Запад держал в Украине на вторых ролях, на которых он не мог ни удовлетворить свои амбиции, ни унять неуемный темперамент, ни даже толком набить мошну на всевозможных теневых схемах обогащения. Наконец-то он занял своё заслуженное место. Соцсети об аресте Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Возвращаясь в Грузию, он ждал признания, восторгов и народной любви, а его спеленали на чужой квартире и спровадили на цугундер, где его ждет не самое радужное будущее.

Если к нему доберутся те, кого, говорят, при его президентстве и явно с его ведома в тюрьме пытали и насиловали ножками от табуреток и вениками, то аплодисменты в его честь будут, но совсем не те, на которые он рассчитывал.

Во-вторых, — и это, пожалуй, главное, — Саакашвили явно наделся на помощь или хотя бы на покровительство Запада в его грузинском предприятии, а кураторы и спонсоры его не поддержали на должном уровне. Они тоже рассчитывали, что появление экс-президента в Грузии вызовет народные волнения, возможно, эскалирует мощные подзабытые антироссийские настроения, дестабилизирует общую обстановку в Закавказье и превратит этот регион в еще одну проблему для России на ее южных границах.

Но ничего пока не получается, и западные кукловоды спокойно оставили Саакашвили наедине с его же проблемами. Как, например, Алексея Навального попользовали в России, надеясь, что его возвращение вызовет волнения. А когда волнения не задались, то оставили «главного противника Путина» в тюрьме, лишь вяло и дежурно повякивая в его защиту о необходимости его же освобождения.

Это, похоже, новая тактика Запада в использовании своих человеческих активов — «агентов влияния» и «лидеров общественного мнения» сначала бросить под каток, как вождей революции, а потом, извините, кинуть, как не справившихся лузеров. И тем самым по-любому убить двух зайцев: с одной стороны, избавиться от надоевших и в значительной мере обанкротившихся «сукиных сынов, но наших сукиных сынов» (Михо в этом плане — эталон: он надоел не только американцам, но и на Украине, куда США внедрили его «проводить реформы»). А с другой — внедрить их в нужную страну, предназначенную для «демократизации» по западным образцам, и держать там в заточении как некие иконы сопротивления или «жертвы режима», которому как бы и нужно сопротивляться. И Саакашвили, и Навальный — те же самые «сакральные жертвы», нужные Западу для шантажа и «раскачивания лодки». Кого-то расстреляли на Майдане, а этих отправили в тюрьму… "Его помилуют? Нет!" Стало известно, зачем Саакашвили вернулся в Грузию © Facebook Rubi Nesi

В-третьих, Саакашвили за решеткой, живой или мертвый — это для Запада (читай — США) постоянный толкач и беспроигрышный рычаг давления на грузинские власти и лично на президента Саломе Зурабишвили, премьер-министра Ираклия Гарибашвили и их теневого «кошелька» и вдохновителя их же побед Бидзину Иванишвили. Их тоже ни в коей мере нельзя назвать пророссийскими, как хочет представить Саакашвили, но они — во многом прагматики, понимающие выгоду для родной страны и ее умирающей экономики от сотрудничества с Россией.

Но США нужна Грузия совсем в другом качестве, и потому американцам нужно держать грузинские власти в узде и постоянно натравливать их на Россию. Хотя бы обещаниями вступления в НАТО и Евросоюз, политической и финансовой помощи, углубления военного сотрудничества и т. д. А для надежности иметь под рукой политические силы внутри Грузии, которые будут следить за прозападностью и русофобией властей предержащих. Саакашвили для этих целей — самое то!

Что ждет Саакашвили в Грузии? Сегодня трудно сказать что-либо определенное. Запад пока слабо защищает своего протеже или «высказывает озабоченность», а о его освобождении и возвращении на Родину (Саакашвили сейчас — гражданин Украины, а не Грузии) четко сказали только в Киеве. Точнее — в Трускавце, где президент Владимир Зеленский сказал: «Я постоянно занимаюсь возвращением граждан Украины, мы все будем над этим работать».

Более четко о судьбе Михо высказались президент и премьер-министр Грузии. Первая сказала как отрезала: «Многие спрашивают сегодня, планирует или нет президент помиловать его. Ответ один, простой и окончательный: нет и никогда… Страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии». А второй, обвинив экс-президента в попытках еще и организации убийств, как бы добавил: «Саакашвили настоятельно просит, чтобы его вернули в Украину. Но он сможет вернуться в Украину только после того, как проведет на родине за решеткой весь положенный срок».

При этом премьер Гарибашвили поблагодарил, как он выразился, «украинскую сторону» за сотрудничество в поимке Саакашвили, что, конечно же, слегка подтачивает показную уверенность президента Зеленского, который, похоже, глубоко в душе даже рад тому, что избавился от такого беспокойного персонажа. Саакашвили захотел устроить в Грузии еще один майдан, но просчитался - политолог © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но самая плохая новость для Саакашвили в том, что, по данным ЦИК Грузии, «Грузинская мечта» набирает на выборах однозначно больше 43% голосов, и это означает, что досрочных парламентских выборов в Грузии теперь не будет. А договоренность такая была после прошлогодних парламентских выборов: если на местных выборах «ГМ» берет меньше 43%, то будет досрочная парламентская кампания и саакашвилевцам будет дан еще один шанс. Но теперь ясно: шансов нет никаких.

Теперь, когда Саакашвили находится в тюрьме и, видимо, надолго, судьба его вызывает если не сочувствие, то некое удивление. Не совсем ясно, например, даже то, кто будет ему носить передачки за решетку. Его законная жена Сандра Рулофс настаивает на своем праве и даже призывала грузин к борьбу за дело мужа: «Он дал нам знать, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы сами оцените его героическое и гениальное поведение — все на референдум!» Понятно, что этот призыв мало кто в Грузии поддержит. А сама Рулофс вряд ли поедет в Грузию спасать мужа и кормить его в тюрьме пирожками.

Однако на Украине нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, которая сопроводила свое видео с Михо словами: «Мы записали это видео до выезда Михаила в Грузию. Про то, что мы вместе. Про то, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свою страну — благодарнейшее дело».

И в этом, в общем, правильное заявление как-то вразрез идет с заявлением законной супруги Саакашвили. Впрочем, кто кому жена и кого любит Саакашвили, а с кем просто состоит в отношениях — дело его личное.

Что же касается любви к стране, то да, такая любовь — дело полезное. А народная любовь — вдвойне. Она-таки дает шанс, на который и наделся Михо. Например, в прошлом году в Киргизии и. о. президента, а в январе 2021 года полноценным президентом стал некто Сапар Жапаров, которого во власть внесли народные массы прямо из тюрьмы, где он отбывал 11,5 лет за организацию беспорядков и захват заложников. Сейчас Жапаров рулит Киргизией, и там все довольны.

Скорее всего, Саакашвили будет дальше жить той же мечтой. Ну, или сходной. Это все, что ему теперь остается. Во всяком случае, пока…