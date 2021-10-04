На этой неделе на Украине начались уже первые ночные заморозки. Отопительный сезон должен начаться 15 октября, но в этом году он может быть сорван из-за высоких цен на газ и снижения объемов его прокачки. Сможет ли Украина обеспечить население отоплением, разбиралась Украина.ру

Страны Европы и Азии осенью столкнулись с дефицитом энергоносителей и ростом цен на топливо, что вызвало в ряде стран энергетический кризис. Биржевая цена газа в Европе уже превысила $ 1200 за 1000 кубометров. По прогнозу Bank of America, энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до уровня более 100 долларов за баррель и привести уже к мировому экономическому кризису и витку инфляции по всему миру.

Власти Германии и Китая предупреждают о возможных веерных отключениях электричества и отопления этой зимой. А зима, как сообщало на днях американское издание Bloomberg, по прогнозам синоптиков обещает быть суровой в северном полушарии. Валентин Землянский о перспективах ГТС Украины и отопительного сезона © Facebook/Валентин Землянский

Однако украинские власти полны оптимизма и уверяют население, что газа хватит, а цены на него расти не будут.

Обманное спокойствие центра

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в конце сентября, что страна готова к отопительному сезону на 90%. По его словам, запасы газа в хранилищах уже превышают 18,5 млрд куб. м (около 60% общего объема хранилищ) и «планомерно идет подготовка к их увеличению». Он также заверил украинцев, что тарифы не должны расти, а поскольку в реальности они уже выросли, то это дескать вина региональных властей. Ранее об ответственности местных властей за высокие суммы в платежках заявлял министр кабинета министров Олег Немчинов.

Мэр Днепра Борис Филатов ответил Немчинову, что это компания Нафтогаз прислала местным властям дополнительные соглашения на поставку газа по завышенным ценам. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко также на днях заявил, что с нынешней ценой на газ «мы похороним наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон».

Для сдерживания цен Киев обещает дополнительно направить в местные бюджеты около 11 миллиардов гривен, полученных от налога на доходы физических лиц, а также часть средств, полученных от акциза с горючего — доля составит 13,44 процента акциза. Однако долги облгазов на Украине уже достигли цифры в 88 миллиардов гривен. На днях президент Зеленский подписал меморандум между Нафтогазом, Кабмином и местным самоуправлением об удержании тарифов. Telegram-канал «Разведчик» полагает, что он может привести к банкротству ряда городов, поскольку долги за удержание тарифов лягут на местные власти.

Украинские экономисты не разделяют оптимизма представителей власти, предупреждая о вероятных проблемах с поставками газа и отоплением. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, утверждает, что накопленные запасы газа предназначаются на экспорт. «Запасы газа, которые накоплены, эти 18,7 миллиардов, они находятся в хранилищах на западной Украине и в основном предназначаются для экспорта. Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», — говорит Суслов. Платежки за отопление вырастут на 40%: тепловики Украины обвинили «Нафтогаз» © Украина.ру/Стрингер

Экономист Алексей Кущ отмечает также, что газа в хранилищах недостаточно, а сокращение его транзита снизит и возможности его отбора. «Если будет продолжение сокращения транзита через нашу территорию, соответственно возможности физического отбора газа из трубы будут снижаться, а запасов газа в хранилищах явно недостаточно, запасов угля на ТЭС тоже мало», — отмечает экономист, предупреждая о вероятности кризисных ситуаций в январе-феврале.

Telegram-канал «Секретов нет», считает обещание Зеленского сохранить нынешние тарифы заранее невыполнимым и его политическим провалом.

«Владимир Зеленский сегодня заявил о том, что до конца отопительного сезона цены на отопление и горячую воду останутся на прежнем уровне. Это политтехнологический провал‼ Ведь все предприятия работающие в этих сферах находятся в частных руках, а Кабмин и "Нафтогаз" не смогут в ручном порядке регулировать их финансовую деятельность (основная составляющая — цены на энергоресурсы формируются за пределами страны). Теперь в любых ценовых колебаниях население будет обвинять напрямую президента, "гарантии которого ничего не стоят". А подогревать такие настроения будут оппоненты нынешней власти», — утверждает «Секретов нет».

Уголь, дрова и электричество

Чтобы обеспечить отопление украинским производителям тепла и электричества нужен не только газ, но и уголь, а его не хватает. Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко Украине нужно дополнительно закупить 3,5 миллиона тонн угля,.

Запасы угля на украинских тепловых электростанциях составляют около 750 тысяч тонн. И это более чем в два раза меньше, чем планировало правительство, и втрое меньше, чем было в это время в прошлом году. Украинцев могут оставить без отопления © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Поэтому, как ожидает экономист Алексей Кущ, на фоне скудных запасов угля на складах теплоэлектростанций, газа в хранилищах, ограничения импорта электроэнергии, есть риск, что этой зимой будут временные отключения потребителей от газа, отопления или электроэнергии.

Дополнительный уголь планируется закупать в Польше (350 тыс. тонн), Казахстане (100 тыс. т.) и США (37.5 тыс т.). Однако та же Польша, на которую надеются в украинском правительстве, как сообщает издание Rzeczpospolita, сама решила приостановить переход на «зеленую энергетику» и решила закупать уголь у России, временно отложив в сторону свои антироссийские выпады. Вполне возможно, поляки будут просто перепродавать Украине российский уголь, но уже со своей наценкой, что скажется в итоге и на конечной стоимости электричества и отопления.

Тем временем, благодаря евроинтеграции на Украине дефицитными стали даже обычные дрова. Их цена сначала взлетела в два раза, а затем они практически пропали из продажи — их гонят в Европу, которая активно готовится к холодной зиме. На Украине же на печном отоплении находятся 2,7 миллиона домов.

В этом году Украина также отказалась покупать электроэнергию и Белоруссии и России, что тоже придвигает ее на шаг ближе к энергетическому кризису. 1 октября запрет на импорт электроэнергии был в очередной раз продлен.

Белорусский телеканал СТВ на днях предупреждал, что Украине грозит энергетический кризис и единственный выход из него — прямые переговоры с Москвой.

«Чтобы избежать энергетического кризиса, необходимо вести прямые переговоры с Москвой, на что Киев категорически не соглашается. Зато власти пытаются объяснить украинцам, почему вместо того чтобы покупать газ по низким ценам, как это, например, делает Беларусь, Украина будет покупать его у Европы по, мягко говоря, завышенным ценам. То есть более тысячи долларов за тысячу кубометров. Эта топливная альтернатива будет сжигать бюджет страны. А это приведет к остановке, если не закрытию предприятий и, как следствие, сокращению рабочих мест. То есть к безработице», — предупреждает белорусский телеканал.

Беззаботность украинских властей на фоне надвигающегося на многие страны мира энергетического кризиса можно объяснить только одним — они не собираются отвечать за аварийные ситуации, отключение отопления и электричества. Власти Украины заняты не подготовкой к зиме, а контролем над СМИ, которые могут рассказать о реальной ситуации. В случае же реального энергетического кризиса и резкого взлета тарифов, вся вина будет возложена на местные власти и, традиционно, на Россию.