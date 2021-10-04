С 1 по 3 октября в Трускавце Львовской области прошел неформальный съезд правящей партии «Слуга народа». Главным итогом слета провластных депутатов Рады стала консолидация сил для отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова

Опальный спикер

Проведение растянутого на целый уикенд мероприятия анонсировалось руководством «Слуги народа» заранее, однако подлинное предназначение данного съезда стало очевидно ближе к его началу, когда глухая оппозиция Разумкова последним ключевым решениям президентской команды вышла наружу.

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

Именно после этого глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия запросил подписные листы для созыва внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения отставки спикера. Последний в ответ назвал такие действия узурпацией и попыткой президента установить контроль над законодательной ветвью власти.

«Большая ошибка Димы»

Ключевым стал второй день растянутого на целый уикенд мероприятия, в котором перед парламентариями выступил глава государства Зеленский. Его личное участие и авторитет должны были склонить колеблющихся депутатов в пользу голосования за отставку Разумкова.

Здесь же, в Трускавце, украинский президент впервые прокомментировал ситуацию с когда-то одним из ближайших своих соратников.

«Для меня все очень просто по поводу работы спикера, по поводу работы кого-угодно. Как вы знаете есть „меню" от партии Слуга народа, оно наработанное, это „меню" — это наши обязанности. Очень просто: если мы боремся с олигархами — подпишите закон, если не подписываете — ищите другую команду, и если вы вкладываете свои жизни в борьбу с людьми, которые делали все, чтобы мы не были единой страной, если вы поддерживаете санкционную политику — вы поддерживаете. То или иное лицо — вопрос ведь не в нем (Разумкове — ред.). Если не поддерживает позицию по борьбе с олигархами, если не поддерживает позицию относительно санкционной политики, по, например, господину [Виктору] Медведчуку и т. д., то я считаю, что просто у этих людей другие политические взгляды и это нормально. Но если они другие, чем у более чем 200 человек (депутатов «Слуги народа» — ред.) и другие, чем у 73% отдавших голоса именно за эту программу, то, и это нормально, значит, ты живешь своей личной жизнью», — сказал Зеленский в комментарии телеканалу «Дом».

Зеленський про відставку Разумкова pic.twitter.com/NtueoeVs7E — НВ (@tweetsNV) October 2, 2021

Зеленский добавил, что Разумков допустил большую ошибку:

«Большая ошибка Димы и его политконсультантов, что они выносят этот вопрос на широкую публику».

Голоса против

С позицией главы государства, однако, согласились все же не все. Так глава парламентского комитета по экономической политике Дмитрий Наталуха признался журналистам в кулуарах партийного форума, что не поддерживает отставку спикера, назвав его лучшим председателем Рады за всю историю.

Однако, судя по всему, готовых публично выступить против снятия Разумкова набралось не много. По словам депутата Юлии Гришиной, лишь около десяти человек внутри фракции высказались против такого решения на предварительном голосовании. Без Разумкова «Слуга народа» превратилась в «зеленый ксерокс» — Ермолаев © rada.gov.ua

Гришину дополнил ее коллега Богдан Яременко, который заявил, что фракция будет исключать из своих рядов тех, кто проголосует против генеральной линии партии по вопросу Разумкова, однако такие депутаты смогут сохранить мандат и продолжать свою законотворческую деятельность в парламенте за пределами «Слуги народа».

Таким образом, как отметила представитель партии Юлия Палийчук, необходимые для созыва внеочередного заседания Рады 150 подписей были собраны без особого труда. В понедельник, 4 октября, «слуги» начнут процедуру отстранения спикера. Само голосование по этому вопросу ориентировочно состоится во второй половине недели.

Сам же Разумков на понедельник пригласил «слуг народа» вечером на разговор, чтобы лично обсудить с ними сложившуюся ситуацию и выслушать от них накопившиеся претензии в свой адрес.

Что дальше

Для того, чтобы отставка Разумкова состоялась, за это должны проголосовать 226 парламентариев, то есть простое большинство.

Известно, что отставку спикера не поддержат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» и «Европейская солидарность», таким же образом поступит вероятнее всего и «Батькивщина».

В результате, голосов только «слуг народа» может и не хватить для положительного решения, однако скорее всего на помощь партии власти придут депутаты из групп «Доверие» и «За будущее», которые голосуют синхронно с партией власти по самым важным для нее вопросам.

«Зеленский закатил истерику». Кого на этот раз испугался президент Украины © REUTERS, Jonathan Ernst Руслану Стефанчуку, который является первым заместителем спикера. Сам же Разумков из председательского кресла переместится на место рядового депутата и попытается начать сольную политическую карьеру.

Что касается перспектив украинского парламентаризма, то здесь все выглядит не так однозначно. Выступая на съезде в Трускавце Зеленский заявил, что оценивает работу «слуг народа» на тройку с плюсом по пятибальной шкале, добавив, что главной проблемой Рады является регламент, который может «сделать похороны с украинской экономикой». На этом фоне особенно ярко прозвучала фраза президента в том же выступлении, что он намерен занимать высший государственный пост «пока не выполнит все обещания».

Логично, что на следующий день журналисты на брифинге задали Зеленскому вопрос, не планирует ли он превратить парламентского-президентскую республику на Украине в просто президентскую, на что тот ответил отрицательно.

Тем не менее, коллизия с Разумковым и ее разрешение в Трускавце показало, что время «разгула демократии» внутри «Слуги народа» подходит к концу. Зеленскому необходим надежный парламентский тыл для проведения своих реформ и решений, в том числе непопулярных у населения, а любой бунт на корабле в условиях ухудшения экономической и политической ситуации будет жестко пресекаться командой президента.