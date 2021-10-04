Грабеж граждан Украины поставлен на профессиональную основу и осуществляется под прикрытием дымовой завесы о якобы «российской агрессии». Если отвлечься от грохота официальной пропаганды, вырисовывается просто чудовищная картина

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Выживут только нужные майданной власти. К «нужным» не относятся пенсионеры, русскоязычные, недовольные режимом и еще много всяческих категорий граждан. Даже не вся молодежь устраивает архитекторов новой Украины. Высокая стипендия отныне — не только признак хорошей учебы, но и борьбы за «утверждение идеалов Майдана». Министерство образования и науки утвердило особые повышенные стипендии (до 2500 тыс. грн) «им. Героев Небесной Сотни» для студентов и курсантов, которые «утверждают идеалы и ценности Революции достоинства».

К числу идеалов относится «дерусификация», в рамках которой руководство Харьковского авиационного института распорядилось уничтожить все таблички на русском языке в помещениях это вуза. Сообщают с места происшествия: «Сегодня получили указание СНЯТЬ ВСЁ, что написано на русском языке, со стен коридоров корпусов института. Даже написанные на листочке просьбы закрывать дверь туалета. Инструкции с пожарных ящиков, планы-схемы эвакуации из здания на случай пожара с надписями на русском, срочно готовятся новые — на мовi. А еще преподавателям велено предоставить аттестаты об окончании школы для подтверждения факта изучения мовы. Те, кто окончили харьковские вузы и остались работать (но школу заканчивали не на территории Украины), должны будут сдавать экзамен на володiння мовою».

В связи с фактически полным уничтожением украинской авиационной промышленности легендарный ХАИ неуклонно теряет компетенции, опытных преподавателей, принадлежащее вузу имущество — зато получает таблички на мове. Самое время вспомнить еще одно важное достижение украинского Кабмина — перевод на латинский шрифт крымско-татарского языка. До 1 сентября 2025 года Минобразования, Минкульт, Минреинтеграции должны перевести на латиницу весь образовательный процесс на крымско-татарском языке, все учебники и методички.

Борьба за «идеалы революции достоинства» порою принимает такие причудливые формы, что остается только порадоваться за жителей Украины. В рамках продолжающейся украинизации Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал известное «Радио Шансон» за нарушение языковых квот. «Притом что под шансоном в республиках экс-СССР всегда понимался полублатной городской романс, трудно представить, как он может перейти на держмову без узнаваемого словарного запаса и системы понятий, — иронизирует одесский оппозиционный блогер и политик Вячеслав Азаров, — попытки перевести криминальную феню я уже слышал. К таким людям нельзя относиться серьезно, решать дела, все время давит лыба…».

В Минобразовании Украины заявили о переходе крымскотатарского языка на латиницу © РИА Новости, Артем Креминский / Перейти в фотобанк

В Ивано-Франковске более сотни женщин потребовали от мэра города и по совместительству функционера ультранационалистический ВО «Свобода» Руслана Марцинкива денежную премию — за то, что забеременели после вакцинации от коронавируса. Оказывается, 7 сентября во время оперативного совещания, опровергая слухи о невозможности забеременеть после прививки, мэр пообещал выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после прививки — вот толпа и навалилась. Националисту пришлось оправдываться, мол, «пошутил».

Они вообще невероятные шутники, эти герои «революции гидности»: сходу внесли в изменения к бюджету государства на 2021 году в размере 4 миллиона гривен — для обеспечения жильем участников Майдана. «То есть все остальные на квартиру должны заработать, а они должны быть обеспечены?— переспрашивает нардеп Максим Бужанский, — По-моему, это немного странный подход, ставящий под сомнение идеалы революции».

А я считаю, что заслужили. Киевские журналисты сообщают, что неусыпными заботами столичного мэра и еще одного «героя революции» Виталия Кличко в частную собственность «уважаемых людей» передан очередной список лакомых объектов транспортной и водной инфраструктуры. Конкретно: Оболонский остров площадью 142 квадратных метров и весь район острова посреди Днепра; причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка «Наталка» площадью — 4013 квадратных метров; пирс Рыбачьего острова, где расположена база спасателей аварийных ситуаций, площадь 3411 квадратных метров; берег возле базы отдыха «Динамо» на Киевском море под Вышгородом; пирс в селе Вытачив в Обуховском районе; причал в деревне Трипилья в Обуховском районе; причал в одном из садовых обществ на Осокорках (Киев); выход к воде на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая в Киеве; пирс возле Оболонского яхт-клуба в Киеве; плотина на полуострове на Оболони; плотина на территории озера Алмазное на Троещине).

«Класс, да?! А что там, на майдане никого не видно? Как там, гиднисть поживает?— взывает к совести «революционеров» киевский адвокат Елена Лешенко, — а эти алчные лицемерные бенефициары майдана, на Вече уже никого не призывают отчитаться о "проделанной работе" перед народом?».

Проходимцы на железной дороге. Почему разогнали наблюдательный совет «Укрзализныци»

По сообщению главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, 37% магистральных железнодорожных путей Украины эксплуатируются с просроченными сроками ремонтов. В 2007 году были реконструированы 1446 км путей, в 2019-м — 260 км, а в 2020-м — уже 112 км. 95% поездов подлежат утилизации, поскольку их возраст составляет от 30 до 53 лет.

В модернизацию инфраструктуры и подвижного состава деньги не вкладываются, но охотно инвестируются в трехсоттысячную зарплату «героя Майдана» и любимца американского посольства Сергея Лещенко, которого отогнать от кормушки невозможно чисто физически: напомним, что господина Лещенко снова вернули в состав наблюдательного совета «Укрзализныци», хотя накануне было объявлено, что его полномочия истекли по истечении контракта. А главным профессиональным достижением этого «специалиста по железнодорожному транспорту» до сих пор остается тираж фирменного календаря «Укрзализныци» с изображением российского поезда «Ласточка» (на котором даже не удосужились заретушировать эмблему «Российских железных дорог»).

Пока «герои революции» меняют все таблички и «все врут календари», грабеж украинцев принял просто эпические масштабы. Глава СППУ Лариса Шеслер тщательно анализирует лишь один из многих аспектов проблемы: «Всех взорвало интервью исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, который на голубом глазу признал, что себестоимость одного кубометра газа, добытого на Украине, составляет 1 (одну!) гривну (35 долларов за 1000 кубов). А население платит по 7 гривен, и это без доставки. <…> Один кВт/ч полученный от АЭС, обходится в 0,7 гривны, а "Энергоатом" вынужден продавать половину всей произведенной энергии по 0,15 гривны. А население платит по 1,68! И подается как огромная благотворительность снижение до 1,44 при условии потребления не больше 250 кВт в месяц… Зато иностранные компании, построившие мощности никому не нужной "зеленой энергетики", стригут с Украины по 6-15 гривен за кВт/ч!»

Но верующие в «благость» революционных перемен не теряют надежды. Очередным своим решением Кабмин Украины дал право домам престарелых овладевать имуществом умерших постояльцев. В пояснительной записке указано, что многие украинцы доживают в домах престарелых, однако претендовать на их имущество дирекция не может, потому что его забирают наследники. Теперь эту «несправедливость» планируют исправить. А несправедливость утраты территориальной целостности Украины легко выправили на фестивале-ярмарке в Одесской области, где из колбасной нарезки выложили рекордно-большую карту Украины — включая потерянные Крым и Донбасс.

Жаль только, что не всем, верующим в «революцию гидности», хватило этой колбасы при жизни.