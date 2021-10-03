Греция — одно из немногих государств, где роль православия прописана в Конституции, государство, с чьей историей школьники всех стран знакомятся в обязательном порядке, страна, где каждый камень связан со знакомыми нам с детства героями, государство, в появление которого значительную роль внесла Российская империя. В общем, Греция — не чужая ни русскому, ни украинцу страна. Однако славна Греция не только прошлым. Она до сих пор в центре внимания всего мира, пусть не всегда и по хорошим поводам.
В мае 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский даже призвал брать пример с Греции.
«По моему мнению, мы должны относиться к нашим [долгам] так же, как Греция. Это пример для Украины», — заявил он в интервью украинским журналистам.
Речь шла о том, что в 2015 году Греция столкнулась с кредиторами и стала первой из развитых стран, не выплатившей кредит Международного валютного фонда, пускай и временно.
Сегодня Греция — одно из самых привлекательных туристических направлений для украинцев и россиян. И с ней связан ряд современных мифов.
Греция — это страна пляжного отдыха
Один из самых распространенных мифов, связанных с Грецией, звучит так: это страна летнего отдыха. «Лето, солнце, море, пляж», — как пелось в известной песне. Однако мало-мальски помнящий школьную программу человек не преминет заглянуть перед пляжем хотя бы в Афины.
«Да ты — чурбан, коли Афин не видывал;
Осёл — коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд — коли покинул их, не жалуясь», — говорилось в одной из древнегреческих комедий.
Одно из мест, откуда пошла вся современная цивилизация, пропустить просто нельзя. Не подняться на Акрополь, не обойти его окрестности, и не побывать в Музее Акрополя и Национальном археологическом музее — обокрасть в первую очередь самого себя.
Да и в других частях Греции хватает мест, повлиявших на мировую историю и культуру. Достаточно вспомнить ущелье Фермопилы, где пали триста спартанцев.
Кроме того, Греция — страна религиозного туризма: каждому православному, который слышит об этой стране, в первую очередь приходит на ум монашеская республика Афон и монастырь Метеора.
Но и тут скептик может заметить, что все эти места лучше посещать в теплое время года. И с ним можно было бы согласиться, хотя и с оговорками. В конце концов, тот же Акрополь лучше посещать не под палящими лучами солнца. Но есть в Греции места, которые в первую очередь стоит посетить зимой.
Те из туристов, которые все же нашли в себе силы посетить Дельфы, где во времена Античности находился Пуп Земли, могли увидеть на улицах ближайшего к Дельфам города Арахова рекламу лыжного снаряжения. И Дельфы, и Арахова находятся на Парнасе — легендарной горе, где жили музы. В Греции Парнас — это популярный горнолыжный курорт, а жизнь в Арахове и Дельфах кипит и зимой (при этом, там подчас даже более многолюдно, чем летом).
Парнас — не единственный и даже не первый в истории Греции горнолыжный курорт. Последним является Сели, расположенный на горах Вермион. У подножия этих гор находится и город Верия, неподалеку от которого расположена первая столица македонского государства Вергина. Там находятся могилы македонских царей, в том числе и Филиппа II — отца Александра Македонского.
И если до курортов Парнаса лучше добираться из Афин, то до курортов Вермион — из Салоник.
Не стоит забывать и о доме греческих богов — Олимпе. Эта гора тоже привлекает любителей лыжного спорта.
Так что любителям зимних видов спорта, жаждущим не только адреналина, но и культурного отдыха, стоит обратить внимание на Грецию.
Греки без ума от славянок
Еще один популярный миф связан с красотой россиянок и украинок. Он гласит: греки без ума от наших соотечественниц. Нисколько не умаляя их достоинств, следует признать: это все же миф. Его корни лежат в начале ХХ века.
«К твоему сведению, хозяин, славянки совсем не похожи на этих корыстолюбивых маленьких гречанок, которые продают свою любовь по капельке и делают всё, чтобы тебя обмануть и обвесить. Славянка же, хозяин, отмерит тебе полной мерой на отдыхе ли, в любви или еде; близкая к домашней скотине и земле, она только воздает человеку», — рассказывал грек Алексис Зорба своему хозяину в романе Никоса Казанзакиса «Жизнь и приключения Алексиса Зорбы», который был написан в 1941 году и опубликован спустя пять лет.
Спустя более полувека отношение греков к славянкам поменялось. К сожалению, сейчас в греческой популярной культуре представлен совершенно другой образ наших соотечественниц. Санкт-петербургский краевед и блогер Павел Перец посвятил этому один из эпизодов программы «Россия — чужой взгляд».
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Он проанализировал греческие сериалы, где есть женские персонажи из постсоветских стран, и пришел к неутешительному выводу: наши соотечественницы представлены как корыстные, недалекие и находящиеся на низших социальных ступенях в греческом обществе.
Одной из причин этого может быть то, что после развала СССР Греция и Кипр стали одним из направлений миграции для россиян и украинцев, притом миграции не всегда легальной. Возникли проблемы с торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией женщин. Впрочем, досталось и мужчинам. В 2018 году стало известно, что в Греции в тюрьмах содержится несколько сотен украинских моряков.
«Сотни граждан Украины в настоящий момент содержатся в тюрьмах и исправительных учреждениях Греческой Республики, и условия их содержания, идентичные моим, физическое и психологическое состояние, материальное положение вследствие событий, которые послужили причиной их задержания тут, последующего приговора и ареста — оставляют желать лучшего, если не сказать хуже», — указывал в феврале того года в открытом письме к президенту Украины россиянин Эрнест Ким.
По его словам, украинских моряков обвиняли в торговле людьми, хотя именно они были теми, кого можно назвать пострадавшими от такой торговли. Издание Украина.ру подробно освещало эту проблему.
Впрочем, на отношение рядовых греков к русским и украинцам это практически не влияет. Жители Греции помнят о вкладе Российской империи в борьбу их страны за независимость, знают о том, что в большинстве своем жители России и Украины — их единоверцы и охотно проявят свое гостеприимство, если гость прибудет законным путем и будет вести себя как подобает, а иначе гостю с севера предстоит знакомство с правоохранителями. И те вряд ли сделают скидку на то, что первые представители их профессии были в некотором роде соотечественниками современных русских и украинцев.
Греция — это греческий салат да гирос
Первой кулинарной ассоциацией, связанной с Грецией, является греческий салат и популяризированный общепитом гирос — эдакий греческий аналог шаурмы. Не хочется разочаровывать, но тот же греческий салат не то, что древние греки, а и византийцы не ели.
Первые помидоры (а эти плоды — тоже ингредиент салата) в Греции были выращены в 1818 году в Афинах в саду капуцинов братом Франсисом. Кстати, это место находится неподалеку от Акрополя и его часто проходят туристы, не догадываясь о том, какое оно знаковое в мировой кулинарии. Да и перец попал в Старый Свет из Нового Света.
Что касается еще одного ингредиента салата — сыра фета — то он, хоть и знаком грекам с давних времен, свое название получил лишь в XVII веке. А его название заимствовано из итальянского языка.
Но это не повод пренебрежительно относиться к греческой кухне. Она весьма разнообразна и вкусна. Тем, кто желает попробовать, что же ели древнегреческие герои, можно порекомендовать не только жареное на углях мясо, но и такой вид еды, как первоначально санторинское блюдо фаву. Фава готовится из толченого греческого гороха и, возможно, чем-то напоминает любимое блюдо Геракла — толченые бобы. Сейчас у этого, казалось бы, очень простого блюда есть и современное прочтение.
Еще одно блюдо, дошедшее до нас с древности — салат хорта. В переводе с греческого χόρτα — ботва. Этот популярный на Крите салат упоминается в византийских источниках. Представляет он из себя вареную зелень в оливковом масле, сбрызнутую лимоном. Зелень для хорты собирается в горах. Правда, сейчас популярны рецепты, где горные травы заменяются мангольдом, листьями одуванчика или шпинатом и свекольной ботвой.
Да и в том, что касается мяса, не стоит останавливаться на одном гиросе или различных видах кефтедес — котлет — или отбивных/стейков. Можно вспомнить о клефтико — специально запеченном мясе. Некоторые источники утверждают, что само блюдо возникло во время борьбы Греции за независимость, другие — что его изобретателями были недобросовестные пастухи, кравшие скот. Само слово κλέφτες означает на греческом «воры». Но так называли и тех, кто боролся с османским владычеством.
Не стоит забывать и о блюдах из рыбы, а также о различных супах. В общем, в Греции с голода уж точно не пропадешь, а блюд здесь — множество.
Греки зациклены на своей культуре и к другим относятся свысока
«Вся современная философия — маргиналии на трудах Платона и Аристотеля», — шутят современные философы. Историки литературы утверждают, что чуть ли не все драматические ситуации были придуманы и описаны древними греками. Прародина современного театра, философии, математики и многих других наук, страна, где с трибуны парламента описывая политический кризис цитируют поэтов, например, Константина Кавафиса, вряд ли будет как к равным относиться к культуре других стран.
И это было бы правдой, но не в случае с греками. Они интересуются культурой других стран. А если иностранец напишет об их стране хорошее произведение, то его не грех и экранизировать. Так, в 2010-2011 годах в Греции был популярен сериал «Остров», снятый по одноименному роману британки Виктории Хислоп. Роман рассказывал он колонии прокаженных на острове Спиналонга — сейчас это одно из излюбленных туристами мест близ Айос-Николаоса на Крите (кстати, сам Айос-Николаос — довольно популярно среди русских туристов место.
При этом «Остров», не единственная книга Хислоп, посвященная Греции. Вообще, любителям и любительницам пляжных романов можно даже порекомендовать книги этой британки, чтобы они отдохнули от бесчисленных «её глаза упали на его мускулистые волосатые руки», открыв вместо этого для себя что-то новое о месте отдыха.
В Греции можно встретить памятники русским военным деятелям, среди которых Федор Ушаков — не только русский адмирал и православный святой, но и создатель Ионической Республики, графу Алексею Орлову-Чесменскому, русским морякам, русским казакам, русским филэллинам — Иосифу Березовскому и Николаю Райко, памятник советскому солдату. Есть в Греции и памятники поэтам и писателям из других стран — например, Мигелю де Сервантесу.
Подчас «русский след» можно обнаружить в самых неожиданных местах — например, в музее вина на Санторини. Или встретить рецепт борща у одного из известнейших греческих поваров — Акиса Петретзикиса.
Да и владеют иностранными языками — в первую очередь английским — греки довольно неплохо. В общем, греки без предубеждения относятся к чужим культурам, несмотря на всю древность своей собственной.
Подытоживая можно с полной уверенностью заявить: Греция — крайне интересная страна, с которой у нас связано достаточное количество стереотипов и мифов. И они, как всегда в таких случаях, не имеют с действительностью ничего общего.