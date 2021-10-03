Греция — страна, с которой каждый украинец и россиянин знаком с детства: с тех самых пор, как по воле родителей или учебной программы средних классов школы открывал для себя древнегреческие мифы. Сегодня это одно из любимейших мест отдыха граждан обеих стран, которое уже успело обрасти новыми мифами и легендами

Греция — одно из немногих государств, где роль православия прописана в Конституции, государство, с чьей историей школьники всех стран знакомятся в обязательном порядке, страна, где каждый камень связан со знакомыми нам с детства героями, государство, в появление которого значительную роль внесла Российская империя. В общем, Греция — не чужая ни русскому, ни украинцу страна. Однако славна Греция не только прошлым. Она до сих пор в центре внимания всего мира, пусть не всегда и по хорошим поводам. Легенды и мифы Израиля: земля, где не жалеют заварки © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

В мае 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский даже призвал брать пример с Греции.

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим [долгам] так же, как Греция. Это пример для Украины», — заявил он в интервью украинским журналистам.

Речь шла о том, что в 2015 году Греция столкнулась с кредиторами и стала первой из развитых стран, не выплатившей кредит Международного валютного фонда, пускай и временно.

Сегодня Греция — одно из самых привлекательных туристических направлений для украинцев и россиян. И с ней связан ряд современных мифов.

Греция — это страна пляжного отдыха

Один из самых распространенных мифов, связанных с Грецией, звучит так: это страна летнего отдыха. «Лето, солнце, море, пляж», — как пелось в известной песне. Однако мало-мальски помнящий школьную программу человек не преминет заглянуть перед пляжем хотя бы в Афины.

«Да ты — чурбан, коли Афин не видывал;

Осёл — коли, увидев, не пришел в восторг;

Верблюд — коли покинул их, не жалуясь», — говорилось в одной из древнегреческих комедий.

Одно из мест, откуда пошла вся современная цивилизация, пропустить просто нельзя. Не подняться на Акрополь, не обойти его окрестности, и не побывать в Музее Акрополя и Национальном археологическом музее — обокрасть в первую очередь самого себя. Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

Да и в других частях Греции хватает мест, повлиявших на мировую историю и культуру. Достаточно вспомнить ущелье Фермопилы, где пали триста спартанцев.

Кроме того, Греция — страна религиозного туризма: каждому православному, который слышит об этой стране, в первую очередь приходит на ум монашеская республика Афон и монастырь Метеора.

Но и тут скептик может заметить, что все эти места лучше посещать в теплое время года. И с ним можно было бы согласиться, хотя и с оговорками. В конце концов, тот же Акрополь лучше посещать не под палящими лучами солнца. Но есть в Греции места, которые в первую очередь стоит посетить зимой.

Те из туристов, которые все же нашли в себе силы посетить Дельфы, где во времена Античности находился Пуп Земли, могли увидеть на улицах ближайшего к Дельфам города Арахова рекламу лыжного снаряжения. И Дельфы, и Арахова находятся на Парнасе — легендарной горе, где жили музы. В Греции Парнас — это популярный горнолыжный курорт, а жизнь в Арахове и Дельфах кипит и зимой (при этом, там подчас даже более многолюдно, чем летом).

Парнас — не единственный и даже не первый в истории Греции горнолыжный курорт. Последним является Сели, расположенный на горах Вермион. У подножия этих гор находится и город Верия, неподалеку от которого расположена первая столица македонского государства Вергина. Там находятся могилы македонских царей, в том числе и Филиппа II — отца Александра Македонского. Мифы Днепра: редкая птица, сом-людоед, драгоценный идол и многотысячные жертвы © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

И если до курортов Парнаса лучше добираться из Афин, то до курортов Вермион — из Салоник.

Не стоит забывать и о доме греческих богов — Олимпе. Эта гора тоже привлекает любителей лыжного спорта.

Так что любителям зимних видов спорта, жаждущим не только адреналина, но и культурного отдыха, стоит обратить внимание на Грецию.

Греки без ума от славянок

Еще один популярный миф связан с красотой россиянок и украинок. Он гласит: греки без ума от наших соотечественниц. Нисколько не умаляя их достоинств, следует признать: это все же миф. Его корни лежат в начале ХХ века.

«К твоему сведению, хозяин, славянки совсем не похожи на этих корыстолюбивых маленьких гречанок, которые продают свою любовь по капельке и делают всё, чтобы тебя обмануть и обвесить. Славянка же, хозяин, отмерит тебе полной мерой на отдыхе ли, в любви или еде; близкая к домашней скотине и земле, она только воздает человеку», — рассказывал грек Алексис Зорба своему хозяину в романе Никоса Казанзакиса «Жизнь и приключения Алексиса Зорбы», который был написан в 1941 году и опубликован спустя пять лет.

Спустя более полувека отношение греков к славянкам поменялось. К сожалению, сейчас в греческой популярной культуре представлен совершенно другой образ наших соотечественниц. Санкт-петербургский краевед и блогер Павел Перец посвятил этому один из эпизодов программы «Россия — чужой взгляд».

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Он проанализировал греческие сериалы, где есть женские персонажи из постсоветских стран, и пришел к неутешительному выводу: наши соотечественницы представлены как корыстные, недалекие и находящиеся на низших социальных ступенях в греческом обществе.

Одной из причин этого может быть то, что после развала СССР Греция и Кипр стали одним из направлений миграции для россиян и украинцев, притом миграции не всегда легальной. Возникли проблемы с торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией женщин. Впрочем, досталось и мужчинам. В 2018 году стало известно, что в Греции в тюрьмах содержится несколько сотен украинских моряков. Мифы и легенды дремучих белорусских пущ — Беловежской, Налибокской и Голубицкой © tourstars.ru

«Сотни граждан Украины в настоящий момент содержатся в тюрьмах и исправительных учреждениях Греческой Республики, и условия их содержания, идентичные моим, физическое и психологическое состояние, материальное положение вследствие событий, которые послужили причиной их задержания тут, последующего приговора и ареста — оставляют желать лучшего, если не сказать хуже», — указывал в феврале того года в открытом письме к президенту Украины россиянин Эрнест Ким.

По его словам, украинских моряков обвиняли в торговле людьми, хотя именно они были теми, кого можно назвать пострадавшими от такой торговли. Издание Украина.ру подробно освещало эту проблему.

Впрочем, на отношение рядовых греков к русским и украинцам это практически не влияет. Жители Греции помнят о вкладе Российской империи в борьбу их страны за независимость, знают о том, что в большинстве своем жители России и Украины — их единоверцы и охотно проявят свое гостеприимство, если гость прибудет законным путем и будет вести себя как подобает, а иначе гостю с севера предстоит знакомство с правоохранителями. И те вряд ли сделают скидку на то, что первые представители их профессии были в некотором роде соотечественниками современных русских и украинцев.

Греция — это греческий салат да гирос

Первой кулинарной ассоциацией, связанной с Грецией, является греческий салат и популяризированный общепитом гирос — эдакий греческий аналог шаурмы. Не хочется разочаровывать, но тот же греческий салат не то, что древние греки, а и византийцы не ели.

Первые помидоры (а эти плоды — тоже ингредиент салата) в Греции были выращены в 1818 году в Афинах в саду капуцинов братом Франсисом. Кстати, это место находится неподалеку от Акрополя и его часто проходят туристы, не догадываясь о том, какое оно знаковое в мировой кулинарии. Да и перец попал в Старый Свет из Нового Света. Несмертельный случай: 5 мифов и стереотипов о Германии и немцах © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Что касается еще одного ингредиента салата — сыра фета — то он, хоть и знаком грекам с давних времен, свое название получил лишь в XVII веке. А его название заимствовано из итальянского языка.

Но это не повод пренебрежительно относиться к греческой кухне. Она весьма разнообразна и вкусна. Тем, кто желает попробовать, что же ели древнегреческие герои, можно порекомендовать не только жареное на углях мясо, но и такой вид еды, как первоначально санторинское блюдо фаву. Фава готовится из толченого греческого гороха и, возможно, чем-то напоминает любимое блюдо Геракла — толченые бобы. Сейчас у этого, казалось бы, очень простого блюда есть и современное прочтение.

Еще одно блюдо, дошедшее до нас с древности — салат хорта. В переводе с греческого χόρτα — ботва. Этот популярный на Крите салат упоминается в византийских источниках. Представляет он из себя вареную зелень в оливковом масле, сбрызнутую лимоном. Зелень для хорты собирается в горах. Правда, сейчас популярны рецепты, где горные травы заменяются мангольдом, листьями одуванчика или шпинатом и свекольной ботвой. Пять мифов и стереотипов о Польше и поляках, часть из которых — правда © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Да и в том, что касается мяса, не стоит останавливаться на одном гиросе или различных видах кефтедес — котлет — или отбивных/стейков. Можно вспомнить о клефтико — специально запеченном мясе. Некоторые источники утверждают, что само блюдо возникло во время борьбы Греции за независимость, другие — что его изобретателями были недобросовестные пастухи, кравшие скот. Само слово κλέφτες означает на греческом «воры». Но так называли и тех, кто боролся с османским владычеством.

Не стоит забывать и о блюдах из рыбы, а также о различных супах. В общем, в Греции с голода уж точно не пропадешь, а блюд здесь — множество.

Греки зациклены на своей культуре и к другим относятся свысока

«Вся современная философия — маргиналии на трудах Платона и Аристотеля», — шутят современные философы. Историки литературы утверждают, что чуть ли не все драматические ситуации были придуманы и описаны древними греками. Прародина современного театра, философии, математики и многих других наук, страна, где с трибуны парламента описывая политический кризис цитируют поэтов, например, Константина Кавафиса, вряд ли будет как к равным относиться к культуре других стран.

И это было бы правдой, но не в случае с греками. Они интересуются культурой других стран. А если иностранец напишет об их стране хорошее произведение, то его не грех и экранизировать. Так, в 2010-2011 годах в Греции был популярен сериал «Остров», снятый по одноименному роману британки Виктории Хислоп. Роман рассказывал он колонии прокаженных на острове Спиналонга — сейчас это одно из излюбленных туристами мест близ Айос-Николаоса на Крите (кстати, сам Айос-Николаос — довольно популярно среди русских туристов место.

При этом «Остров», не единственная книга Хислоп, посвященная Греции. Вообще, любителям и любительницам пляжных романов можно даже порекомендовать книги этой британки, чтобы они отдохнули от бесчисленных «её глаза упали на его мускулистые волосатые руки», открыв вместо этого для себя что-то новое о месте отдыха.

В Греции можно встретить памятники русским военным деятелям, среди которых Федор Ушаков — не только русский адмирал и православный святой, но и создатель Ионической Республики, графу Алексею Орлову-Чесменскому, русским морякам, русским казакам, русским филэллинам — Иосифу Березовскому и Николаю Райко, памятник советскому солдату. Есть в Греции и памятники поэтам и писателям из других стран — например, Мигелю де Сервантесу.

Подчас «русский след» можно обнаружить в самых неожиданных местах — например, в музее вина на Санторини. Или встретить рецепт борща у одного из известнейших греческих поваров — Акиса Петретзикиса.

Да и владеют иностранными языками — в первую очередь английским — греки довольно неплохо. В общем, греки без предубеждения относятся к чужим культурам, несмотря на всю древность своей собственной.

Подытоживая можно с полной уверенностью заявить: Греция — крайне интересная страна, с которой у нас связано достаточное количество стереотипов и мифов. И они, как всегда в таких случаях, не имеют с действительностью ничего общего.