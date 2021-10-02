Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный после приезда на родину, свое возвращение подгадал ко дню местных выборов. Эффект от такого шага, вероятно, должен был дать мотивацию сторонникам и электорату "Единого национального движения". О том, что стояло на событиями в республике - Украина.ру.

"Дольше не протянет"

Хатия Деканоидзе, лидер партии «Единое национальное движение» на Украине предрекла, что Саакашвили скоро отпустят, а его политические оппоненты потеряют свои посты. «Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, унизительна для грузинского народа, и дольше не протянет», – заявила она в эфире телеканала «Украина 24».

Деканоидзе — давняя соратница бывшего грузинского президента. Она была министром образования в бытность Саакашвили главой республики, затем руководила на Украине национальной полицией, как раз, когда Мишико был губернатором Одесской области.

Деятельность Саакашвили на Украине в те годы и впоследствии заслужила неоднозначные оценки как от политиков, так и от простых граждан. Так медиа сообщали, что в Одессе ему присвоили кличку «Мишка-подкидыш», видимо, намекая на то, что грузинский политик был чужим для города.

"Его помилуют? Нет!" Стало известно, зачем Саакашвили вернулся в Грузию © Facebook Rubi Nesi Петром Порошенко, при котором даже был какое-то время советником. Хотя их связывали даже студенческие годы — оба учились в Киевском институте международных отношений. Но Саакашвили в какой-то момент начал бороться с гарантом конституции.

«В Одесской области президент поддерживает два клана: это клан бандитский, криминальный клан из убийц 90-х Труханова, и это измаильский коррупционный клан Уманского», — обличал Саакашвили президента. И в 2017-м грузинский политик утерял гражданство Украины.

Своеобразную и образную оценку талантам Мишико дал бывший президент Украины Леонид Кравчук. «Когда-то делали крепости, и пушки были, которые пробивали стены — таран. Так вот Саакашвили может выступить при определенных ситуациях тараном», — рассказал он о роли грузинского политика в украинских делах.

Паспорт с тризубом Мишико вернул своим указом в 2019-м уже другой глава государства — Владимир Зеленский. Саакашвили получил затем даже назначение на государственный пост на Украине. Его деятельность и высказывания постоянно осложняли отношения между официальными Тбилиси и Киевом.

В МИД по вызову

Пикировка между двумя столицами продолжилась и после задержания бывшего президента. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили получит всю необходимую помощь от соответствующих ведомств.

«Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову», — информировал Кулеба о первых шагах по защите украинского гражданина.

Поэтому «спасибо»» Киеву прозвучавшего от грузинского премьера Ираклия Гарибашвили могло быть либо издевкой, либо свидетельством, того, что между двумя странами существовали какие-то договоренности по бывшему президенту. «Я благодарю украинскую сторону за плодотворные отношения за последний период, за плодотворное сотрудничество в том числе по делу об экстрадиции [экс-министра обороны] Мегиза Кардавы, а сейчас и по делу Саакашвили», — сказал глава правительства.

Пресс-служба Саакашвили подтвердила, что политик вернулся на родину к местным выборам. В Telegram-канале основателя «Единого национального движения» напомнили, что 2 октября грузины голосуют «за развитие, будущее и путь вперед или за откат назад и консервацию всего того, что с таким трудом искоренял Михаил Саакашвили, будучи самым успешным реформатором в мире».

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Власти Грузии расценили приезд Саакашвили как попытку дестабилизировать ситуацию в стране во время местных выборов. Результаты голосования могут привести к досрочным парламентским выборам, что обострит борьбу в республике, находившийся в затяжном политическом кризисе.

Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего президента в том, что тот вернулся домой, чтобы «совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране». При этом в Тбилиси осознали, что Саакашвили готов зайти далеко. «Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», — сказал председатель национального парламента Каха Кучава.

Впрочем, руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что о приезде Мишико знали, но информация эта поступила после того, как бывший президент прибыл домой. «Мы были информированы о его приезде изначально, с того момента как он приехал в страну. После этого были запланированы четкие мероприятия, чтобы предотвратить жертвы, беспорядки и ажиотаж», — заключил главный грузинский контрразведчик.

Тем временем сегодня граждане Грузии выбирают мэров городов и местных депутатов.