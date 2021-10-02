Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и после задержания сразу объявил головку. Пока его законная жена призвала электорат голосовать за партию экс-главы государства, любовница Мишика просила вмешаться Киев. На что рассчитывал политик, приехав в Грузии навстречу СИЗО, узнавала Украину.ру

По словам главы грузинского правительства, задержанием официальный Тбилиси предотвратил "большую провокацию и беспорядки" в республике. "Его провокация могла перейти в серьезное противостояние", — объяснил премьер молниеносное задержание Мишико (прозвище Саакашвили).

Момент возвращения политика на родину был, действительно, не судьбоносной, но просто важной датой на политическом календаре. Бывший грузинский президент вернулся домой ко дню голосования в органы местного самоуправления. В республике он был заочно осужден в ходе процессов по убийству банкира Сандро Гиргвлиани и о нанесении телесных повреждений депутату Валерию Гелашвили.

Что Саакашвили в Грузии ждет не самый теплый прием, говорила и глава республики Саломе Зурабишвили. "Многие спрашивают, помилует ли она президента Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда", — достаточно резко ответила всем заступникам Мишико глава государства.

Противоположностью непримиримым настроениям на родине лидера "революции роз" (переворот в 2003-ьем, по итогам которого к власти пришла оппозиция во главе с Саакашвили) были высказывания украинских политиков. О тревоге президента страны Владимира Зеленского общественность в социальной сети Facebook информировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров. "Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании", — написал он. И добавил, что консулы стремятся оказать задержанному политику посильную помощь — официальный Киев считает Мишико своим гражданином.

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк выразил свое возмущение "жестким настроем, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили".

Из российских политиков эмоционально отреагировал на задержание Саакашвили лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. "Почему не приехал в Москву?— спросил он бывшего грузинского президента. — Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Но, видимо, забыл хорошую песню: "Ешь ананасы, рябчиков жуй — день твой последний приходит, буржуй!" "Вот и конец твой, Миша", — завершил свое обращение депутат Государственной Думы.

В поддержку Саакашвили высказалась еще и его законная жена — гражданка США Сандра Рулофс. Американка пообещала, что завтра аудитория "оценит его героическое и гениальное поведение" и призвала голосовать на местных выборах в Грузии.

В этом обращении есть прямой практический расчет. Оппозиция во главе с Мишико рассчитывает, что если правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43 процентов голосов избирателей, могут быть назначены досрочные выборы в парламент.

За Мишико вступилась и депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которую СМИ назвали любовницей политика. Впрочем, и сам Саакашвили отрекомендовал ее как супругу, по крайней мере, будущую. "Мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — сказал он в день задержания.

Ясько была не так конкретна и прагматична, как Рулофс. "Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!" — обратилась она к соотечественникам и официальным структурам в Киеве.

Тем временем Саакашвили тоже совершил демарш. По словам омбудсмена Грузии Нино Ломджария, политик объявил голодовку. Она информировала, что посетила бывшего президента страны, когда тот "находился у врача и проходил медицинское обследование".

Правозащитник поделилась и деталями того, как был найден политики. «Его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивления и, следовательно, полиция не применяла силу», — рассказала Ломджария.

Арчил Сихарулизде: Саакашвили решил сыграть ва-банк и потерпел поражение © Sputnik / Vladimir Umikashvili Артур Атаев в комментарии Украине.ру объясняет, почему Саакашвили поехал навстречу задержанию и возможному тюремному заключению. "Он пошел ва-банк, ничего нового для него. Он уже не раз заявлял и западным покровителям, и политикам в Киеве, что не приживется ни на Украине, ни в США, ни в Польше. Единственный для него приемлемый путь — путь политического лидера", — отмечает собеседник изданий.

"Он не игрок второго уровня, ему дискомфортно и с Зеленским, и с Порошенко. И дело не только в эмоциях, но и в расчёте. Если бы он не вернулся, его партия "Единой национальное движение", электорат этой партии от него бы отвернулись. У него физически не было другого выбора, если бы он хотел остаться в политике", — объясняет Атаев.

Саакашвили на самом деле рассчитывает на то, что правящая "Грузинская мечта" не сможет достичь отметки в 43 процента голосов избирателей. И, по соглашению, которое грузинские политики заключили при посредничестве Запада, это означает перевыборы в национальный парламента.

"Поэтому у Саакашвили была улыбка, когда его задерживали, — уверяет Атаев. — Он в драйве, но посмотрим, как поведут себя его сторонники в ближайшие дни. В любом случае, его возвращение — это вызов для Зурабишвили, Гарибашвили и [основателя "Грузинской мечты" Бидзины] Иванишвили".

Как игрок Саакашвили демонстрирует сплав спонтанности и расчета, полагает эксперт. Бывший президент приехал ровно в том момент, чтобы достичь максимального политического эффекта.

Как бы то ни были, для республики это означает новый период турбулентности. Официальный Тбилиси это понимает, поэтому отношение к Саакашвили будет суровое — все по закону.