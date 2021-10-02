На прошлой неделе представители украинского шоу-бизнеса призывали раз и навсегда избавиться от въезжающих в страну артистов из РФ с помощью тотального запрета на концертную деятельность россиян. В последние дни призывы приняли куда более серьезный масштаб — по примеру одесских событий 2 мая 2014 года

В «праведном» огне

Кличко попробовал себя в роли певца — видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Айдер Муждабаев с призывом решить проблему с концертами российских артистов на Украине через костер.

«Я знаю единственный способ остановить этот буйный поток ваты к нам, если Государственная пограничная служба и Служба безопасности уже сдались на милость поющих ртом оккупантов. В праведном огне нужно сжечь двух мерзких российских покупателей — Concert.ua и Karabas.com. Коллаборационисты должны гореть в аду. Про мусор под названием Атом Интертейнмент я вообще не говорю, это уже ментальные трупы. Засранцы, г…о, дерьмо, малоросы — все, кто имеет отношение к этим диверсионным акциям в нашем тылу», — написал Муждабаев, не забыв завершить свой пост традиционными националистически лозунгами украинских радикалов.

«После Одессы предлагать что-то сжигать может только самая конченая мразь», — ответил журналисту депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Однако оказалось, что единомышленников у Муждабаева немало. В их числе, например, украинский ведущий Игорь Кондратюк. Он предложил свое решение вопроса: раз и навсегда запретить артистам из РФ выступать на его родине. Для этого даже создал соответствующую петицию, «за» нее уже проголосовало почти 20 тысяч человек. Когда наберется 25, президент Владимир Зеленский обязан будет эту петицию рассмотреть.

Пирожки гнева

Украинку, выигравшую «Мисс Мира Plus Size», обвинили во лжи © Виктория Щелко/Инстаграм

В частности, на этой неделе «перепало» шоумену Александру Ревве, выступающему под псевдонимом Артур Пирожков. Факт его скорого приезда крайне возмутил местных активистов.

«Да за что», «Он все равно приедет и соберет зал поклонников низкосортной российской попсы, малороссов и пофигистов», «Это просто деньги не пахнут», «Пирожковы не пахнут», — написали украиноязычные пользователи.

Примечательно, что раньше украинские радикалы выступали против гастролей в их стране только тех россиян, которые поддерживали воссоединение Крыма с РФ, выступали на полуострове без разрешения Киева или высказывали пророссийскую позицию. Теперь же персонами нон-грата становятся просто по факту гражданства, как, например, Ревва.

Прикрытие «Моргенштерн»

Тем временем украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев сделал довольно интересное заявление о запрещенном в его стране рэпере Моргенштерне (Алишере Валееве).

Отвечая на вопрос подписчиков, насколько вредно творчество этого музыканта и вырастет ли ребенок нормальным, слушая его песни, специалист подчеркнул, что относиться к Моргенштерну можно как угодно, но сваливать на него ответственность за чужих детей по меньшей мере странно.

«Вырастет ли ребенок нормальным, зависит больше от родителей, а не от прослушиваемой им музыки. И кстати, музыкальные предпочтения закладываются именно родителями. И только потом (под влиянием общества) могут меняться. Ваши дети слушают Моргенштерна? А вы?» — поинтересовался у пользователей психолог.

«Ребенок знает, кто такой Моргенштерн, но слушаю его только я», «Мой сын ржет — если мама надевает наушники, значит мама слушает Моргенштерна», «Я тоже, когда зарплату получила, пела "Бич я молодой аристократ". Кажется, дочь хотела от меня отказаться в этот момент», «Пусть слушают что хотят, не это главное», «Если у ребенка ненормальные родители, то шанс вырасти нормальным невелик, а Моргенштерн тут ни при чем», — ответили читатели.

Ворованный «Кабриолет»

Украинский повар-русофоб накормил американцев крокодилом с соусом из пчел © Евгений Клопотенко/Инстаграм Илья Резник обвинил певицу с украинскими корнями Любовь Успенскую в воровстве, причем оказался не первым, кто это сделал.

Несколькими днями ранее автор песни «По полюшку» Наталья Лапина заявила, что подала на Успенскую в суд за нарушение авторских прав. Оказалось, что песню артистка взяла, обещала отчисления, но так их ни разу и не заплатила.

«Для меня это не новость. Когда у меня был скандал по поводу "Кабриолета", никакой компенсации я тоже не получил. Бедная Лапина ничего не получит, кроме оскорблений в свой адрес. Успенская наплевала на все законы. Если сейчас я буду говорить о ней, это пойдет ей только на пользу. Она будет огрызаться, зацепится и еще раз повысит свой гонорар», — прокомментировал ситуацию Резник.

Хотел вызвать?

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в воровстве замечен никогда не был, а вот свое, рассказал он на днях, находил в очень неожиданных местах. Самый яркий случай — имя жены и еще нескольких ее коллег по сцене он обнаружил в рекламном проспекте с предложением интимных услуг.

«Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя — проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева», — рассказал Потап.

Озвучить подробности, а именно ценники и название компании, продюсер отказался, правда, уточнил, что с самими певицами, указанными в прайсе, их стоимость обсудил.

Пользователи не без сарказма заметили, что подобного рода список ночных бабочек мог попасть в мужские руки только в одном случае — при активном намерении одну из них вызвать.