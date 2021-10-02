Жевахова гора

Гора находится на улице 8 Марта, 179. Подняться на гору можно от железнодорожного переезда по узенькой крутой тропинке, ведущей от Лиманной улицы.

Гора получила своё название в имперские времена в честь генерала эпохи наполеоновских войск князя Ивана Семеновича Жевахова из рода грузинских князей. Ему подарили эти земли под Одессой за службу в императорской армии. 

По словам местного историка, во времена Античности тут был целый храмовый комплекс. В ходе раскопок здесь обнаружили жертвенное место, более поздний подобный аналог которого находится в Дельфах, в Греции.

Древние культовые святилища на Жеваховой горе датируются 4-5-м тысячелетиями до нашей эры. В античное время через нынешний Одесский залив пролегал морской торговый путь из Средиземноморья в крупнейший греческий город северо-западного Причерноморья — Ольвию, а также в крымские порты. Эта местность у Гомера описана как «край океана», «царство мертвых».

Местные жители рассказывают, что в этих местах в небе раньше часто можно было увидеть неопознанные летающие объекты.

Гора Чумка и лестница мёртвых: жуткие места Одессы
© commons.wikimedia.org, Yuriy Kvach

Лестница мёртвых

Лестница соединяет улицы Дерибасовскую и Польскую. Её любят кинематографисты и часто снимают в фильмах.

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© focus.ua
По легенде, в середине XIX века стали бесследно исчезать мужчины, в основном члены экипажей судов, приходивших в одесский порт. Долгое время расследование не давало результата. Причину исчезновений удалось выяснить только благодаря случаю.

Некая дама купила на базаре пирожок с мясом у немолодой женщины и обнаружила в начинке фалангу человеческого пальца. Покупательница сообщила о находке в полицию, и торговку арестовали.

Выяснилось, что женщина «работала» в одном из домов на улице «белых простыней» (так в Одессе в то время называлась «улица красных фонарей»). Она убивала своих клиентов и делала из них начинку для пирожков, которые продавала. Если же что-то ее настораживало либо она слышала что-то подозрительное, она выбрасывала тело в окно, которое выходило на неосвещенный участок сквера между ее домом и описываемой лестницей. Потом спускалась вниз и закапывала тело.

Говорят, полиция нашла в указанном ею месте более 20 мужских тел.

Женщина не смогла объяснить, зачем она это делала, но была признана вменяемой и приговорена к смертной казни.

Гора Чумка и лестница мёртвых: жуткие места Одессы
© odessa-life.od.ua

Катакомбы

Большая часть катакомб — это бывшие каменоломни, в которых добывался камень-ракушечник для строительства Одессы. Изучение Одесских катакомб началось в 1846 году и длится по сей день. Они считаются самыми длинными в мире — протяженность более 2,5 тысячи километров.

В Одесских катакомбах часто теряются люди. В основном это дети, авантюристы и местные жители. К сожалению, не все поиски заканчиваются успешно. Например, 7 января 2012 года в катакомбы в селе Холодная Балка ушел молодой парень Константин Шариков. Прошло уже почти 9 лет, а молодого человека до сих пор не нашли.

Также у катакомб есть истории и легенды. Одна из них гласит, что в 30-40-е годы прошлого столетия житель Нерубайского, капитан сухогруза, спас у берегов Испании португальский корабль, который терпел бедствие. Португальские власти отблагодарили капитана, подарив ему макет корабля из чистого золота. Сокровище капитан якобы спрятал в катакомбах и уже не вернулся за ним, поскольку ушел на фронт и погиб.

По легенде известный в начале 20-го века одесский бандит Миша Япончик спрятал в Одесских катакомбах клад из награбленных сокровищ и наград от ЧК за контрабандные операции. Некоторые краеведы верят в существование клада и полагают, что в кладе Винницкого было золото, похищенное из городского банка. Во время исследования катакомб неоднократно были обнаружены потайные помещения, где хранилось оружие, но сокровищ не нашли.

Гора Чумка и лестница мёртвых: жуткие места Одессы
© catacombs.od.ua

Строгановский мост

Мост находится на Греческой улице (над Польским и Деволановским спуском). Его строили десять лет — с 1853 по 1863 год. В городе его назвали «мостом самоубийц».

«Он висит над бездной. Он снабжен ныне высокою чугунною решеткою для предотвращения самоубийств. Несчастные, замученные жизнью, опираясь в отчаянии на прежние низкие каменные перила моста, испытывали непреодолимое стремление полететь вниз головою. Случаи самоубийств так одно время участились, что пришлось сделать высокую решетку», — написал о мосте краевед и журналист Александр Дерибас в 1913 году.

В начале 1980-х мост был почти полностью перестроен.

Гора Чумка и лестница мёртвых: жуткие места Одессы
© odessatourism.org

Гора Чумка

Находится на Высоком переулке.

В 1812 году город захватила страшная чума, погибли почти 3 тысячи человек. По приказу градоначальника Одессу отсекли карантинными заставами от остальной страны, а внутри поделили на районы. Жителям запретили перемещаться из района в район. По улицам ходить могли только «мортусы» — добровольцы, взявшие на себя страшный труд сбора мертвецов и спасения живых.

Градоначальник приказал выкопать за Старым кладбищем яму, и туда велено было свозить все трупы, пересыпая их послойно известью. Хоронили в братских безымянных могилах, но попадались и индивидуальные памятники.

Когда чума была остановлена, сверху на некрополь стали свозить городской мусор, формируя саркофаг. Так в равнинной Одессе появилась гора Чумка.

Гора Чумка и лестница мёртвых: жуткие места Одессы
© tudoy-sudoy.od.ua

 