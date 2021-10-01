Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а ныне главу политисполкома Национального совета реформ Украины, задержали в Грузии, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Что предшествовало этому событию, вспоминала Украина.ру.

Почти весь день, 1 октября, СМИ искали бывшего президента. «Sputnik» Грузия сообщал, что в порт Батуми, несмотря на шторм, прибыли два грузовых судна из Румынии и с Украины. Вот с одного из них в страну и мог нелегально проникнуть неистовый Михо (прозвище Саакашвили). Утром 1 октября он снял видеоролик, в котором позвал своих сторонников из оппозиционной партии «Единое национальное движение» после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси

МВД Грузии уверял, что никакого Саакашвили в Батуми нет и не было, ибо госграницу Грузии он не пересекал. Грузинский телеканал «Имеди утверждал, что Михаил Николозович спокойно пребывает в Украине в Трускавце, куда свезли членов парламентской фракции партии «Слуга народа», чтобы еще раз объяснить им, какие они «никто» и какой политической плесенью на теле нации станут, если не согласятся отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Было известно только, что Саакашвили опубликовал в сети фото электронного авиабилета. Согласно документу, он вместе со своей матерью Гиули Аласания 2 октября должен вылететь из киевского Борисполя в 19.20 и прибыть в международный аэропорт Тбилиси в 23.45.

«Там, где он, там цирк»: в Кремле прокомментировали возвращение Саакашвили в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но власти Грузии знают другое: дома Саакашвили приговорен к 3 и 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение и злостное использование служебных полномочий. И как заявил действующий премьер Грузии Ираклий Гарибашвили: «Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье». Более того, заверил журналистов, что любой, кто решит этому препятствовать, также будет наказан.

Справедливости ради следует отметить, что обещание вернуться в Грузию и там все переделать по-своему — уже четвертое по счету. Впервые он объявил о возвращении домой в прошлом году, когда в Грузии шли парламентские выборы. На них партия ЕНД Михо тоже поиграла, и он остался на Украине. Второй раз он взбудоражил толпу аналогичным заявлением в июле-августе текущего года. Грузинский премьер Гарибашвили 18 августа сего года несколько охладил пыл вояжера, на предвыборной встрече с избирателями заявив, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и «коллекция галстуков». Глава правительство намекнул так довольно прямо на случай, когда бывший грузинский президент жевал эту деталь туалета в прямом эфира во время конфликта в Южной Осетии.

Третий раз Михо объявил о возвращении в Грузию 6 сентября сего года. «Нет пути назад! Я не боюсь ареста с их стороны (властей Грузии — Прим.ред.) потому, что уверен: грузинский народ освободится, и меня тоже освободят», — вещал он тогда. А председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат грузинского парламента Тако Чарквиани даже сообщила о создании народного движения для возвращения Саакашвили в Грузию: «Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это». И снова ее осадил премьер Гарибашвили: «Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать. Если приедет — сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу».

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Проблемы у президента Украины Владимира Зеленского с Михо появились в связи с тем, что Грузия выразила решительный протест против назначения Саакашвили на государственную должность в Киеве. Тбилиси даже отзывал посла по этому поводу. А летом этого года под удар был поставлен визит на Украину главы грузинского государства Саломе Зурабишвили, с которой Зеленский и президент Молдавии Майя Санду должны были благословить некое «ассоциированное трио» — новую площадку для переговоров глав МИД этих стран между собой и с Евросоюзом.

В прессу просочились слухи, что на Зурабишвили надавили в США, чтобы она все же поехала в Киев. Видимо, пока лидер «цветной революции» в Грузии нужен Вашингтону.

Сам Михо может не чувствовать двусмысленности своего положения. Потому что он с изрядной долей пафоса написал в социальной сети: «Решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания, и, как я уже сказал, я взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее».

Вскоре мы узнаем, удалось ли Саакашвили «спасти» Грузию. Пока известно только, что он задержан.