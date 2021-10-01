В МВД Украины появился офис защиты бизнеса. Им будет руководить советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко, известный как человек Арсена Авакова — предыдущего главы ведомства. Чем будет заниматься новая специальная служба, узнавала Украина.ру.

В МВД Украины создадут Офис для бывшего заместителя Авакова © Facebook МВД Украины

Монастырский сообщил, что координировать работу нового подразделения будет советник глав МВД Антон Геращенко. «Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой», — добавил министр.

По его словам, новая структура должна заняться борьбой с теневым бизнесом, в особенности с нелегальным рынком алкоголя, табака и горючего, а также с контрабандой и нарушением авторских прав. Целью этой борьбы должно стать увеличение сбора налогов. Давление новой структуры первым на себе испытает бизнес.

Контроль над этим направлением в правоохранительных органах считался очень прибыльным занятием. До недавнего времени в Службе безопасности Украины (СБУ) существовал отдел «К», занимавшийся формально борьбой с экономическими преступлениями. Критики уверяли, что это подразделение эту самую коррупцию и «крышевал».

«Есть СБУ, а есть отдел «К» в СБУ. Отдел «К» должен заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. А занимается фактически тем, что кошмарит бизнес и устраивает «маски-шоу», — обвинял украинских чекистов в 2018-м депутат Верховной Рады Борислав Береза.

Доходило до случаев почти анекдотических. Например, в 2020-м представители крупнейшего украинского производителя снеков, известного из-за бренда «Семки» обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с жалобой на незаконные действия его подчиненного. СМИ назвали контрразведчика рейдером.

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Новый глава министерства отмечает, что эффективная работа нового Офиса повлечет за собой пересмотр зарплат сотрудников МВД и увеличит бюджетные расходы на нужды системы.

Количество жалоб бизнес-омбудсмену в третьем квартале 2021 года увеличилось до 531, что на 25% больше по сравнению с показателем за первый квартал текущего года и на 38% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

По сообщениям судебного реестра, созданного для защиты от нелегального захвата бизнеса, «Опендатабот» (Opendatabot), за первое полугодие 2021 года было зафиксировано 466 рейдерских атаки. По большинству из них никакого решения в судах не было принято. В среднем по стране происходит по две таких атаки в день. С 2015 года их количество возросло в 3 раза. В 2015-м было зафиксировано лишь 290 дел по рейдерству, а в 2020-м — уже 849, и тенденция на увеличение сохраняется. Одно из наиболее распространенных схем захвата бизнеса является подделка документов на право собственности. Нередко мотивацией для захвата является голословное обвинение в «пророссийскости» того или иного бизнесмена, даже если он гражданин Турции или Германии.

Новый офис при МВД должен заняться защитой бизнеса от рейдеров. Однако рейдерством на Украине занимаются сейчас преимущественно радикальные националистические группировки, перед которыми обычные полицейские либо пасуют, либо даже потворствуют им.

Этим летом, например, в Киеве произошел захват рынка «Столичный». Сначала националисты, включая боевиков «Азова» устроили погром на рынке, когда же им попыталась помешать полиция, националисты и ветераны АТО подогнали бронемашину БРДМ. Полицейских обвинили в «пророссийскости», так как те мешают ветеранам АТО брать то, что они якобы заслужили.

Новый офис при МВД, по идее, должен отбивать подобные рейдерские атаки на предприятия, но, скорее всего, защищать бизнес будет так же, как это делают рэкетиры, собирая мзду с предпринимателей.

Структура, которая будет этим заниматься, перенаправит на себя крупные финансовые потоки. И не случайно возглавит ее Геращенко — правая рука Авакова, который, как утверждают в социальных сетях, из власти и из бизнеса фактически не ушел, а продолжает руководить своим ведомством через своих бывших подчиненных.

АТО — не курорт. Зачем Аваков вернулся в политику © avakov.com

Геращенко считается одним из инициаторов создания пресловутого сайта «Миротворец», который неоднократно требовали закрыть международные правозащитные организации, как нарушающий права человека.

При Авакове Геращенко тоже занимался бизнес-структурами, в качестве своеобразной «инвест-няни», собиравшей «налоги» с предпринимателей. И сейчас за его назначением в новый офис при МВД тоже стоит Арсен Аваков, как утверждает Telegram-канал «Недоторкани».

«Когда Аваков был министром, он лично работал инвест-няней ряда инфраструктурных проектов с иностранными инвестициями. А сейчас он просто открыл при МВД свой офис, поставил туда лизоблюда Геращенко», — пишут авторы Telegram-канала.

Телеведущий и блогер Макс Назаров в своем Telegram-канале также констатировал, что «в Украине бизнес нужно защищать от самого государства». «Геращенко знает это не понаслышке», — заключил он.