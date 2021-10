В ЕС обсудили вопрос о возможной отмене безвизового режима с Украиной, Грузией и Молдовой. Но дальше дискуссии европейских дипломатов дело не зашло. Украина.ру объясняет, почему Брюссель сохранит льготный въезд для украинцев.

Документ, о котором идёт речь — 16 страниц рабочей переписки европейских дипломатов. Эта переписка касается ежегодного отчета Еврокомиссии (его обнародовали в начале августа). Инициировала переписку Словения, которая председательствует в Совете ЕС до конца 2021 года.Словения попросила указать самые проблемные безвизовые государства и поставила вопрос о том, что делать со злостными нарушителями — теми странами, которые систематически игнорируют рекомендации ЕС. «Попомните мои слова»: украинский астролог сделал важное предсказание о безвизе © Скриншот с эфира MY.UA

Ответы предоставили семь государств — Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Словакия, Франция и Чехия. Все без исключения они поддержали выводы августовского отчета Еврокомиссии. А те гласили: безвиз нужно сохранить. Почему же тогда публикация рабочей переписки евродипломатов в конце сентября вызвала столь бурную реакцию не только на Украине, но и в ряде других государств?

Проблемы, но не у Украины

В дискуссии по мониторинговому отчету Еврокомиссии дипломаты обсуждали проблемы со странами, в отношении которых действует безвизовый режим. Таких проблем действительно немало.

И Украина была среди «бедовых» государств. Так, Германия указывала на «правонарушения, связанные с несанкционированным проживанием» со стороны Украины, а также Грузии, Молдавии и Албании.

«В случае незначительного улучшения или отсутствия улучшений со стороны третьих стран, Европейская комиссия должна, на наш взгляд, подчеркнуть, что запуск механизма приостановки безвиза — реален», — писали немцы. Страны ЕС заволновались из-за украинского «безвиза» — СМИ © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Претензии по поводу просителей убежища к Украине, Молдавии и Грузии были и со стороны Чешской Республики.

«В целом безвизовые граждане составляют 47,4% всех заявлений о предоставлении убежища в этом году (рост с 38,5% в 2016 году)», — заявляли чехи.

А вот Бельгия жаловалась конкретно на Молдавию, назвав рост заявлений о прошении убежища гражданами этой страны «тревожным».

Италия — страна, популярная среди украинских мигрантов — тоже жаловалась именно на Молдавию. При этом Рим утверждал: безвизовым режимом с этим государством пользуются торговцы людьми. Италия также предложила «в случае недостаточного прогресса» лишить Молдавию безвиза.

В общем, если и стоит кому-то беспокоиться по поводу безвиза, то не украинцам, а молдаванам. Тем более, некоторые СМИ преподнесли рабочую переписку чуть ли не как окончательное решение по отмене безвизового режима.

Неудивительно, что в тот же день — 29 сентября — вопрос о безвизе задали президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру во время его визита в Молдавию.

«Я с удивлением прочитал эту новость (об отмене безвизвого режима — Ред.) после приземления [в Кишинёве]. Это неправда, это — фейк. Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и узнал, что эта новость не отвечает действительности. Правительство Германии не имеет намерения менять свою позицию по либерализации визового режима», — пояснил он.

Более того, Штайнмайер посулил Молдавии 10 млн евро на проведение реформ.

И никакой отмены безвиза. Гроздья гнева и протестов. Жизни украинских заробитчан тоже важны

И это для Молдавии, у которой есть один серьёзный «грешок» — просители убежища, рост количества которых так тревожит европейские государства. Дело в том, что в последнее время европейские, особенно, немецкие, СМИ все чаще пишут о схеме, благодаря которой молдаване «зимуют» в Германии. Граждане Молдавии просят убежища, прекрасно осознавая, что вряд ли их просьбу удовлетворят. Но на время рассмотрения прошения им предоставляется жилье и пособие, которого им с лихвой хватает для нормальной (по их меркам) жизни.

Украинцы ни в чем подобном пока не замечены. Да и для Европы они ценны тем же, чем ценны молдаване.

Как в старые недобрые времена

Молдавия получила безвиз с ЕС в 2016 году. Но уже до этого молдавские трудовые мигранты наводнили государства Европейского союза. Случилось это благодаря румынским паспортам, которые Бухарест охотно выдавал гражданам бывшей советской республики.

Проблема «вымирания» Молдавии, оттока населения в Европу, поднималась даже музыкальными группами. Так, популярная в свое время и в России группа Zdob si Zdub в 2013 году — за три года до безвиза — выпустила клип на песню Moldovenii s-au născut — «Молдаване родились».

«Это молдавская брынза. Передашь моей жене там, в Риме. Скажи, что я очень скучаю, сильно люблю ее и жду, чтобы она поскорее вернулась домой», — говорил в конце клипа молдавский таксист итальянскому туристу.

А следом шла заставка: «Эта песня посвящается всем молдаванам, которые живут дома или вдали от него…». Промышленный безвиз для Украины. Виден ли свет в конце туннеля? © AP, Michael Probst

Сами итальянцы, кстати, тоже воспели мигрантов из Восточной Европы. Впрочем, не так лирично, как это сделали молдаване. В 2011 году вышел клип на песню популярного итальянского рэпера Микеле Сальвемини, известного под псевдонимом Caparezza. Песня называлась Vieni a ballare in Puglia — «Приезжай танцевать в Апулию».

«Приезжай, дружок, танцевать

На помидорных полях

Где мафия превращает рабочих в рабов,

А если ты восстанешь — вылетишь вон [из Италии]

Сараи набиты румынами,

Как банки очищенными помидорами», — пел о своем родном регионе рэпер.

Несмотря на то, что о проблеме рабства не то что писали (а публикаций в солидных итальянских СМИ, в том числе о склонении некоторыми итальянскими фермерами прибывших к ним на работу женщин из Молдавии и Румынии даже к сексуальному рабству, хватало) — пели, Молдавия в итоге получила свой безвиз.

При этом экономическими успехами или борьбой с коррупцией она похвастаться не могла. Но у нее было то, чего не было у старой Европы — дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Именно поэтому даже при нынешних злоупотреблениях Берлин успокаивает Кишинев: никакой отмены безвиза не будет.

То же касается и Украины. Те же чешские дипломаты, которые в вызвавшем переполох 16-страничном документе жаловались конкретно на Украину, не предлагали лишить страну безвизового режима с ЕС. И это понятно: Праге нужна дешевая рабочая сила. И не только им.

Украинские рабочие нужны Польше и даже Финляндии. Нужна настолько, что в апреле 2020 года, когда в мире бушевала пандемия COVID-19 и еще не совсем понятно было, как справляться с новой болезнью (не говоря уже о том, что не существовал и вакцин), для украинских рабочих приоткрыли закрытые из-за болезни европейские границы.

«Были длинные переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину [дать разрешение на рейсы]», — рассказывал украинским СМИ посол Эстонии на Украине Каймо Кууск.

Впрочем, потом украинское правительство приостановило выпуск своих граждан на работу.

«После доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают», — отмечал Кууск. Молчанов объяснил, почему Европа разрешает украинцам нарушать безвиз © Facebook, Денис Жарких

Но не только финны, а и поляки хотели в тех непростых условиях заполучить украинских рабочих. «Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав», — заявлял 22 апреля в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

Правда, потом полеты приостановили. Но украинское правительство заявило, что будет выпускать мигрантов на заработки при наличии договоренности с другими государствами. В конечном итоге гастарбайтеров из бывшей УССР снова стали принимать без каких-либо ограничений.

А в сентябре 2021 года «Телевизионная служба новостей» украинского канала «1+1» со ссылкой на Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщила о программе правительства Польши «Польский лад».

Она предусматривает, что работники, среди которых большая часть украинцев, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

«То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший подоходный налог целых четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в том числе, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях», — пояснили в Gremi Personal.

Кроме того, поляки обещают, что течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

«За последние годы в Польшу приехало рекордное количество мигрантов, которые уже внесли миллиарды злотых взносов в ZUS (Управление социального страхования Польши). Большая часть из них — это украинцы», — пояснил логику проекта «Польского лада» владелец Gremi Personal Евгений Кириченко.

Украинские мигранты — это золотая жила. И лишать себя такого ценного ресурса Европа не намерена. Так что об отмене безвиза переживать не стоит. Правда, большая часть украинцев пользуется им не для того, чтобы попить кофе в Вене, а чтобы заработать на жизнь себе и своей семье.