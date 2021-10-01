Геополитический диалог о мироустройстве в современную эпоху, начатый президентом России Владимиром Путиным в начале прошлого года с президентом США Дональдом Трампом, продолжился и при новом главе Белого дома Джо Байдене. И обнажил, что взгляды США (во главе коллективного Запада) и России на эту тему по-прежнему разные

Путин тогда в Иерусалиме на мероприятиях по случаю 75-летия Холокоста и в преддверии 75 годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне предложил провести встречу глав государств-постоянных членов Совбеза ООН — Великобритании, Китая, Франции, России и США. Потому что они — победители во Второй мировой войне, и, значит, «пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и, конечно, продемонстрировал бы общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы….Мы несем всю ответственность за то, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили… Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз может обернуться страшными последствиями…», — сказал тогда российский президент. Добавив, что Москва намерена, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».

Реакция на эту «Ялту-2» в расширенном формате среди потенциальных приглашенных тоже была разной. Сразу согласились ООН, Китай и Франция. Причем президент Франции Эмманюэль Макрон сделал это там же, в Иерусалиме: «Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую историческую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе».

Англосаксы привычно стали в позу. Великобритания высказалась в том духе, что она, мол, не против, но ждет от Москвы более детальные разъяснения и предложения по тематике и месту проведения. И Трамп, согласившись в принципе, высказался в том же духе: нужно согласовать место и время. Байден удивил и обрадовал © REUTERS, Kevin Lamarque

А потом началась пандемия коронавируса, которая либо «похоронила» многие подобные мероприятия, либо перевела их в режим видеоконференции. Затем проиграл выборы Трамп, и дело застопорилось вообще на уровне идеи, а в реальности начался новый виток санкционной войны Запада против России, густо замешанной на махровой русофобии.

Однако к сентябрю 2021 года свои коррективы в определение будущего планеты внесли позорное бегство американских войск из Афганистана и необходимость для США восстановления реноме главного жандарма, демократического града на холме и гегемона западного мира. И новый президент США Джо Байден выступил с идеей проведения уже в декабре текущего года некого «саммита демократий», который должен сверить ориентиры и установки коллективного Запала по руководству этим миром под эгидой, ясное дело, Америки. Цель его, как было заявлено, — «вдохновить на принятие обязательств и выработку инициатив вокруг трех главных тем: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение уважения к правам человека».

Подоспела и очередная 76-й сессия Генеральной ассамблеи ООН, которая и стала площадкой обсуждения и столкновения идей Путина и Байдена и на которой «рупором России» стал глава ее МИД Сергей Лавров. Он в своем выступлении на сессии обратил внимание на два диаметрально противоположных подхода России и США к будущему мироустройству.

Во-первых, если Россия, призывая провести «Ялту-2» с участием членов Совбеза ООН, предлагает «сильным мира сего» договориться о стабильности и мире на планете, а также о путях предотвращения дальнейшей дестабилизации и хаотизации обстановки в своих регионах, то США, по словам Лаврова, продуцируют новый раскол мира. На основе демосегрегации — искусственного разделения всех стран на демократичные и недемократичные. По критериям, которые будут определять, разумеется, сами Штаты и по которым одних будут отбирать в «демократический лагерь», а других — в «недемократичный». «На деле же «саммит демократий» станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих», — сказал Лавров с трибуны ООН.

Во-вторых, по мнению Лаврова, такой подход однозначно означает новый «крестовый поход» против «недемократов».

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе «холодной войны» — провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», — прямо сказал Лавров. А тремя главными «дубинками» против неугодных станут как раз заявленные на «саммит демократий» антиавторитаризм, борьба с коррупцией и права человека (особенно включая «модные» сегодня права ЛГБТ-сообщества). Всех, кого обвинят в этих «грехах» автоматически запишут во враги «светлого будущего» и подвергнут привычному уже санкционному остракизму. «Заплатить за ошибки». О чем говорили Путин и Эрдоган © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Россия и Китай, конечно же, попадут в этот список в первую очередь. Именно против них и будут направлены «новые правила» объединения англосаксов. Новыми же правилами будут бить и ослушников на Западе, критикующих западные подходы. Как, к примеру, Венгрию и Польшу за «газовый сепаратизм» или «недостаточную толерантность» к ЛГБТ-сообществам.

В-третьих, этот «крестовый поход» и новый раскол мира по новым линиями уже фактически начался созданием нового военного и направленного против Китая союза англосаксов — Австралии, Великобритании и США (AUKUS), который оставил в стороне практически весь Евросоюз (оттуда «брэкзитнул» Лондон) и подточил основы единства НАТО, вычленив из ее состава все тот же Лондон с Вашингтоном.

«Насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами….Последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным. По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы», — сказал глава МИД России. Карасев: До Зеленского начинает доходить то, что понял Путин 15 лет назад © скриншот с видео NEWSONE

И происходит это в то время, когда Россия предлагает, как решать возникающие конфликты, так и выстраивать сотрудничество на прагматичной и чисто экономической взаимовыгодной для всех участников основе, не вдаваясь в идеологические споры и не пытаясь учить жить одних по лекалам других. Так, как это пытаются делать США.

Лавров так и сказал: «В Афганистане, Сирии, Ливии, других горячих точках от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран».

По его словам, руководствуясь таким подходом, Россия, например:

— конструктивно предлагает афганское урегулирования через «расширенную тройку» (Россия, США, КНР, Пакистан — Авт.) и «московский формат» (пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индию, США, Иран, Россию и афганские конфликтующие стороны);

— уже способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках «астанинского процесса» (по предложению Казахстана Россия, Иран и Турция, представители сирийского правительства и вооруженной сирийской оппозиции — участники переговоров о мире, ООН, США и Иордания — наблюдатели);

— работает в режиме «московского» и берлинского» форматов (Россия, страны ЕС, США, Турция, Египет и все ливийские стороны конфликта) для реализации политических реформ и мира в Ливии.

Вот, в принципе, и все, что нужно знать о «Ялте-2» от России и Китай и «саммите демократий» от США и коллективного Запада. Стороны максимально четко заявили свои позиции. И миру действительно придется выбирать либо сотрудничество и объединение, либо новые расколы и блокирование на основе демосегрегации на «достойных» и «недостойных».