Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма

Крым - перекресток цивилизаций. Многие местные достопримечательности стали магнитом для уфологов, шаманов, целителей и прочих эзотериков. Украина.ру рассказывает о необычных местах российского полуострова.

Крымский Стоунхендж

Бегство животных, летающие тарелки, послание Теслы: мистические подробности чернобыльских событий © CC0, Pixabay

По преданиям, место напрямую связано с космосом и обладает необычайной силой, способной дать жизненную энергию и выполнить любые загаданные тут желания. Находясь здесь, можно почувствовать не только очищающую силу древнего каменного изваяния, но и насладиться красотой неповторимого окружающего пейзажа.

Сюда не подъедешь на машине, чтобы попасть к Храму Солнца предстоит преодолеть пару часов подъема по горной извилистой тропе.

Мыс Меганом

Мыс, пожалуй, одно из самых загадочных мест полуострова, расположенное между Судаком и Феодосией. Красивые бухты, каменные «хаосы» на горных склонах и минимум растительности — туристы нередко сравнивают окрестные просторы с каким-то лунным пейзажем. Именно Меганом нередко фигурирует в блогах про НЛО и в размышлениях эзотериков. Считается, что у этого места сверхмощная энергетика.

Древние греки полагали, что где-то на Меганоме находится таинственный вход в царство мертвых.

Есть на Меганоме своя парочка призраков. По свидетельствам остававшихся здесь на ночь, случайных путников посещает мальчик. Уговаривает пойти за ним, чего делать не стоит. Поддавшиеся на просьбы ребенка оказываются в море. Некоторые погибают. А на обрыве одной из местных скал в сумерках блеет ягненок. Это при том, что местные утверждают, что домашние, да и дикие животные избегают посещать мыс, а если попадают туда, то ведут себя неестественно и тревожно.

У подножья мыса, под водой, скрыто кладбище якорей — любимое место дайверов. Они утверждают, что подводный мир Меганома гораздо живописнее наземного.

Кара-Даг

Кара-Даг считается одним из самых старых потухших вулканов Европы. Некоторые специалисты считают, что несмотря ни на что он генерирует огромное количество энергии. Таинственная энергетика манит творческих людей — писателей, художников, музыкантов, поэтов и философов. Говорят, что на Кара-Даге наблюдаются сильные магнитные аномалии: в определенных местах стрелка компаса скачет как сумасшедшая. Один из хребтов горного массива так и называется — Магнитный. На некоторых людей это оказывает особый, целительный эффект, и они из года в год приезжают на Кара-Даг для очередной энергетической «подзарядки».

Существует легенда о некоем «Карадагском чудовище» или «Карадагском змее», якобы живущем в море у подножия массива. В окрестностях потухшего вулкана туристы и местные жители не раз находили израненных морских обитателей, которых, по наблюдениям ученых, укусил кто-то явно крупнее местных метровых акул — катранов. На сегодняшний день эта загадка так и окутана туманом, единого объяснения этому факту нет.

Долина Привидений

Строго говоря, на долину это мало похоже, скорее на ущелье или урочище. Главная достопримечательность — каменные столбы, в которых пытливый глаз без труда разглядит очертания людей, животных и предметов. В плотном тумане, часто окутывающем долину, эти каменные изваяния и правда кажутся призраками, хотя явление вполне объяснимо законами физики: теплый воздух, поднимаясь к вершине, охлаждается и сползает вниз. Отсюда и одно из древних названий этой местности — дымящаяся гора.

В долине очень любопытная растительность: мох, одичавшие со времён античности виноградные лозы, кусты, покрытые жёлтым лишайником. Всё это в совокупности создаёт загадочную атмосферу: бродить по долине и придумывать, на кого похож очередной поросший мхом столб, можно часами. Отсюда, вероятно, и пошла легенда о том, что время на горе течёт медленнее, чем положено: кажется, что находишься среди камней всего 15 минут, а на деле прошло уже два часа. Так что с этим нужно быть крайне осторожными, ведь с наступлением сумерек выбраться из и без того загадочной долины становится весьма непросто.

Мангуп

Средневековый пещерный город в Бахчисарайском районе. Здесь можно встретить так называемого «мангупского мальчика» — призрака якобы последнего представителя семьи властителей Мангупа, погибшего во время взятия пещерного города турками. Это считается плохой приметой, «мангупский мальчик» или заведет к обрыву, или заставит плутать на плато.

Экскурсоводы уверяют, что у Мангупа находится «целебный» женский источник.

Ак-Монайские катакомбы

Находятся у основания Арабатской стрелки. В каменоломнях с XIX по 60-е годы ХХ века закрытым способом разрабатывался известняк. Во время Великой Отечественной войны в штольнях недолго размещался временный госпиталь.

Приметы для желающих осмотреть разветвленную сеть подземных ходов, где встречаются надписи и рисунки начала ХХ века, несложные: чтобы благополучно вернуться, нельзя выносить какие-либо находки, включать музыку. Эти суеверия сформированы в 2000-е, когда появились публикации о катакомбах и место стало популярным.

Гора Опук

Находится на одноименном мысе на юге Керченского полуострова. Все околомистические рассказы связаны с началом нулевых годов, когда здесь чаще стали появляться туристы. Например, о таинственных пещерах внутри горы, где совершались тайные обряды, а также регулярно появляющихся и хорошо видимых духах.

Причудливые скалы в море неподалеку дали жизнь легенде об окаменевших кораблях — итоге ссоры отца и сына.

Недалеко от знаменитого розового озера Кояш когда-то существовало место с «нехорошей» славой. В 1906 году здесь были открыты серные рудники. Хозяева выработок поскупились на качественное оборудование и приличную вентиляцию, из-за чего в руднике погибли рабочий и инженер, несколько человек сильно пострадали.

А у села Опук, тезки мыса и горы, было большое кладбище. После войны, когда территорию отдали военным, это место стало полигоном для бомбометания и стрельбищ.

Пещера Кизил-Коба

Находится в одноимённой долине неподалёку от села Перевальное.

Это самая длинная на территории бывшего СССР пещера. Протяжённость её залов составляет в общей сложности 21 километр. Кроме того, это единственная в Крыму пещера с подземной рекой. Эта река образует неподалеку один из самых известных водопадов полуострова — 25-метровый Су-Учхан.

Большое содержание оксида железа в породе пещеры придает ей яркий рыжий оттенок и объясняет происхождение названия: «Кизил-Коба» в переводе с тюркского означает «Красная пещера». Местные до сих пор спорят: одни уверяют, что глубоко в недрах и подземных гротах обитает жар-птица, которая иногда является туристам в виде светящегося шара над рекой. Другие говорят, что пещера некогда была пристанищем марсиан, выбравших её за красные своды, цветом напоминающие им родную планету.