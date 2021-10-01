Министр обороны России Сергей Шойгу в августе текущего года предложил идею создания в Сибири несколько новых городов – научно-промышленных и экономических центров. У страны есть опыт освоения обширных пространств и возведения новых городов. В том, кто займется этими грандиозными задачами, разбиралась Украина.ру

Свое предложение Шойгу обосновал тем, что «центр мировой экономической активности переместился с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, с центром в Китае». «А с ним Сибирь граничит на юге, в Алтайском крае», — уточнил он.

В интервью, опубликованном РБК, министр упоминает знаменитое высказывание Михаила Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. И достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». С Северным Ледовитым океаном уже все понятнее: 2020 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Но центр мировой экономической активности переместился с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, с центром в Китае. А с ним Сибирь граничит на юге, в Алтайском крае



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412



Но центр мировой экономической активности переместился с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, с центром в Китае. А с ним Сибирь граничит на юге, в Алтайском крае



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412

Впрочем, ведомство, возглавляемое Шойгу — Минобороны занимается Арктикой уже не первый год: обустраивает военную инфраструктуру, строит объекты на побережьях и восстанавливает аэродромы.

Шойгу, ссылаясь на мысль Ломоносова, уверен: Северный Ледовитый океан и Сибирь, нужно развивать вместе, а не раздельно, поэтому фокусирование на самом необжитом регионе страны вполне своевременно и обосновано.

Не просто города

По мнению министра, в Сибири необходимо построить три-пять городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Они, уверен Шойгу, дадут мощный импульс развитию региона и, в конечном счете, российской экономики.

Возводить глава Минобороны предлагает не просто населенные пункты, а научно-промышленные и экономические центры, которые стали бы точками притяжения жителей страны, а также многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье.

Сибирь покоя не даёт. Как украинцы вынудили ответить российского генерала © middle-east-online.com

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — объяснил Шойгу.

В том же районе может быть создан кластер, сфокусированный на производстве алюминиевой продукции высоких переделов (продуктов, полученных на основе нескольких стадий переработки сырья — ред.) — «Алюминиевая долина».

Шойгу отметил, что в Южной Сибири есть потенциал для добычи с более высоким переделом коксующегося угля, в районе Канска — создания углехимического производства пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы».

«И это только верхушка айсберга», — уверяет министр.

Почему именно Сибирь

Экономический потенциал земель, лежащих за Уральским хребтом, все еще не до конца изучен. Это географический центр Евразии, через который проходят ключевые транспортные пути страны, такие как Транссибирская магистраль, самая длинная железная дорога в мире. Регион богат нефтью, газом и другими полезными ресурсами, а еще — невероятными природными красотами.

Более 40% лесных территорий России находятся в Сибири, здесь же протекают четыре из пяти крупнейших рек страны — Енисей, Обь, Лена и Амур. Есть и озера, например, Байкал — самое глубокий подобный водоем на планете. Пресная вода, по прогнозам футурологов, может быть стать одним из самых востребованных ресурсов

Ищенко: когда Украины не станет, украинцы мигрируют в развитую Сибирь © скриншот видео Украина.ру

Кроме того, регионы Сибири богаты солнечной энергией. Иркутск и остров Ольхон, например, входят в число наиболее солнечных мест России, что создает возможности для развития «зеленой» энергетики.

Но несмотря на развитые добычу и экспорт природных ресурсов, из региона уже долгие годы продолжают уезжать люди. Хотя министр отмечает, что экспорт природных ресурсов не требует большого населения и ограничивается работниками, приезжающими в Сибирь вахтовым способом, а население уменьшается.

Причина тому, по словам Шойгу, преобладание в экономике Сибири добычи ресурсов и производства продукции нижних переделов, которая преимущественно идет на экспорт.

«Задумайтесь, почему мы должны из Сибири почти 90% меди отправлять за рубеж? Почему мы не можем делать из этого электродвигатели, которые приходят к нам потом из-за рубежа. Почему мы 60% алюминия, который производят наши красноярский алюминиевый, саянский алюминиевый, ангарский алюминиевый, теперь уже и богучанский, отправляем в чушках на экспорт? Расширение производств алюминийсодержащей продукции более высокого передела — металлоконструкций, автомобильных деталей, проволоки и много чего еще позволит увеличить экспортные доходы в разы», — объяснил министр.

Такие производства, уверен Шойгу, должны быть в Сибири, и создания научно-промышленных центров синхронно с созданием новых городов бояться не стоит. Сибиряки, уверяет он, готовы развивать свой регион, все, что им требуется — это государственная поддержка. При этом, наряду с государственным финансированием, основным локомотивом инвестиций в сибирские проекты должен быть частный капитал.

Как создавались города

Это не первый проект освоения зауральских земель. Полезные ископаемые Сибири на долгие десятилетия определили ее судьбу. Массовое внутреннее освоение Сибири шло с XVI века — на восток стремилось и Русское государство, и Российская империя, которая ради этого реализовало такой масштабный, поразивший воображение современников проект как строительство Транссибирской магистрали.



Источник: XVI века после походов атамана ЕрмакаИсточник: https://nauka.club/istoriya/osvoeni%D0%B5-sibiri.html

Серьезный толчок к развитию региона произошел в XX веке — времени научно-технического прорыва. В своем интервью Шойгу отметил: в Российской империи с доминированием сельского хозяйства в экономике, к 1916 году насчитывалось 666 городов. В результате советской индустриализации, создания новых промышленных районом, развития центральной промышленной зоны, освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока к 1991 году в СССР насчитывалось 2200 городов. Из них только с 1956 года появилось более 600.

Экстремальные условия и триллион кубометров газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

Во время Великой Отечественной войны в Западную Сибирь было эвакуировано 244 промышленных предприятия, что в дальнейшем оказало положительное влияние на развитие региона. До 1941-го как раз строящиеся предприятия оказывались градообразующими: в 1932 году вокруг авиационного завода появляется город Комсомольск-на-Амуре, а во время строительства Братской ГЭС с нуля воздвигается Братск.

Некоторые города основывались вокруг мест добычи полезных ископаемых, такие как Мирный и Норильск.

Интересно, что у современной России уже есть опыт строительства новых городов. Так, в России с нуля построили столицу Ингушетии Магас — строительство было начато в 1994 году. На сегодняшний день это самый маленький и молодой населенный пункт, являющийся центром субъекта Российской Федерации. Магас имеет достаточно выгодное транспортное сообщение — всего в нескольких километров от него проходит федеральная трасса Кавказ, а в расположенной рядом Назрани находится железнодорожный вокзал и аэропорт.

Также в 2012 году с нуля был основан Иннополис — третий наукоград России. Населенный пункт был создан фактически в чистом поле в 40 километрах от Казани. Сегодня в городе с населением 3800 человек расположен университет и особая экономическая зона для привлечения перспективного бизнеса.

Кто будет жить в новых городах

Согласно опросу банка «Открытие», в новые города в Сибири, предложенные Сергеем Шойгу, хотели бы переехать в общей сложности 47% опрошенных россиян. Так, безусловно хотели бы переселиться 7% респондентов в среднем по России и 16% жителей Сибири. Еще 41% готовы переехать «при определенных условиях».

Против переезда выступили 51% опрошенных. В Сибири такой же вариант ответа выбрали 32% респондентов, в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 60%.

Причинами, которые могут подвигнуть на переезд в новые города, опрошенные назвали гарантированную работу и рост зарплаты в два-три раза, а также подъемные, комфортные условия жизни и развитую инфраструктуру города.

Эксперт о переселенцах из Донбасса на Украине: Феномен внезапной бедности © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Рассказывая о планах, Шойгу отметил, что европейская часть России, особенно Москва — избыточна с точки зрения наличия трудовых ресурсов, а за Уралом все наоборот. Вокруг столицы привлекательнее условия жизни, больше возможностей и высокие зарплаты.

Поэтому для переезжающих в новые сибирские города нужны особенные условия: по словам министра, это могут быть подъемные, льготные кредиты, предоставление комфортабельного жилья по «сибирской» ипотеке и многое другое.

«Эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, то есть потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг. Все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России», — отмечает Шойгу.

Министр говорил об избыточности активного населения в центре страны. Видимо, Шойгу хотел бы стимулировать переток людей за Урал, но он не исключил и привлечения к стройкам и граждан из ближнего зарубежья. «Какой-то приток трудовых ресурсов на реализацию строительных проектов из наших бывших советских республик, наверное, должен быть», — добавил глава военного ведомства.

И он же вспомнил, как в советское время осваивать Сибирь люди собирались со всех концов некогда единой страны: «Многие оставались здесь работать, приехав с западных областей, Белоруссии, Украины, Закавказья, Поволжья, Средней Азии вместе с эвакуированными в годы Великой Отечественной войны предприятиями».

Многие оставались здесь работать, приехав с западных областей, Белоруссии, Украины, Закавказья, Поволжья, Средней Азии вместе с эвакуированными в годы Великой Отечественной войны предприятиями.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412

Многие оставались здесь работать, приехав с западных областей, Белоруссии, Украины, Закавказья, Поволжья, Средней Азии вместе с эвакуированными в годы Великой Отечественной войны предприятиями.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412

Новые города могли бы стать точкой притяжения для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые остро нуждаются в работе, жилье и социальных гарантиях. Бывшие граждане Украины, новые россияне (хотя не все еще успели обзавестись паспортом с двуглавым орлом), многие из которых жили в крупных промышленных агломерациях, ищут достойной жизни в привычных условиях — крупных развитых центрах.

В Киеве открыто говорили о том, что Москва нуждается в населении мятежного региона. Не забывая, конечно, критиковать Кремль. Так представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш, рассуждая о возможности включения самопровозглашенных республик в состав России, обвинил соседнюю страну в том, что «трудовые ресурсы активно оттуда (из Донбасса Прим.ред.) выкачивают».

Кто-то из бывших граждан Украины уехал далеко от места рождения. Так, генеральный директор угледобывающей компании «УК Колмар» Артем Левин, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал, что «около трети рабочих — почти две тысячи человек — приехали на предприятие из ЛНР и ДНР». «Помогаем с жильем, построили много общежитий и сейчас за счет акционерных денег строится большой квартал из пяти — и девятиэтажек», — описал он условия труда.

Однако, по убеждению Левина, самопровозглашенные республики как ресурс рабочей силы уже израсходован практически до конца. Это касается не только тех, кто работает на добывающих производствах. «Тех, кто хочет работать на подземных работах, очень мало. В Нерюнгри укомплектованность врачами 50%, мы купили и технику современную, и МРТ, и томографы, а людей нет. Не только у угольщиков проблемы с персоналом, а везде», — привел он пример.

По данным МВД России, с апреля 2014 года в Россию приехало более 1 млн жителей Донбасса. Многие из них оформили российское гражданство или разрешение на временное проживание, часть получили статус беженца. Массовый поток переселенцев остановился примерно в конце 2016 года, однако переезжать в Россию за лучшими условиями жизни граждане Украины, в том числе и бывшие, не перестали.

В основном вынужденные переселенцы селились в граничащих с Донбассом областях России — Воронежской, Белгородской и Ростовской. Многим было негде жить — их размещали в школах-интернатах, санаториях и детских лагерях. Быстро найти работу тоже не представлялось возможным — без нужных документов устроиться можно разве что в компании, которые закрывали глаза на нарушения трудового законодательства.

В пограничных российских регионах быстро стало теснее — все они регистрировали значительный прирост населения за счет мигрантов. Однако обеспечить их всех рабочими местами за такой короткий период практически невозможно. Будут ли бывшие граждане Украины осваивать земли за Уралом — вопрос дискуссионный, очень интересный, но практический — как для России, так и для самих жителей Донбасса.