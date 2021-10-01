Народным депутатам от «Слуги народа» запретили посещать политическое ток-шоу на канале Рината Ахметова. Партия власти требует жесткой дисциплины не только от своих членов, но и от олигарха. Причина в том числе в амбициях спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который считается опасным соперником президента Украины Владимира Зеленского

О том, что «слугам народа» не разрешают посещать телеканал «Украина 24», сообщил 30 сентября Telegram-канал «Легитимный». «Сначала многим "Слугам народа" запретили ходить на телеканал НАШ, а теперь и к Шустеру», — указывалось в сообщении. Дальше идет много рассуждений о причине такого решения, но можно предположить, что это сделано в рамках наведения дисциплины. Дескать, отдельные члены партии могут сказать что-то не то.

Еще один повод такого поведения властей — желание подать владельцу канала, где выходит шоу Савика Шустера — олигарху Ринату Ахметову — сигнал. Этот сигнал довольно прост: олигарх должен определиться, с кем он, заключает редакция ресурса. То есть не давать площадку нелояльным руководству правящей партии «зеленым», в том числе и бывшим.

Не впервой

Ранее власть уже выдвигала к Ахметову требованию по поводу того, кто и как должен появляться на его телеканале. Правда, в тот раз речь шла о других политиках. Так, почти месяц тому назад популярный на Украине Telegram-канал «Черный квартал» рассказал о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Ринатом Ахметовым.

«Наш надежный источник на ТРК "Украина" сообщил, что Зеленский закатил Ахметову истерику, потребовав, чтобы из эфира принадлежащего ему телеканала "Украина 24" навсегда убрали Дмитрия Разумкова и Виталия Кличко. И Разумкова, и Кличко называют возможными конкурентами Зеленского на будущих президентских выборах. А конкуренцию Зеленский, как известно, ненавидит», — указывалось в сообщении канала от 6 сентября. «Холодная война»: Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова © Открытые источники

Авторы подчеркнули, что ирония ситуации заключается в том, что именно на канал «Украина 24» перешло много сотрудников с канала НАШ, а также из СМИ, которые на Украине связывали с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эти журналисты не были согласны с редакционной политикой и стилем менеджмента нового места работы.

«Видимо, думали, что тут с ними в демократию поиграют и будут слушать их мнение, разрешат свободно работать и доносить свои мысли так, как хочешь, включать тех политиков, каких хочешь и поднимать темы, какие хочешь. Вместо этого получили и уже выполнили приказ в лучших традициях украинских СМИ», — шутили авторы канала.

А спустя 24 дня, 30 сентября, еще один популярный на Украине Telegram-канал — «Женщина с косой» — сообщил о новых требованиях Зеленского к Ахметову.

«В кулуарах пошли слухи, что функционеры Офиса президента настоятельно попросят Ахметова и его окружение не финансировать будущую партию главы Верховной Рады Разумкова. Просьба будет ультимативной. Или он финансирует и автоматом попадает в список с официальным клеймом олигарх, или он дальше работает и дружит с ОП и остается в статусе крупного бизнесмена», — сообщил канал.

В общем, на Банковой всерьез опасаются, что украинские олигархи, в том числе и Ахметов, обратят свое внимание на соперника Зеленского — спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, который понемногу набирает популярность у разочаровавшихся в украинском президенте. И Разумкова не только отсекают от медийных ресурсов.

Странности отставки

В четверг, 30 сентября, стало известно о письма лидера фракции «Слуги народа» Давида Арахамии к спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову. В нем глава фракции правящей политсилы просил выдать подписные листы для начала процедуры голосования по отставке председателя парламента. Без Разумкова «Слуга народа» превратилась в «зеленый ксерокс» — Ермолаев © rada.gov.ua

«Думаю, что просто была задача. Давид Георгиевич (Арахамия — ред.) ее выполнил. Не знаю, от кого. Думаю, это какое-то коллективное решение», — прокомментировал случившееся журналистам Разумков.

Он заявил, что подписные листы уже изготовлены и парламентарии смогут их получить в этот же день. Разумков заявил, что у него нет конфликтов со «Слугой народа» и он готов прийти на собрание фракции поговорить, если его туда пригласят.

При этом он подчеркнул, что останется преданным принципам, с которыми «Слуга народа» выиграла выборы в 2019 году. Правда, добавил Разумков, он не уверен, что сами депутаты от этой партии их соблюдают.

Позже с комментарием выступил и Арахамия.

«Кресло спикера фактически принадлежит «Слуге народа» по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от «Слуги народа»… Если человек больше не «слуга народа», не совпадают у него мысли со «Слугой народа», тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров», — заявил он вечером в эфире ахметовского канала «Украина 24».

А уже после этого выступления Арахамии появилась информация, что «слугам народа» заказали путь на «Украину 24».

Во всем это конфликте примечательна позиция Офиса президента (ОП). Там предпочли сделать вид, что непричастны к конфликту с Разумковым.

«Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский и Разумков «общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию».

В то же время «Слуга народа» — это ручная партия Офиса президента. Ради того, чтобы достичь максимального контроля над политсилой и над парламентской фракцией в частности, Зеленский и его окружение не раз чистили партию. Первый шаг к досрочным выборам: соцсети о готовящейся отставке спикера Рады Разумкова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И если в ОП против отставки Разумкова, а все случившееся — самодеятельность Арахамии, украинцы об этом узнают довольно быстро. Сегодня, в пятницу, 1 октября, в Трускавце начинается трехдневный съезд парламентской фракции «Слуги народа». Будет на нем и президент Зеленский. И если он не согласен с происходящим, он лично выскажет свое мнение Арахамии.

Но судя по управляемости «Слуги народа», вряд ли Арахамия устроил накануне съезда самодеятельность. Поэтому нежелание Зеленского видеть на каналах олигархов Разумкова вполне понятно. Редакция Украины.ру попыталась связаться с Разумковым и представителями «Слуги народа» но пока не получила ответа.