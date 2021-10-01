Осень для Украины традиционно является сезоном политической активизации. И в начавшемся октябре одной из ее причин может стать рост тарифов на услуги ЖКХ, сопровождаемый ростом цен на все товары. В октябре также состоятся выборы в первой столице - Харькове, которые откладывают с прошлого года

Долго откладывалось также обещанное в прошлом году президентом повышение пенсий на 400 гр (1200 р.) для украинцев старше 75 лет. Дожившие до этого почтенного возраста пенсионеры смогут рассчитывать на небольшую прибавку в октябре, хотя должны были получать ее с начала текущего года. За 10 месяцев властям удалось сэкономить миллионы на невыплаченных деньгах стариков. Получить надбавку смогут не все 75-летние украинцы, а лишь те, у кого есть 25-летний страховой стаж.

На фоне рекордного подорожания газа на европейских рынках (свыше $1000) и «предательства» Венгрии, которая решила прокачивать газ в обход Украины, украинская многолетняя борьба за «энергетическую независимость» от России может привести к социальному и экономическому коллапсу. В начале сентября Государственная служба статистики обнародовала данные о росте тарифов за год — он достиг 96,1%. В результате неплатежи за услуги ЖКХ возросли до рекордных $3 миллиардов, что превышает средний транш от МВФ. Кулеба призвал Будапешт отделять «грешный» газ от «праведной» защиты прав венгров в Закарпатье © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

В сентябре на Украине обострилась борьба между центральной и региональной властью из-за вопроса о том, кто окажется крайним в росте тарифов. «За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Таким образом, высокие тарифы — это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет», — заявил 30 сентября министр Кабинета министров Олег Немчинов, заверив, что суммы, которые украинцы будут получать в платежках не должны быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

В тоже время постановление того же Кабмина №859 от 11 августа 2021 года гласит, что с 1 октября повышаются тарифы на отопление, горячую воду и электроснабжение для населения. В августе украинские власти также сняли ограничение на отключение должников от коммуникаций, которое было введено на период карантина, хотя сам «адаптивный карантин» продолжается, а заболеваемость растет с каждым днем.

Затем президент Владимир Зеленский заявил, что подписан меморандум между правительством и "Нафтогазом" о том, что тарифы на тепло до конца отопительного сезона повышаться не будут. Такое заявление он сделал во время заседания Конгресса местной и региональной власти 30 сентября.

Однако, по сообщениям Telegram-канала «Легитимный», центральная власть сейчас требует от региональных властей покрывать разницу в стоимости газа за счет местных бюджетов, обещая им затем как-нибудь компенсировать эти затраты.

«Тарифный кейс сейчас самый актуальный на Банковой. Все силы брошены на решения этого вопроса, но результата нет. Функционеры ОП не просто хотят решить этот вопрос, а решить его с тройной выгодой для себя. Как рассказывает источник, история про обещания министра Чернышова, что города пусть покрывают разницу в тарифах, а Банковая потом вернет регионам эти деньги через ГФРР (Госфонд регионального развития) — это все крючок (ловушка) для мэров. Если мэры примут эти условия игры, то они вечно будут заложниками ОП», — пишет «Легитимный». Шмыгаль представил план по стабилизации тарифов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко напоминает, как два года назад Зеленский лично обещал, что тарифы на отопление будут снижены, но в реальности они были повышены. «Два года назад Зеленский рассказывал, как его команда нашла решение, которым тарифы на отопление будут снижены в два раза. Сегодня Зеленский рассказывает, что большая победа — это если тарифы на отопление повышаться не будут. Через год Зеленский будет хвалиться, что тарифы при нём выросли всего в два раза, а не в пять. Власть проффессионаллов», — пишет Скубченко.

Поскольку снижение означает повышение в риторике украинских властей, даже премьер-министр Денис Шмыгаль запутался. «Тарифы на электроэнергию повысятся. Нет, извините, понизятся», — сказал премьер 29 сентября.

Не веря обещаниям Киева, в сельской местности украинцы массово запасаются дровами. Цена за кубометр дров в сентябре взлетела вдвое (до 2000 г или 6000 р за кубометр), хотя виной тому и неограниченный экспорт дров в страны Европы, которая тоже запасается дровами на фоне подорожания газа. На печном отоплении на Украине находится порядка 2,7 миллионов домов.

По сути, сейчас вопрос стоит не в том, повысятся тарифы или нет, а в том, кого обвинить в повышении. Офис президента пытается переложить всю вину на местные власти.

«Зеленскому нужно снять с себя ответственность за высокие цены на газ украинской добычи, чья себестоимость менее 1 грн за куб м, по словам экс-члена Наблюдательного совета Нафтогаза Амоса Хохштайна, население пугают 30 грн по импортному паритету и пока соглашаются продавать по 7,99 грн за куб м», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Авторы «Разведчика» также подчеркивают, что вопрос с тарифами можно решить тремя способами: 1) Можно отказаться от схемы «цены импортного паритета» для газа украинской добычи, что позволит снизить цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, но означает разрыв отношений с МВФ и США.

2) Прямые переговоры с «Газпромом» и личные переговоры президентов РФ и Украины. 3) Монополия в СМИ, которая позволит с помощью жесткой пропаганды взвалить вину на других.

«США и МВФ категорически против смены системы ценообразования на газ украинской добычи — ведь продажа газа с гигантской прибылью рассматривается как источник погашения внешних долгов Украины. И отказ от схемы «цена импортного паритета» будет спусковым крючком для уголовного преследования украинской элиты на Западе за незаконное обогащение и коррупцию. То есть сразу спровоцирует объединение всех олигархов и агентов влияния Запада против Президента Зеленского, посягнувшего на газовые потоки», — констатирует «Разведчик». Второй же вариант отпадает, как из-за давления националистов, так из-за вероятного нежелания российских властей идти на уступки властям Украины, которые известны тем, что не держат обещания и не соблюдают договоренности. Зеленский пообещал украинцам стабильные тарифы на тепло и горячую воду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Поскольку первые два варианта неприемлемы для прозападного лобби и националистических сил, похоже, в Офисе президента решили использовать третий вариант. Следовательно, должно усилиться давление на оппозицию, последовать очередная волна закрытия СМИ посредством внесудебных санкций СНБО. В качестве инструмента по отвлечению внимания от проблемы роста тарифов может быть использовано также очередное обострение военной ситуации в Донбассе. На днях главком ВСУ Валерий Залужный официально разрешил украинским военным открывать огонь без согласования с командованием.

Вопрос о тарифах становится важнейшей темой и в ходе проходящей в Харькове борьбы за пост мэра второго по величине украинского города, в котором преобладает традиционно пророссийский электорат. Основными конкурентами там будут два «птенца гнезда Кернеса», Михаил Добкин и нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. «Слуги народа» своего кандидата не выдвигают, поскольку у них «нет сильной кандидатуры», как говорит глава фракции Давид Арахамия.

Добкина поддерживает ОПЗЖ и протестный электорат. Михаил Добкин обвиняет Терехова в том, что за ним стоят «люди Авакова». Терехов же обещает не поднимать цены на газ и горячую воду, а попутно пытается заручиться поддержкой Запада. «Терехов опять клянется не повышать тарифы, хотя вся страна знает, что тарифы вырастут везде», — пишет Telegram-канал «ЗеРада». В этом противостоянии против неугодных кандидатов власти будут использоваться все возможные средства. «Давай по новой, Миша»: Добкина на выборах мэра Харькова поддержала ОПЗЖ © РИА Новости, Игорь Чекачков / Перейти в фотобанк

«На днях в харьковских СМИ прошла информация, что правоохранители подозревают в присвоении 34 млн. гривен государственных средств руководство Владимир-Волынской птицефабрики, которой владеют члены семьи Михаила Добкина. По информации источников, дело действительно завели. Вместе с тем, нам рассказали, что уголовное дело связано с предстоящими выборами», — сообщает Telegram-канал «Шептун».

Репрессии против оппозиции и оппозиционных СМИ на Украине будут идти рука об руку с повышением тарифов и прочими анти-социальными реформами, которые требуют от Киева западные партнеры. В октябре, когда отопительный сезон только начнется, украинцы ощутят еще не в полную силу последствия роста тарифов и цен на все продукты питания, которые традиционно взлетают в цене с наступлением заморозков.

Для властей Украины, как и для простых украинцев, актуальным становится вопрос о том, как пережить зиму. Офис президента Зеленского и СНБО в целях самосохранения будет и далее давить оппозицию, попутно сваливая всю вину за рост цен на местные власти. Обычные же украинские граждане попытаются как-то выжить и дотянуть до весны, накапливая долги. Тем не менее, массовых социальных протестов в этот период вряд ли стоит ожидать, поскольку пока Киеву удается заранее подавлять с помощью СНБО, СБУ и уличных националистов любые потенциальные центры социальных протестов.