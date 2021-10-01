Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает «в течение года» возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации

Когда закончится пандемия COVID-19

Глава американской компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает «в течение года» возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты вируса. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации, — сказал Бурла 26 сентября в эфире телеканала ABC. — У нас будут вакцины, действие которых будет продолжаться, по крайней мере, год. В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации». Вакцина или тест: «Океан Эльзы» огласил правила прохода на бесплатный концерт во Львове © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Он также обещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. По данным компании, исследование подтвердило безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.

В тот же день главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd заявил, говоря о COVID-19: «Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить». По его словам, это было одной из причин, почему в Швеции, в отличие от других европейских стран, не вводились жесткие карантинные меры. «Между населением, правительством и агентствами существует высокий уровень уважения и доверия», — уточнил эпидемиолог.

Также он заявил, что шведские власти решили вводить ограничительные меры точечно — к примеру, не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее. Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, еще раз подчеркнув, что полностью избавиться от инфекции не получится.

В России пока не прогнозируют сроки завершения эпидемии COVID-19 в стране. «Сегодня оснований говорить, что все остановится, нет, у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — сказала 24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

США могут запретить въезд для привитых «Спутником V»

На прошлой неделе власти США объявили, что с ноября 2021 года начнут пускать привитых туристов из всех стран. Сейчас въезд в США запрещен негражданам, в течение 14 дней побывавшим в одной из стран Шенгенской зоны, Иране, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии. Россия в этот список не входит — сейчас россияне с визой и отрицательным тестом на коронавирус могут свободно въезжать в США.

По новым правилам прилететь в США можно будет из любой страны. Чтобы сесть на самолет, нужно будет предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за три дня до вылета. Карантин для въезжающих не потребуется. При этом сухопутные границы США с Канадой и Мексикой остаются закрытыми.

Тогда же появилась информация о том, что пускать в США будут, скорее всего, только привитых вакцинами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правда, координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джефф Зайенц сказал, что окончательного решения по этому поводу еще нет, его должны принять американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Новые правила въезда в США, если они будут приняты, могут затронуть около 300 тысяч россиян — именно столько посетило США в 2019 году. Одесситка пожаловалась на вакцинированную учительницу, от которой у детей «болит голова» © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Если въезд привитым неодобренными вакцинами запретят, это коснется не только тех, кто привился «Спутником V». Вакцин от COVID-19, не получивших одобрения ВОЗ, но при этом широко использующихся в мире, немало. Среди них, например, индийский препарат Covaxin.

Посольство России в США информацию о возможных изменениях правил въезда в США не комментирует, однако недоразумения, связанные с вакцинной дипломатией, коснулись Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда российскую делегацию поначалу не пускали без прививок вакцинами, признанными ВОЗ. Сама же эта организация еще 15 сентября приостановила процесс сертификации вакцины «Спутник V», которой привито подавляющее большинство россиян. Формальный повод — несоответствие одного из российских фармпредприятий новым правилам «наилучшей практики производства».

YouTube удалит все видео с «дезинформацией» о вакцинах

Начиная со среды, 29 сентября, американский сервис видеохостинга YouTube начал удалять все видео, распространяющие «заведомо ложную информацию о вакцинах». К ним, в частности, отнесены видео, в которых утверждается, что вакцины опасны, могут повредить здоровью в долгосрочной перспективе или не способствуют сдерживанию пандемии. С начала пандемии YouTube уже удалили около миллиона фейков, связанных с коронавирусом и COVID-19.

По словам вице-президента видеохостинга Мэтта Халприна, отвечающего за доверие к контенту YouTube, ложная информация о вакцинах давно уже стала глобальной проблемой и появляются во всех странах. В качестве примера он привел многочисленные фейки, связанные с комбинированной прививкой от кори, свинки и краснухи (MMR), которая якобы вызывает аутизм. «Как мы знаем, ученые однозначно утверждают, что связи между этой вакциной и аутизмом нет, и тем не менее некоторые продолжают настаивать на том, что MMR вызывает аутизм», — отметил Халприн.

Согласно новым внутренним правилам, в YouTube можно будет размещать личные истории вакцинации, обсуждения различных правил вакцинирования и даже ссылки на исторические случаи провала программ вакцинации, если только при этом они не содержат «заведомо ложной информации» и не подталкивают людей к отказу от прививок. При этом видео, содержащие утверждения вроде того, что вакцины вызывают рак, приводят к бесплодию, или что прививка подсаживает вам микрочип (эта тема в последнее время стала одной из самых навязчивых), будут немедленно устраняться. На Украине испортили десятки тысяч доз вакцины от коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Решение YouTube во многом повторяют принятое в прошлом году решение социальной сети Facebook удалять фейковые заявления о вакцинах от COVID-19 после того, как эти фейки будут разоблачены экспертами в области здравоохранения. При этом еще до объявления новых правил, 28 сентября, YouTube удалил два канала немецкой редакции российской телекомпании RT «за распространение ложной информации о коронавирусе». При этом речь шла не о позиции журналистов и ведущих RT, а о высказываниях гостей в студии.

Хроники вакцинации в России и в мире

В Европе фактически идет обязательная вакцинация от коронавируса, в России это делается гораздо мягче, заявил президент России Владимир Путин 25 сентября на встрече с руководством политических партий, которые прошли в новую Государственную Думу России. А 30 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что уровень вакцинации россиян от коронавируса пока недостаточный.

«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, — я говорю здесь про все страны мира, — что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал Песков журналистам. По официальным данным, ныне в России полностью вакцинированы от COVID-19 41,8 миллиона человек, или 28,6% населения.

Президент США Джо Байден 27 сентября сделал третью прививку от коронавируса, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста. «Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти… Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу», — сказал Байден во время манипуляции, которая прошла в Белом доме. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что заболел COVID-19 и ушел на карантин. Он добавил, что чувствует себя «неважно», но считает, что вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.

Полную вакцинацию от коронавируса в Германии прошли почти три четверти взрослого населения страны и треть детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По данным Института имени Роберта Коха, на вторник, 28 сентября, обе необходимые дозы вакцины получили 74,7% всех жителей старше 18 лет и 33,2% — от 12 до 17 лет. Как минимум одну прививку сделали 78,6% взрослых и 41% детей и подростков. В общей сложности в Германии в настоящее время полностью привиты 53,3 миллиона человек (64,1% всего населения). Медик назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Словения 29 сентября приостановила прививки против коронавируса вакциной от Johnson & Johnson на время расследования смерти 20-летней девушки после вакцинации. Смерть девушки на этой неделе стала вторым серьезным случаем неблагоприятных последствий препарата Johnson & Johnson, который получили около 120 тысяч людей в Словении. Словения рекомендовала вакцину Johnson & Johnson всем людям старше 18 лет, в отличие от некоторых стран, которые ограничили ее применение только пожилыми людьми.

Около 260 человек получили дозы вакцины от коронавируса Pfizer с истекшим сроком годности во французском регионе Овернь — Рона — Альпы, сообщила 30 сентября радиостанция France Bleu. По данным регионального управления здравоохранения региона, эта партия вакцин, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября. Как отмечает радиостанция, среди привитых этими дозами вакцин были и около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.

25 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Париж передаст странам с низким уровнем вакцинации от COVID-19, в первую очередь африканским, 120 миллионов доз вакцин — правда, не уточнил, на протяжении какого времени это будет сделано. В тот же день лидеры США, Австралии, Индии и Японии, собравшиеся на первый саммит в формате Quad, обязались пожертвовать мире более 1,2 миллиарда доз вакцин против COVID-19 — в дополнение к дозам, финансируемым через COVAX.

Более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer утилизировали 30 сентября на Украине из-за нарушения режима хранения, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. «В начале лета при поставке порядка 34 тысяч вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении» — сообщил министр днем ранее.