Главной темой недели стал резкий рост цен на природный газ в Европе. Это результат политики Евросоюза в момент энергоперехода, усложненный частными факторами: брекзитом и политическим противостоянием вокруг достройки «Северного потока — 2». Само по себе это вызвало политические последствия, в частности, обвинения России в повышении цен

Естественно, это болезненно ударило по украинской экономике, а, соответственно, и политике. Особенно, в контексте ожидаемого сокращения газового транзита.

Венгерский контракт

Подписание контракта между Венгрией и «Газпромом» вызвало предсказуемый скандал. Суммарный объем контрактов составляет до 4,5 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд будут поступать по балканскому маршруту, а еще 1 млрд — через Австрию. При этом в 2020-м Венгрия импортировала 8,6 млрд кубометров газа из России, т. е. украинский транзит сократится более чем в два раза.

Естественно, Киев отреагировал в том смысле, что отказ от украинского транзита был условием «Газпрома» и Россия таким образом оказывает давление на Украину. В общем, такие соображения вполне рациональны. Другое дело, что нельзя было говорить, что «Газпром» вынудил Венгрию так действовать, но «украинская дипломатия» отличается от дипломатии так же, как милостивый государь от государя. Все, однако, гораздо сложнее.

Во-первых, у Венгрии есть свои претензии к Украине. Конфликт из-за языкового законодательства, нарушающего права венгерского меньшинства в Закарпатье, длится уже довольно давно. Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украины с НАТО, но тактика эта не слишком эффективна, потому что решения все равно принимаются в Вашингтоне, да и вероятность вступления Украины в НАТО не слишком велика даже и помимо конфликта Киева с Будапештом. Претензии, выраженные через сокращение транзита, выглядят более убедительно.

Во-вторых, заключение долгосрочного контракта с «Газпромом» — вызов не столько Киеву, сколько Брюсселю и Берлину.

Нынешний рост цен на газ (а они превысили уже $ 1100 на фьючерсном рынке) — в значительной степени результат общеевропейской политики отказа от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и перехода к чисто рыночному ценообразованию. При этом «Газпром» все свои обязательства выполняет.

Даже если учесть спекулятивную составляющую нынешнего подорожания, цена газа по долгосрочным контрактам будет ниже среднерыночной (но неясно, будет ли она ниже цены газа, доставленного через Украину). Таким образом, Будапешт выступил против общей энергетической политики Евросоюза.

С другой стороны, Венгрия не планирует получать газ из Германии, идущий по «Северному потоку». Правда, тут конфликта, скорее всего, не будет — и рынок небольшой, и «СП-2» не был изначально «заточен» на поставки в Южную Европу. Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Коммунальные тарифы

Рост цен на газ в Европе отражается и на Украине. Стоило премьеру Шмыгалю заявить, что цена на газ для украинцев до конца отопительного сезона меняться не будет (24 сентября), как 26 сентября появилась информация, что газ для украинцев с 1 октября подорожает в полтора раза.

Судя по всему, это не последний рост за сезон (и возможно, даже не последний в этом году). Соответственно, встает вопрос относительно того, кто будет нести ответственность за рост тарифов?

Офис президента, естественно, хочет, чтобы ответственность несли местные власти, но тут есть два аспекта.

Во-первых, местные власти нести ответственность не хотят и их надо уговаривать (а возможно и что-то предложить). Некоторые наблюдатели считают, что отставка мэра Запорожья Владимира Буряка именно с «уговорами» связана.

Во-вторых, реально поставки газа в регионах контролируются не государством и не местными властями, а частными компаниями. Например, недавние протесты в Одессе были связаны с действиями компании «Одессагаз» (повышение тарифов, начисление несуществующих, по мнению потребителей, долгов и привлечение для их выбивания коллекторов) которая контролируется бизнесменом Игорем Учителем, который, в свою очередь, связан с одним из «хозяев» Одессы Владимиром Галантерником. Мэр Геннадий Турханов влияния на «империю» Галантерника не имеет.

На конгрессе местных властей Украины Владимир Зеленский заявил: «сегодня на этом заседании между правительством нашего государства, между НАК "Нефтегаз", Ассоциацией городов Украины, Конгрессом местных и региональных властей мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти». Впрочем, он тут же сам признал, что решение это «не комплексное». Т. е., чем будут закрываться дыры в бюджетах из-за роста цен неясно.

Давление на Партию Шария

На последней неделе вновь усилилось давление на Партию Шария.

СБУ сообщила, что объявила еще трем лицам подозрение о подделке регистрационных документов партии. На допрос вызывалась, в частности, журналист «Страны.уа» Антонина Белоглазова. В борьбу с Шарием включился даже фейковый аккаунт в «Инстаграме» Александра Зеленского (отца президента; аккаунт уже прекратил активную работу). На Украине был заблокирован доступ к сайту Шария (так же, как и к сайту «Страны.уа»).

Цели власти в этом направлении не вполне понятны. Разные источники предлагают три варианта развития событий:

1. Заблокировать для Шария возможности влияния на внутриполитическую ситуацию на Украине (т. е., заблокировать его каналы и ликвидировать партию).

2. Обвинить Шария в совершении уголовных преступлений на Украине и вынудить ЕС отобрать у него статус беженца и выслать его на Украину (или заставить эмигрировать в Россию).

3. Не доводя дела до ликвидации партии, заставить ее радикализироваться и использовать для отбора голосов ОПЗЖ.

Независимо от того, какой сценарий ближе к реальности (возможно, в ходу все три — какой-то да будет реализован), активизация травли ПШ заставляет полагать, что от варианта досрочных выборов в Офисе президента не отказались — только сместили сроки.