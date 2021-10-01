Украинский нардеп Алексей Гончаренко от партии экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность» (ПЕС) и член украинкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге опять подтвердил, что биполярочка — самая распространенная болячка украинских парламентариев

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но другой рукой он же, ничтоже сумняшеся, требовал запретить газопровод «Северный поток — 2» («СП-2»), чтобы увеличить прокачку российского «газа-убийцы» по украинской территории через газотранспортную системы страны (ГТС) и получить как можно больше денег в госбюджет. Для еще более успешной войны с Россией. По версии Гончаренко, Россия должна дать Украине больше денег на войну с собой же. И психиатры с санитарами молчат по этом поводу и в Украине, и, как видим, в Европе.

Для понимания этой ситуации обращают внимание на себя два немаловажных фактора. Первый: понятно же, что Гончаренко вряд ли так шизофренически буйствовал без одобрения партийного вождя Порошенко. Леха, конечно, хочет выделиться и засветиться, где надо и где не надо, и вставляет свои русофобские пять копеек по любому поводу. И все понимают, что хочет подсидеть Порошенко и отделиться. Но главный-то сегодня на раздаче по-любому Петр Алексеевич.

Без НАТО не надо: Украина добровольно отказалась от статуса союзника США © Facebook, Слуга Народу Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон даже упомянуть «СП-2» в разговоре с коллегой Джо Байденом, который пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель не донимать газопровод санкциями. Зато другой всячески поощряет нападки на «трубу» и даже пытается сегодня затормозить ввод ее в работу, задерживая сертификацию.

А на самой Украине главным критиком «СП-2» назначен именно ПЕС Порошенко. Под удивительным соусом: мол, Порошенко уверенно вел Украину на Запад, в НАТО и ЕС, а вот Зеленский сбоит в этом отношении, тормозит и крайне нечеток в желаниях. А значит, именно Порошенко, похоже, избран главным толкачом Зеленского на евроатлантическом интеграционном поприще. Порошенко должен толкать Зеленского на Запад под угрозой своего возможного реванша. Типа, не справится Зеленский в выполнении поставленных задач — заменим его и вернем к власти Порошенко. И, как видим, хотя Зеленский уже давно стал «Порошенко № 2» и во многом превзошел «оригинал», все же сам Порошенко маячит за его спиной постоянной угрозой и напоминанием: отойдешь от заказанного — свалим.

Именно поэтому США абсолютно в режиме когнитивного диссонанса требуют от Зеленского расправиться с олигархами, но при этом однозначно запрещают трогать Порошенко. Несмотря на репутационные потери, которые несет Зеленский, который, как известно, публично обещался Порошенко быть «его приговором» и посадить. Как главного коррупционера-барыгу. Барыга, как видим, свою роль до конца еще не отыграл.

В пользу этого предположения говорят и данные последнего вполне репрезентативного соцопроса, который провел центр «Социс» по всей Украине. Согласно его данным, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз за него проголосовали бы 61,4% украинцев, и только 26,4% — выступили бы против. Вступление же Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, и только 29,3% этому противятся.

Оптимистическая трагедия. «Зрада» подкралась незаметно Леонида Кучмы и автора сентенции «Украина — не Россия» (17,7%).

А чтобы еще больше опустить «мальчика Зе» и показать «ценность» его инициатив, «Социс» утверждает: проведение «Крымской платформы», которой так гордится действующий президент Украины, 45,4% опрошенных расценили, как событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины. А каждый десятый вообще считает, что «платформа» повредит такому возвращению. И от визита Зеленского в США 47,9% опрошенных не ожидают значительных последствий для украино-американских отношений.

Дальше — больше: 21,8% опрошенных украинцев считают именно Порошенко наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Зеленского же таковым видят всего 16,1% респондентов. Остальные политики — просто мелюзга в сравнении с этими «гигантами»: 3,6% опрошенных высказались за экс-премьера Владимира Гройсман, 3,3% — за экс-главу СБУ Игоря Смешко, 2,8% — за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 2,1% — за спикера парламента Дмитрия Разумкова, 1,8% — за лидера оппозиции Юрия Бойко и 1,3% — за молодого и дикорастущего политика-оппозиционера Евгения Мураева.

И в принципе, всё тут понятно: не справляются Зеленский и все остальные «шестые подползающие» — есть Порошенко, который все и поделает. Вот Зеленский и феерит на западном направлении — чужое дыхание чует на собственном загривке, за который его и могут выбросить на помойку истории. Как не справившегося Виктора Ющенко, которому «Социс» и в этом своем опросе поставил твердый «кол». Как напоминание опять же Зеленскому.