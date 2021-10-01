Теперь Алексей не носился по зданию ПАСЕ в зеленых перчатках ассенизатора и не претендовал на роль ее главного сантехника, ненавидящего Россию, но от роли русофоба не отказался и одновременно визжал о двух своих требованиях, взаимно исключающих друг друга. С одной стороны, призывал признать российский природный газ, который сегодня Европа жаждет особо, боясь замерзнуть этой же зимой, не просто «грязным», а «убийцей». Уничтожающем не только украинских солдат на Донбассе руками «путинских солдат», которые жируют от продажи «голубого топлива» европейцам, но и экологию, потому что в нем много вредного метана.
Но другой рукой он же, ничтоже сумняшеся, требовал запретить газопровод «Северный поток — 2» («СП-2»), чтобы увеличить прокачку российского «газа-убийцы» по украинской территории через газотранспортную системы страны (ГТС) и получить как можно больше денег в госбюджет. Для еще более успешной войны с Россией. По версии Гончаренко, Россия должна дать Украине больше денег на войну с собой же. И психиатры с санитарами молчат по этом поводу и в Украине, и, как видим, в Европе.
Для понимания этой ситуации обращают внимание на себя два немаловажных фактора. Первый: понятно же, что Гончаренко вряд ли так шизофренически буйствовал без одобрения партийного вождя Порошенко. Леха, конечно, хочет выделиться и засветиться, где надо и где не надо, и вставляет свои русофобские пять копеек по любому поводу. И все понимают, что хочет подсидеть Порошенко и отделиться. Но главный-то сегодня на раздаче по-любому Петр Алексеевич.
Второй: политический когнитивный диссонанс и биполярку в головах украинских деятелей однозначно заказывают ее внешние кураторы, читай — США. Они одной рукой запрещают президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон даже упомянуть «СП-2» в разговоре с коллегой Джо Байденом, который пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель не донимать газопровод санкциями. Зато другой всячески поощряет нападки на «трубу» и даже пытается сегодня затормозить ввод ее в работу, задерживая сертификацию.
А на самой Украине главным критиком «СП-2» назначен именно ПЕС Порошенко. Под удивительным соусом: мол, Порошенко уверенно вел Украину на Запад, в НАТО и ЕС, а вот Зеленский сбоит в этом отношении, тормозит и крайне нечеток в желаниях. А значит, именно Порошенко, похоже, избран главным толкачом Зеленского на евроатлантическом интеграционном поприще. Порошенко должен толкать Зеленского на Запад под угрозой своего возможного реванша. Типа, не справится Зеленский в выполнении поставленных задач — заменим его и вернем к власти Порошенко. И, как видим, хотя Зеленский уже давно стал «Порошенко № 2» и во многом превзошел «оригинал», все же сам Порошенко маячит за его спиной постоянной угрозой и напоминанием: отойдешь от заказанного — свалим.
Именно поэтому США абсолютно в режиме когнитивного диссонанса требуют от Зеленского расправиться с олигархами, но при этом однозначно запрещают трогать Порошенко. Несмотря на репутационные потери, которые несет Зеленский, который, как известно, публично обещался Порошенко быть «его приговором» и посадить. Как главного коррупционера-барыгу. Барыга, как видим, свою роль до конца еще не отыграл.
В пользу этого предположения говорят и данные последнего вполне репрезентативного соцопроса, который провел центр «Социс» по всей Украине. Согласно его данным, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз за него проголосовали бы 61,4% украинцев, и только 26,4% — выступили бы против. Вступление же Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, и только 29,3% этому противятся.
Но с этими цифрами все понятно: поступил заказ показать поддержку украинцами курса на евроинтеграцию — социологи сказали «есть» и все подали. Важны другие цифры в пользу очень показательного опроса. Наиболее успешным в международной политике президентом Украины украинцы якобы считают именно Порошенко — за это высказались 32,2% опрошенных. А вот Зеленского таковым считают всего 8,1% респондентов. То есть почти в четыре раза меньше. И даже более чем в два раза меньше, чем у второго президента Украины Леонида Кучмы и автора сентенции «Украина — не Россия» (17,7%).
А чтобы еще больше опустить «мальчика Зе» и показать «ценность» его инициатив, «Социс» утверждает: проведение «Крымской платформы», которой так гордится действующий президент Украины, 45,4% опрошенных расценили, как событие, которое не имеет никакого практического влияния на возвращение Крыма в состав Украины. А каждый десятый вообще считает, что «платформа» повредит такому возвращению. И от визита Зеленского в США 47,9% опрошенных не ожидают значительных последствий для украино-американских отношений.
Дальше — больше: 21,8% опрошенных украинцев считают именно Порошенко наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Зеленского же таковым видят всего 16,1% респондентов. Остальные политики — просто мелюзга в сравнении с этими «гигантами»: 3,6% опрошенных высказались за экс-премьера Владимира Гройсман, 3,3% — за экс-главу СБУ Игоря Смешко, 2,8% — за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 2,1% — за спикера парламента Дмитрия Разумкова, 1,8% — за лидера оппозиции Юрия Бойко и 1,3% — за молодого и дикорастущего политика-оппозиционера Евгения Мураева.
И в принципе, всё тут понятно: не справляются Зеленский и все остальные «шестые подползающие» — есть Порошенко, который все и поделает. Вот Зеленский и феерит на западном направлении — чужое дыхание чует на собственном загривке, за который его и могут выбросить на помойку истории. Как не справившегося Виктора Ющенко, которому «Социс» и в этом своем опросе поставил твердый «кол». Как напоминание опять же Зеленскому.