В четверг, 30 сентября, в Верховной Раде запросили подписные листы о снятии с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Последний считает это попыткой узурпации власти

О том, что спикера попытаются снять с должности, сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Ну что начинается? Арахамия запросил подписные листки про снятия спикера Дмитрия Разумкова. Напомню нашу позицию: мы не голосовали за его назначение, мы не будем и голосовать за его снятие. Но вспоминается, конечно же, Тарас Бульба», — написал Гончаренко 30 сентября в Twitter.

Ну что начинается?



Арахамия запросил подписные листки про снятия спикера Дмитрия Разумкова.



Напомню нашу позицию: мы не голосовали за его назначение, мы не будем и голосовать за его снятие.



Но вспоминается, конечно же, Тарас Бульба.)) pic.twitter.com/IWvQeryTvF — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 30, 2021

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К этой записи он прикрепил письмо лидера фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии к главе ВРУ Дмитрию Разумкову. В нём Арахамия и просил подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

Разумков — бывший лидер партии «Слуга народы». Ему пришлось отказаться от руководства политсилой после избрания на пост главы парламента. И вот «родная» партия желает его отставки.

Загодя спланированная узурпация

Слухи о том, что Разумкова скоро отправят в отставку начали курсировать в начале недели, когда стало известно о трёхдневном съезде «Слуги народа» в Трускавце (он пройдёт с 1 по 3 октября).

В понедельник, 27 сентября украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что в Трускавце будет обсуждаться замена Разумкова, а также отставка четырёх министров и нескольких глав парламентских комитетов.

«Кейс Разумкова, как заноза, которую надо вытащить, но это будет больно, и пока не ясно, к чему это может привести. Также ОП думает пригласить Разумкова в Трускавец и вызвать на ковёр, чтобы при всех его «раскатать», чтобы вынудить его самого выбрать с кем он», — комментировал эту информацию популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный». «Слуги народа» попросили подписные листы об отставке Разумкова © rada.gov.ua

Примечательно, что Разумкова не пригласили в Трускавец. Причина — он не член фракции «Слуги народа». Это подогрело слухи о скорой отставке спикера.

«Разумкова не пригласили в Трускавец-2, потому что будут обсуждать его отставку. Поэтому придумали причину, что он не член фракции. Хотя Ермак тоже не член фракции, Милованов не член фракции, как и многие другие, ну они просто «свои», — писал 28 сентября другой популярный на Украине Telegram-канал — «Картель».

Уже после того, как стало известно об отставке Разумкова, тот же «Картель» сообщил: подписные листы будут заполнять в Трускавце.

«Подписи будут собирать в Трускавце под присмотром президента <…> Кто не подпишет, будет иметь разговор с Зеленским прямо там», — отмечалось в публикации.

Сам Разумков не стал безмолвно наблюдать за подготовкой своей отставки.

«Это не конфликт между Дмитрием Разумковым и партией «Слуга народа». Подобное решение продавливают из-за моего несогласия с попыткой Офиса президента подмять под себя после Кабмина и все действия Верховной Рады. Прекрасно было видно, чего они добиваются, когда Руслан Стефанчук вел заседание, — полная узурпации власти. Я же, в свою очередь, с таким положением дел не согласен», — заявил он.

А ещё некоторое время спустя у него появились неожиданные союзники. Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Фриз обвинила власти Украины в расправе над неподконтрольными политиками.

«Мы видим, что господин Зеленский в очередной раз пытается публично расправляться со всеми, кто имеет свою точку зрения и пытается ее отстаивать. Он будет использовать этот механизм для того, чтобы рядом с собой оставлять таких токсичных людей как господин [депутат Рады Александр] Трухин или господин [советник главы Офиса президента Михаил] Подоляк или господин [глава Офиса президента Андрей] Ермак. А все, кто будет пытаться иметь отдельную точку зрения, которая не будет сродни его личной, он будет уничтожать… публично для того, чтобы, как говорили, бей своего, чтобы чужие боялись», — заявила Фриз.

Она отметила, что «слуги народа» без проблем соберут 150 голосов для созыва внеочередной сессии. Впрочем, слова Фриз пока лишь лично её мнение: народный депутат сообщила, что пока фракция не решила, поддерживать ли своих оппонентов в вопросе отставки Разумкова.

Однако пристальный взгляд на ситуацию позволяет предположить, что для «ЕС» лучше, чтобы Разумков остался на своём месте.

Сбили на взлёте

После президентства Леонида Кучмы электоральный цикл на Украине выглядит следующим образом: популярный президент в первый же год своей власти значительно теряет в популярности (Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Пётр Порошенко и, с оговорками, Владимир Зеленский не дадут соврать). Популярность президента падает и падает. На парламентские точно пойду: Разумков о планах на выборы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В итоге президент утрачивает власть либо из-за проигрыша на выборах, либо из-за госпереворота. А на смену ему приходят политики, успевшие сделать очки на фиаско главы государства. Тому же Януковичу был на руку управленческий и экономический кризис, вызванный неумелой политикой Ющенко. Порошенко сыграл на Майдане: с одной стороны, он был активным его участником, с другой — он выступал с мирными лозунгами и дистанцировался от радикалов, что привлекло в его пользу голоса умеренной Украины. Зеленский же сыграл на коррупционных кризисах и усталости украинцев, которые обнаружили, что уже второй раз они обманулись революционными лозунгами.

Пока рейтинг Зеленского, по сравнению с предшественниками, высок. Но не за горами тот день, когда он будет вызывать такие же чувства у украинцев, как Ющенко в 2009 году, Янукович в начале 2014 года или Порошенко в 2019 году.

В таких условиях Зеленскому просто необходимо расправиться с человеком, к которому начали присматриваться одни из главных действующих лиц украинской политики — олигархи.

«Сегодня за кулисами и большого бизнеса, и большой политики говорят о том, что фигура Разумкова более приемлема. Разумков как президент — очень мягкий, выверенный, сбалансированный, не мешающий никому», — говорил ещё в ноябре 2020 года политолог Руслан Бортник.

От отмечал, что агрессивная риторика Зеленского оттолкнула от него не только олигархов, но отчасти даже и Запад. Последний опасается слишком сильного президента. А вот Разумков — совсем другое дело.

Когда Бортник говорил это, уже стали появляться слухи о том, что в Офисе президента со всё большей тревогой следят за спикером. Уедет ли президент Украины в Ростов? Зачем «слуги народа» собираются на очередной съезд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кстати, в опубликованном спустя почти год — рано утром в четверг, 30 сентября, интервью «Украинской правды» сам Разумков говорил: слухи о его отставки циркулируют вот уже полтора года.

«Вы же прекрасно знаете, что об этом (отставке — Ред.) говорят года так полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров», — указывал он

Вряд ли он предполагал, что спустя несколько часов получит от Арахамии письмо с просьбой выдать подписные листы, чтобы начать процедуру смены спикера.

Сегодня угроза нависла не только над Разумковым, но ещё как минимум над двумя близкими к нему нардепами — выпускниками философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Нелли Яковлевой и Василием Моканом. Это — ближайшие к Разумкову нардепы, его друзья и соратники по исследовательской работе. Собственно, именно благодаря ему они и оказались в «Слуге народа».

Яковлева — замглавы комитета, глава подкомитета по вопросам гендерной равности и недискриминации комитета ВРУ вопросам прав человека. Мокан — замглавы комитета, глава подкомитета по вопросам национального воспитания комитета ВРУ по вопросам молодёжи и спорта.

Вполне возможно, что после заседания фракции они могут лишиться своих должностей, а в будущем, кто знает — и места во фракции партии «Слуга народа». Тем более, что они вряд ли поддержат отставку своего товарища.

Впрочем, у Разумкова уже начинают появляться и другие союзники. Так замглавы парламентской фракции партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что его партия не поддержит отставку Разумкова.

«Назначение Разумкова, один из немногих кадровых вопросов власти, «Голос» поддержал. И за это время мы ни разу не пожалели. И сейчас фракция «Голос» не будет голосовать за его отставку», — сказал Железняк.

Он подчеркнул, что за два года работы Разумков показал себя исключительно как профессионального и эффективного председателя, абсолютно одинаково относясь как к представителям правящей партии, так и к оппозиционным депутатам. А отставку спикера Железняк назвал необоснованной.

В общем, лишить Разумкова спикерской должности «слугам народа» будет крайне нелегко.