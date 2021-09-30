История с удалением каналов RTD и DFP видеохостингом YouTube снова поставила перед Россией вопрос: как отвечать на подобные вызовы? Пока YouTube пригрозили блокировкой

Угроза прозвучала 29 сентября со стороны Роскомандзора, который направил в Google письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

В письме Роскомнадзора указывалось, что действия Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и по сути являются цензурой.

«В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 № 482-ФЗ Генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», — указывалось в письме Роскомнадзора. Цензура по «правилам». Как США через YouTube помогают немцам строить новый орднунг © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Кроме того, Роскомнадзор напомнил американской корпорации: игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян в сети может обойтись Google в 1 млн руб.

«При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей», — уточнили в письме.

Однако эти суммы смехотворны для такой корпорации, как Google. А отключение России от YouTube будет негативно воспринято многими россиянами, которые лишатся доступа к любимой музыке, видео и прочему.

В то же время не реагировать на политику американской корпорации нельзя. Тем более события 2020 года показали: интернет-гиганты при желании могут пойти даже против властей США.

Показали зубы

В январе 2021 года после выборов в США аккаунты ещt действующего американского президента Дональда Трампа в социальных сетях оказались заблокированы. Кампания по отлучению Трампа от средств общения со своими сторонниками была беспрецедентной. Его заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube.

Более того, корпорация Amazon прекратила оказывать услуги своего хостинга сервису Parler, который был популярен у сторонников Трампа.

Американский президент и ранее сталкивался с ограничениями в соцсетях. Так, Facebook и Twitter удаляли некоторые сообщения Трампа из соцсетей и до выборов. В основном эти сообщения касались COVID-19. Но по-настоящему за Трампа взялись после подведения итогов выборов: когда он в своих соцсетях начал вести своеобразную летопись нарушений на прошедшем плебисците. Некоторые сообщения президента и его штаба соцсети начали помечать как недостоверные. А в декабре 2020 года Twitter и вовсе запретил подписчикам Трампа ставить лайки под теми его сообщениями, которые эта социальная сеть посчитала «спорными».

Одновременно корпорации играли на руку сопернику Трампа — кандидату от демократов Джо Байдену. Так, в октябре 2020 года Twitter уличили в цензуре в отношении распространения статей о родственниках Байдена.

«Это информационный переворот технологических корпораций. Это цифровая гражданская война. Я, редактор New York Post, одной из крупнейших газет страны по тиражу, не могу опубликовать одну из наших статей, в которых подробно рассказывается о коррупции со стороны кандидата в президенты от самой влиятельной партии — Байдена», — пожаловался на Twitter в самом Twitter журналист американского издания Τhe New York Post Сохраб Ахмари. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Он рассказал, что соцсеть блокировала попытки разместить ссылку на статью New York Post, выдавая сообщение, что считает ее вредоносной. При этом Twitter помечала как вредоносные ссылки и на другие ресурсы, перепечатавшие статью о Байдене, даже если речь шла об органах государственной власти — например, юридического комитета палаты представителей.

И хотя в 2020 году руководителей Twitter, Facebook и Google стали вызывать на допросы в Конгресс, их пыла это не охладило. Однако при следующем президенте США — Джо Байдене — допросы не прекратились, а стали еще жестче. Байден и его окружение прекрасно понимали и понимают всю опасность, исходящую от «Большой Цифры».

Ну а Трамп решил не спускать корпорациям их поведение с рук. В июле 2021 года интервью изданию Newsmax он заявил, что подал в суд на «"Большую Цифру" за их преступления».

«Мы требуем прекращения практики теневого бана, прекращения замалчивания и прекращения занесения в черные списки, изгнания и отмены, о которых вы так хорошо знаете. Google и YouTube удалили бесчисленное количество видео, в которых я осмелился усомниться в суждениях Всемирной организации здравоохранения, которая так часто ошибалась. Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с кем угодно», — подчеркнул Трамп.

Впрочем, во время его президентства «Большая Цифра», борясь с ним по внутриполитическим вопросам, помогала 45-му президенту в том, что касалось достижения внешнеполитических целей США.

Цифровая дубинка в руках США

В мае 2019 года президент Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности США. Тогда же американское Минторговли внесло китайскую корпорацию Huawei в черный список. Тем самым китайцам запретили сотрудничать с американскими корпорациями.

Американские корпорации, несмотря на все свои ресурсы, против решения властей не возражали.

В итоге Huawei лишилась возможности предустанавливать на свои смартфоны Google Play Market и другие сервисы Google, такие как Google Maps, Google Photo и многие другие. Установка ОС Android на новых телефонах Ηuawei тоже стала невозможной.

Китайцы сделали выводы. Huawei выпустила смартфон, блокирующий возможность установки из Google Play Market даже в том случае, если приложение скачивается из интернета.

Смартфоны без сервисов Google и раньше выходили в Китае, но на них можно было поставить Google Play Market, просто скачав установщик — специальный файл. Но после решения властей США китайцы окончательно отказаться от американских сервисов.

Но корпорации действовали заодно с правительство США не только в том, что касалось экономических вопросов. И недавняя история с RT DE и DFP тому подтверждение. Спрут цензуры, или Цифровые корпорации на службе интересов США © CC0, Pixabay

Примечательно, что за день до удаления каналов, освещавших в том числе и выборы в Германии, YouTube обновил правила видеохостинга, запретив пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты выборов в США и в Германии.

С 27 сентября на YouTube стало нельзя размещать материалы, в которых есть утверждения о том, что на итоги выборов «повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем». Речь идет о материалах, опубликованных до утверждения финальных результатов выборов.

Что характерно, на выборы в Госдуму России обновленные правила YouTube не распространяются.

Те, кто следил за выборами в США и отключением Трампа от соцсетей и сервисов после того, как он попытался оспорить результаты выборов, испытали ощущение дежавю. С той лишь разницей, что теперь корпорации взялись помогать внешнеполитическим союзникам американцев и бьют уже не «своим», а по «чужим» — российским СМИ. И тем самым отсекают тех же немцев от альтернативных источников информации.

Все это бросает вызов России и заставляет в очередной раз задуматься о цифровом будущем государства. Отключение от YouTube без существования достаточно хорошей альтернативы сервису в России, будет воспринято большинством пользователей негативно. В то же время безучастно наблюдать за происходящим нельзя.