Европейский союз активно пытается избавиться от зависимости от природного газа российских, американских и прочих производителей и подталкивает в этом направлении Украину. Однако, как ни странно, уверенно в направлении четвертого энергоперехода движется не Киев, а Москва

Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике в среду, 29 сентября, призвал отказаться от финансирования трансграничных проектов в сфере энергетики, связанных с природным газом. Вместо этого предлагается вкладывать бюджетные средства в развитие водородных разработок.

«Депутаты поддержали финансирование развития водородной инфраструктуры, такой как электролизеры, а также инфраструктуры по улавливанию и хранению углерода… Проекты, основанные на природном газе, больше не будут иметь права на финансирование ЕС», — цитирует РИА Новости релиз Европарламента.

Подсчитали-удивились. Почему стоимость украинской ГТС за полтора года упала в 100 раз? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк заявил, что даст Украине денег на модернизацию газотранспортной системы (ГТС) только при условии, что она сможет прокачивать водород.

Об этом же говорила в начале сентября посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен, констатировавшая, что украинская ГТС интересует немецкий бизнес только в том случае, если по ней можно будет прокачивать водород в ЕС.

Представитель чешской компании Net4gas Войтех Мерави 23 сентября заявил, что операторы газотранспортных систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят построить трубопровод, который соединит районы будущего производства водорода на Украине с регионами ожидаемого высокого спроса на этот газ в Германии и Евросоюзе в целом.

Впрочем, никакой конкретики по данному вопросу не было даже в заявлениях. Пока вся информация о водородной энергетике Украины ограничивается заявлениями, меморандумами и прочими ни к чему не обязывающими заявлениями или декларациями.

Украинские эксперты говорят: все, что связано с четвертым энергопереходом в стране, относится к разряду благих намерений, а не реальных дел.

Украинский водород

На Украине мощная газотранспортная система, оставшаяся с советских времен. Можно ли использовать ее для прокачки водорода?

Хотя эксперты говорят, что скорее нет, чем да, но на самом деле никто до сих пор не озаботился исследовать этот вопрос, отметил в беседе с корреспондентом издания Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Все пока очень условно, по большому счету еще никто не проводил даже оценку того, способна ли система вообще работать с водородом и какие смеси водорода можно по ней прокачивать», — рассказал он.

Даже если бы выяснилось, что качать водород по украинской ГТС в принципе можно, то оказалось бы, что на самом деле прокачивать нечего: этот газ на Украине не производится и никаких шагов в этом направлении не делается.

Все исследования в сфере водородной энергетики, которые производят на Украине, имеют локальное значение и небольшое финансирование, отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Украина.ру.

«"Региональная газовая компания" бизнесмена Фирташа, владельца ряда облгазов, уже некоторое время исследует техническую возможность поставок водорода по своим трубопроводам к потребителю. Есть несколько незначительных проектов по производству водорода, но это не промышленные объемы», — подчеркнул Корольчук.

Глядя на то, как развивается отрасль на Украине, он сомневается в ее перспективах во всем мире. Однако в России ситуация отличается кардинально.

Русский водород

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать в РФ водородную энергетику. В частности, поручил запустить автобусы на водороде к 2023 году.

К маю была подготовлена дорожная карта развития водородного транспорта, а уже в начале сентября на выставке «Комтранс» были представлены автобусы на водороде от компаний «КАМАЗ» и «ГАЗ».

Правительство РФ подготовило план развития водородной энергетики, в котором учитывается предложение Путина по созданию на Дальнем Востоке центра по производству водорода.

И вот в среду, 29 сентября, в Южно-Сахалинске представители компаний «КАМАЗ», «Русатом Оверсиз» (дочерняя компания «Росатома»), а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Сахалинской области подписали меморандум о совместном развитии и применении водородных технологий в транспортном секторе Сахалина.

Как рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на форуме «Нефть и газ Сахалина», уже готовится площадка под водородный кластер на острове. Планируется выйти на производство 30 тыс. тон водорода в год.

«Первые 30 тыс. тонн — это много, это большая работа, но это будет обозначать, что система готова не просто к пилотированию, а к тиражированию,… и тогда можно будет смело говорить о том, что нам не нужно торговать сырым газом по трубам за рубеж, а нам нужно будет из этого газа делать высокомаржинальный продукт и продавать его», — подчеркнул губернатор.

Пока это будет «голубой» водород — произведенный из природного газа, при этом выбросы парникового углекислого газа в атмосферу отсутствуют: CO2 улавливают и утилизируют. Ориентировочно его производство стартует в 2023-34 годах.

Этот продукт будет востребован в Японии, Южной Корее и Китае, полагают участники бизнес-проекта. Также они намерены отработать на Сахалине применение водорода в транспорте.

Этот опыт будет интересным для всей России, отметил заместитель руководителя Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) Алексей Паевский в интервью Украина.ру.

«Сахалинский проект подходит для масштабирования на всю Россию таких отработанных технологий, как водородные поезда… Разумеется, будет масштабирован на всю Россию и проект с водородными заправками для поездов», — подчеркнул он.

Ученый рассказал, что РЖД сейчас активно работает в сфере водородного транспорта. Разрабатываются тяговые и маневровые локомотивы.

«Это вполне актуально. В Европе уже бегает по линиям первый серийный водородный поезд. Эта же модель тестируется в Австрии, Франции и Польше. Железнодорожный транспорт на водороде выглядит очень перспективным, и «Российские железные дороги» хорошо относятся к водородной тематике», — отметил Паевский.

При этом развитие водородных технологий в России идет и по многим другим направлениям. Уже упоминался городской транспорт, есть грузовики того же «КАМАЗа».

Компания из Набережных Челнов представила в сентябре рефрижератор на водороде, который должен возить скоропортящиеся фрукты в центры крупных городов с пригородных складов, не загрязняя города выхлопами — при использовании водорода побочным продуктом является вода.

Есть и легковые автомобили на водороде — например, компания AURUS представила лимузин на водородном топливе.

Создан самолет на водородных топливных элементах, выпускаются такие же беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые имеют запас хода существенно больше, чем те БПЛА, которые используют литий-ионные батареи, и не загрязняют окружающую среду, как аналоги с бензиновыми двигателями.

Конечно, все эти разработки не имеют смысла без водородных заправок. Пилотный проект уже создан и функционирует в Черноголовке Московской области.

Эта заправка сама вырабатывает водород методом разложения воды при помощи электричества, и подобные агрегаты можно строить по всей России, отметил Алексей Паевский.

Такое обилие действующих и развивающихся проектов в очередной раз подтверждает, что российская энергетика развивается в полном соответствии с духом времени и будет готова к переходу на новые экологически чистые энергоносители раньше большинства других стран.

Рынки ЕС и Азии в ближайшие десятилетия будут получать российский водород точно так же, как они получают сейчас российский природный газ.