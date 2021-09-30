Во вторник цена газа в Европе доходила до 1030-1040 долларов. Это даже выше, чем зимой 2018 года, когда континент накрыл холодный фронт «Зверь с Востока», и регион действительно испытывал дефицит газа

Кандидат в канцлеры ФРГ поддержал запуск «Северного потока — 2»

Все стороны должны учитывать гарантии, которые проистекают из запуска трубопровода «Северный поток — 2», а Украина должна сохранить за собой статус страны — транзитёра российского газа. Об этом на пресс-конференции 27 сентября заявил Олаф Шольц, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая победила на выборах Бундестага (парламента) ФРГ. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

«Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером [российского газа]», — сказал Шольц, самый вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. ФРГ «приложила значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было положиться», разъяснил лидер СДПГ. Политик заявил, что необходимо обеспечить, «чтобы газоснабжение некоторых стран на востоке Европы не оказалось под угрозой из-за того, что Россия скажет о нежелании больше обслуживать эти структуры (ГТС на их территории — прим.)».

В августе 2021 года Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2» (СП-2). Оно подразумевало, что газопровод запустят, а США не будут вводить санкции против участников проекта. В ответ Германия приложит усилия, чтобы транзит российского газа через Украину продлили на срок до 10 лет после 2024 года, когда закончится действующий контракт, СП-2 будет соответствовать нормам «Третьего энергопакета ЕС», и его смогут остановить, если посчитают, что Россия использует газопровод в качестве «геополитического оружия».

Строительство газопровода «Северный поток — 2», который напрямую связал Россию и Германию по дну Балтийского моря, было полностью завершено 10 сентября 2021 года. Ныне оператор проекта, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, ведёт пусконаладочные работы и осуществляет сертификацию СП-2. «Газпром» ранее сообщал, что по этому газопроводу в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, однако не исключено, что завершение сертификации и запуск СП-2 в эксплуатацию состоятся уже 2022 году.

Выборы нижней палаты парламента ФРГ (Бундестага) состоялись 26 сентября, СДПГ заняла на них первое место, получив 25,7% голосов избирателей и более трети депутатских мест. Как правило, канцлером Германии становится представитель партии, получившей больше всех голосов, однако формирование правительства может затянуться надолго. Скажем, после сентябрьских парламентских выборов в 2017 году коалиционные переговоры в ФРГ продолжались до середины марта 2018-го. Таким образом, не исключено, что ленточку на церемонии запуска «Северного потока — 2» перережет ещё нынешний канцлер Германии, Ангела Меркель. Позеленевший Бундестаг: отложат ли в Германии старт «Северного потока — 2»

Польша не сможет заблокировать сертификацию проекта

В минувший четверг, 23 сентября, на польском деловом портале BiznesAlert появилась статья под громким названием «"Северный поток — 2" незаконен? Он всё ещё может превратиться в руины». Текст подписан главным редактором портала Войцехом Якубиком, однако он явно выражает позицию властей Польши по отношению к российско-немецкому газопроводу.

Автор перечислил ряд инструментов, которыми, по его мнению, всё ещё располагают противники российско-немецкого проекта. Среди них — возможная реакция Европейской Комиссии на письмо 42-х депутатов Европарламента, которые потребовали ввести временные обеспечительные меры в отношении СП-2, а также новые санкции со стороны США. Но самый главный — тот факт, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA) получила право участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Польский журналист назвал это большой победой Варшавы, и отметил, что это может позволить Польше заблокировать сертификацию СП-2.

Однако Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA), которое ранее подчеркивало, что даже у Европейской Комиссии не будет право вето на решение немецкого регулятора по СП-2, хотя мнение Брюсселя и «будет учитываться», разрушило и польские надежды. Уже 24 сентября представитель BNetzA сообщил, что, хотя польская компания и её немецкая «дочка» включены в процесс сертификации Nord Stream 2 AG независимым оператором «Северного потока — 2», оно не будут иметь права вето. «Приглашенные стороны могут комментировать процесс, но накладывать вето — нет», — объяснили в Федеральном сетевом агентстве Германии. Василь Вакаров: в вопросе газа поляки оказались умнее и циничнее украинцев © Facebook, Василь Вакаров

В Конгрессе США пытаются протолкнуть новые санкции против СП-2

Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» принята вечером 23 сентября Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали единогласно ранее, а по итогам голосования в минувший четверг нижняя палата Конгресса утвердила сам проект бюджета.

Автором поправки является республиканец Майкл Маккол. Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после её вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода СП-2. Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием «финансовых выгод, которые Россия» якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом «рисков безопасности» для Украины, европейских союзников и НАТО, связанных с завершением строительства «Северного потока — 2»

Одобрение оборонного бюджета США Палатой представителей не означает автоматическое вступление в силу всех внесённых в него инициатив. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс обычно длится до конца осени — начала зимы. Юрий Корольчук: Украина становится полигоном для опасных экспериментов США в ядерной энергетике © РИА Новости Украина / Константин Гришин

При этом сенатор-республиканец Тед Круз пригрозил схваткой с Байденом из-за «Северного потока — 2». 29 сентября политик опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск СП-2. По его мнению, проект якобы стал следствием сотрудничества между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

«Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется «Россия, Россия, Россия»… Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?» — написал Круз в комментарии к видеозаписи. Он подчеркнул, что сам Байден не стал выступать против газопровода даже после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая проект, заявила об уходе со своего поста. «И что теперь? Путин победил, Америка проиграла», — констатировал Круз.

Республиканец Тед Круз неоднократно выступал против строительства и запуска СП-2. Так, в августе политик участвовал в блокировке работы Сената, которую обещал продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против российско-немецкого проекта. В сентябре он вновь выразил протест из-за газопровода, и пригрозил сорвать утверждение кандидатов в Госдепартамент и Министерство финансов США.

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Во вторник, 28 сентября, биржевая цена газа в Европе превысила 1000 долларов США за тысячу кубометров. К середине дня на бирже ICE котировки октябрьских поставок с самого ликвидного европейского хаба TTF доходили до 1030-1040 долларов. Это даже выше, чем зимой 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт «Зверь с Востока», и регион действительно испытывал дефицит газа. Сейчас физической нехватки газа нет, но рынок опасается, что низкие запасы в хранилищах ЕС приведут к кризису во время отопительного сезона.

Тем более, что текущие поставки не увеличиваются. Так, основные объемы сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему перетягивают на себя страны Азии, то есть между Европой и Азией разгорается ценовая война. В результате цены растут как в Европе, так и в Азии, которой необходимо предлагать больше из-за более длинного транспортного плеча. Однако цены уже становятся непосильными для экономик стран. «Европейский рынок газа и азиатские рынки СПГ находятся в режиме разрушения спроса, вынуждая промышленных потребителей сокращать потребление и переводить часть выработки электроэнергии на мазут и дизельное топливо», — считает ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

Противники СП-2 винят в высоких ценах «Газпром», который почти не продает через свою электронную торговую площадку дополнительные поставки газа на этот год, а выполняет лишь обязательства по долгосрочным контрактам. При этом в Кремле подчёркивают, что компания готова наращивать поставки в Европу, но по долгосрочным контрактам. «И, безусловно, „Газпром" готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты… чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе. Очевидно, что спотовый рынок лишь отчасти может удовлетворять потребности для ритмичного развития», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду, 29 сентября, цены несколько снизились. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу хаба TTF на открытии торгов составила примерно 955 долларов, затем немного выросла — до 988 долларов США за тысячу кубометров. При этом на минувшей неделе американский инвестбанк Citigroup удвоил цены на газ в Азии и Европе в своем прогнозе на следующий квартал. В Citigroup отметили, что в случае холодной зимы и ураганов в Мексиканском заливе можно ожидать еще больших ценовых всплесков — до 3,5 тысяч долларов (эта стоимость эквивалентна цене барреля нефти в $ 580). В свою очередь, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что пуск «Северного потока — 2» может привести к снижению европейских цен на газ, так как это снимет часть спекулятивных ожиданий.