В ЕС предложили приостановить безвиз для Украины, а также Молдавии и Грузии, сообщают СМИ. В Европе жалуются на резкий рост количества нелегалов и необоснованных ходатайств о предоставлении убежища. Есть претензии посерьезнее, особенно к странам бывшего СССР. Впрочем, вскоре свободный въезд может отменить робот, точнее, искусственный интеллект.

Головокружение от успехов

Новость о том, что ключевые страны Евросоюза предлагают рассмотреть приостановление безвиза для Украины и других стран появилась в издании EUobserver. В распоряжении этого медиа оказался внутренний документ ЕС. Он датирован 27 сентября и был составлен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Причиной такого предложения стало систематические нарушения гражданами постсоветских и бывших социалистических стран порядков в ЕС: приезжие работают нелегально, живут незаконно, требуют убежища. Число прошений о от граждан Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%. Германия упомянула Молдавию, как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август 2021-го рост числа отказов в реадмиссии гражданам этой страны показало рост в 429%.

Францию беспокоят выходцы из Албании, Грузии и Сербии. Бандитизмом занимаются. Бельгия волнуется из-за Молдавии. Ну а одна из главных стран-партнеров Украины в борьбе с «гибридной агрессией РФ», Чехия, жалуется на украинцев, молдаван и грузин вместе и каждых в отдельности.

Никогда не было и вот опять

На Украине подобные новости обычно приписывают «руке Кремля» и называют фейками. Но на этот раз украинские СМИ решили разобрать ситуацию по полочкам, тем более признавая то, что правила въезда украинцев в ЕС начиная с 2022 года и правда изменятся.

Впервые новость о том, что Украине могут приостановить льготный режим прозвучала в 2019 году, в конце февраля. В ответ Государственная миграционная служба Украины распространила официальное разъяснение о том, что безвиз при поездках в ЕС продолжает действовать. Но дело в том, что соответствующий документ — о возможной временной отмене свободного перемещения — исходил из аппарата Европарламента.

«Заберите своих нелегалов»: ЕС в шоке от украинских мигрантов и грозит отобрать безвиз © РИА Новости, Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанк

Опасные связи

В Киеве видели, что ситуация меняется, но обеспокоенных украинцев успокаивали тем, что изменения никак не связаны… именно с Украиной. Ровно та же процедура действует для граждан США, Канады и Великобритании (до выхода из ЕС в 2021). Такое соседство бодрило, но не особо. ETIAS означала подорожание «безвиза» на 7 евро. И если человек ехал не один, а с семьей, то повышение стоимости «бесплатной» заграницы было существенным. Параметры ETIAS окончательно утвердили в сентябре 2018 года и обстановка в СМИ стабилизировалась. Но ненадолго. Уже в 2019-м новый взрыв новостей о том, что украинцев якобы обманули европейские партнеры. Это и спровоцировали граждан Украины на нарушения миграционного законодательства — люди посчитали, что вскоре свободный въезд отменят и надо хоть как-то остаться в Европе.

У последней черты

Наконец, наступили реальные события, которых профессиональные евротуристы давно ждали. В 2020 году свободный въезд де-факто отменили из-за пандемии коронавируса. И в эти дни Европейский Союз сделал шаг к внедрению новых правил безвиза. Брюссель достиг консенсуса о том, как будет работать новая система и как она будет получать информацию из ключевых баз данных. Впереди — непродолжительный период документального оформления, формальное одобрение решения, и уже с начала 2022 года новая система, по сути ограничивающая безвиз должна заработать на практике.

Молчанов объяснил, почему Европа разрешает украинцам нарушать безвиз © Facebook, Денис Жарких

Но есть нюансы

Система ETIAS усложнит безвизовый режим, сделает его платным, к тому же она принуждает граждан Украины и других стран давать свои личные данные третьим лицам. Более того, ETIAS может иметь право заблокировать туриста из нежелательных стран. Список нежелательных «безвизовых» стран уже существует, о чем свидетельствуют утечки евродокументов.

Решение об авторизации будет принимать не человек, а искусственный интеллект. И если кому-то не повезет, нет смысла размахивать соглашением о безвизе — робот не поймет. Но это не будет концом электронно-вычислительного допроса. Евросоюз прогнозирует, что может потребоваться еще более детальный запрос в национальные базы данных. Например, если автоматика показала сомнение в корректности информации, то заявка может быть передана для детального изучения в страны-члены, в которых выписали стоп. Это «всего» 96 часов на решение. Наконец, ETIAS уполномочен, как обещают, «в редких, абсолютно исключительных случаях», требовать у заявителя предоставить дополнительные документы.