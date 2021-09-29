Затопленная церковь, «место силы» Репина и Гоголя, резиденция князя Игоря: уникальные места севера Украины

По северу Украины пролегают интересные туристические тропы — Киево-Печерская лавра, дворцы и усадьбы помещиков, здания раннего средневековья, дубы, помнящие Кобзаря и даже искусственные озера.

Дендропарк «Александрия», Белая Церковь

Заложен в далеком 1793 году коронным гетманом Польши Францишеком Браницким для своей супруги Александры Энгельгардт и назван в ее честь. На сегодняшний день «Александрия» является одним из крупнейших парков Восточной Европы. Здесь есть скульптуры, живописные руины, летний дворец, мостики, павильоны, река Рось и больше 2,5 тысячи видов деревьев, кустарников, цветов из разных уголков Земли на 200 гектарах территории.

Руины крепости Звягель, Житомирская область

Житомирщина известна не только своими шикарными дворцами и усадьбами. На территории этого региона когда-то находилась крепость. Речь идет о замке Звягель в Новограде-Волынском. Возведение укрепительных сооружений на высоком берегу реки Случь началось в начале XVI века на границах волынских земель. В 1600 году рядом был построен костел (сейчас на его месте Дворец культуры имени Леси Украинки). Замок разрушили в 1648 году в ходе Освободительной войны украинского народа. В советские времена территория была превращена в зону отдыха.

Сохранившиеся фундаменты стен можно осмотреть со стороны реки.

Затопленная церковь, Киевская область

В Киевской области недалеко от Ржищева есть уникальная и интересная достопримечательность — затопленная церковь. При создании Киевского водохранилища затопили несколько сел, среди которых и Гусинцы. Из всех достопримечательностей сохранилась только Спасо-Преображенская церковь с колокольней. Церковь была построена помещиком Гусинским в 1812 году. Храм в стиле украинского барокко стоял на холме, превратившемся в остров. Добраться до него летом можно было только по воде.

Вознесенский монастырь, Переяслав-Хмельницкий

Первая его часть — Вознесенский собор — была построена в 1700 году на средства гетмана Мазепы. В 1776 году появилась колокольня в стиле украинского барокко высотой 48 метров. Сейчас в соборе можно посетить музей «Битва за Днепр», радующий посетителей 28-метровой диорамой с изображением форсирования Славутича в 1943 году. Колокольня закрыта и нуждается в реставрации.

Ландшафтный парк, Буки, Сквирский район Киевской области

Ландшафтный парк соорудили на деньги сквирского бизнесмена Ивана Суслова. Здесь гостей ждет целый храмовый комплекс, плюс старый фонтан «Дружба Народов» с киевской площади Независимости и сам парк, к которому ведет подводный мостик. Свадебный камень из Иерусалима, беседки, скульптуры, огромные валуны, журчание водопадов и речной воды. Парк небольшой, обойти можно за 2-3 часа, но красивый.

Карьер Высокий камень, Житомирская область

В районе Коростышева находилось множество предприятий по выработке гранита. Сегодня в местах, где промышленные работы завершились, образовались красивые озера. Многие туристы отмечают схожесть отвесных скалистых берегов, поросших соснами и березками, с озерами и реками Карелии. Прекрасное место для отдыха с палаткой и фотосессий.

Киево-Печерская лавра, Киев

Храмовый комплекс, известный далеко за пределами Украины. Киево-Печерская лавра ведет свою историю с 1051 года и радует гостей целым рядом прекрасных храмов, среди которых выделяется Успенский собор и Большая Лаврская колокольня. Комплексом подземных пещер, где покоятся мощи святых. Уникальные коллекции в музеях. Все это — Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

Дворец Галаганов, Черниговская область

Золотая осень: красивейшие места Западной Украины для путешествий в сентябре © commons.wikimedia.org, Misha Reme

Дворцово-парковый комплекс был построен в Сокиринцах в начале XIX века Галаганом, по проекту архитектора Дубровского. Здание в стиле ампир на 60 комнат с анфиладами соединено с двумя двухэтажными флигелями. Усадьбу окружал чудесный парк с озером, газонами, ротондой, готическим мостиком и античной альтанкой.

Сейчас во дворце располагается аграрный лицей.

Юрьева божница, Черниговская область

Одним из самых старинных религиозный сооружений на Левобережной Украине считается Юрьева божница, которая находится в городе Остер Черниговской области. Считается, что храм здесь был заложен еще в 1098 году Владимиром Мономахом одновременно с основанием города. В 1152 году здание было перестроено Юрием Долгоруким (основателем Москвы), отсюда и название. От Михайловской церкви до наших дней осталась только алтарная часть — апсида и фрагмент стены.

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка», Черниговская область

Место, служившее в XIX веке магнитом для творческой интеллигенции. В Качановке гостили, творили и заряжались энергией Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Михаил Глинка, Марко Вовчок, Дмитрий Яворницкий, Илья Репин и многие другие известнейшие культурные деятели. До наших дней сохранилась усадьба Тарновского, беседка Глинки, «романтические руины», церковь. Плюс обширные 732 гектара парка с 50 породами деревьев, среди которых встречаются дубы, помнящие Кобзаря и Глинку.

Спасо-Преображенский монастырь, Новгород-Северский Черниговской области

Один из древнейших в Киевской Руси (возможно, заложен еще в XI веке, точной информации нет). Оборонный Спасо-Преображенский монастырь, обнесенный мощной стеной, служил в свое время княжеской резиденцией. Отсюда отправлялся в поход князь Игорь Святославич из «Слова о полку Игореве». Ныне для посетителей кроме собора открыто еще несколько церквей, музей, башни и даже подземелье. Все это объединено в Историко-культурный заповедник «Слово о полку Игореве».