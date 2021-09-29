Видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part. Один из них — RT DE — входил в четверку самых популярных каналов Германии

Об удалении каналов сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

«YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал — DFP — без права восстановления», — написала она.

По ее словам, RT DE был в пятерке лидеров по просмотрам в YouTube среди немецкоязычных СМИ категории «Новости и политика».

Согласно счетчику платформы, за июнь канал набрал 21,3 просмотров, что сделало его четвертым по популярности у зрителей, владеющих немецким языком.

В YouTube свои действия пояснили тем, что каналы нарушили условия видеохостинга. Третья роковая ошибка Германии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19», — указывалось в сообщении YouTube.

В итоге права на публикацию видео приостановили, а затем владельцы канала якобы попытались обойти ограничения и использовать другой канал. В итоге YouTube удалил оба канала.

Однако руководство RT DE утверждает: YouTube как минимум лукавит. А в России уже потребовали санкций в отношении видеохостинга.

Самая демократическая цензура

Руководитель RT DE рассказала предысторию конфликта.

«21 сентября, за пять дней до выборов в бундестаг, каналу RT DE в YouTube прилетел страйк сразу за 4 материала: за видео от февраля, мая, июня и августа 21-го года. "Нарушения правил сообщества", а YouTube на правила не скупится: то нельзя сомневаться в результатах выборов в США или Германии, то меры по ковиду обсуждать», — рассказала она предысторию удаления RT DE и DFP.

По ее словам, RT DE уважает правила YouTube и старается их исправно выполнять. Но и проверить тысячи видео за год нереально.

«Следствием страйка стало то, что мы не смогли больше давать прямые трансляции в нашем канале. Как всегда в таком случае, мы стали давать прямые трансляции на другом канале нашей программы Der Fehlende Part, приглашая туда своих зрителей. Сегодня, на седьмой и последний день ограничений, YouTube решил, что не может этого пережить, так как мы "пытаемся обойти ограничительные меры", и удалил оба канала», — отметила Токтосунова. Меркель уходит – проблемы остаются. Чего ждать Украине от «новой» Германии © AP, Efrem Lukatsky

Примечательно, что за день до удаления каналов RT DE и DFP — 27 сентября — YouTube обновил правила видеохостинга, запретив пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты выборов в США и в Германии. В последней выборы прошли 26 сентября.

С 27 сентября на YouTube нельзя размещать материалы, в которых есть утверждения о том, что на итоги выборов «повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем».

Речь идет о материалах, опубликованных до утверждения финальных результатов выборов.

Что характерно: на выборы в Госдуму России обновленные правила YouTube не распространяются.

Неудивительно, что после блокировки каналов заговорили о медиавойне, объявленной Германией России.

«Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия», — отметила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Она вспомнила также о том, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заявила она.

А также напомнила о том, как другие государства приводят этот видеохостинг в чувство, попросив российских парламентариев изменить для этого законодательство.

«Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать гугл на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем?» — отметила она.

Органы власти в России не заставили себя долго ждать и посулили и YouTube, и немцам крайне увлекательное будущее.

Рубикон перейден

Одним из первых ведомств, потребовавших объяснений от материнской американской компании видеохостинга, оказался Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Google признался в цензуре интернета. Свобода слова на Западе перестала быть абсолютной © AP, Virginia Mayo

«Указанные действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», — указывалось в письме ведомства.

А после подоспела и реакция Министерства иностранных дел России. В заявлении МИД РФ от 28 сентября произошедшее называлось «актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенным при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны».

«Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», — указывалось в заявлении МИД РФ.

Там же отмечалось, что нет никаких сомнений, что на эти действия YouTube пошел при гласной и негласной поддержке и властей Германии, и немецких СМИ, «без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — отмечалось в заявлении.

В МИД РФ указали на примечательность даты блокировки каналов.

«Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об "Инфобарбаросса"), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», — говорилось в заявлении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, указанные действия YouTube и Германии вписываются в логику развязанной против России информационной войны. Украинская цензура на страже гендерной нейтральности © Rosemary Ketchum/Pexels

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», — подытожили в МИД РФ.

Таким образом, немецкие СМИ в России ожидает нелегкое будущее. Что примечательно: их работу в РФ никто не ограничивал. То же издание Deutsche Welle, грубо вмешивающееся в российские выборы, вполне доступно и не блокируется в России. При этом подчас его «сатира» на российских политиков напоминает «юмор» печально известного Völkischer Beobachter — печатного органа Национал-социалистской немецкой рабочей партии.

При этом решение YouTube бьет и по немцам. 700 тысяч подписчиков канала и сотни тысяч немцев, не подписавшихся, но смотревших RT DE и DFP, по факту оказались лишены свободы выбора.

Германия Меркель все больше проникается старым недобрым духом прусской казармы — духом, который немцы, казалось бы, позабыли во времена правления Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера.

В общем, выходит как в анекдоте: что германские политики не строят, в итоге получается все тот же железный орднунг. И никакой демократии.