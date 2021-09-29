В Минске, во Дворце республики состоялось итоговое заседание Конституционной комиссии, которой было поручено подготовить проект изменений к Основному закону

За полгода было проведено 11 крупных совещаний. Месяц назад на уровень президента уже выносили первоначальный вариант на сотни страниц. Лукашенко даже не стал их читать — завернул на доработку, продлив работу комиссии на месяц.

Во вторник, 28 сентября, наконец наступил момент истины. Президент больше не отправлял проект на доработку, теперь с ним будут работать юристы. Члены Комиссии, как констатировали даже государственные СМИ, не во всех вопросах достигли консенсуса. Как отмечают обозреватели президентского «пула», все, что касается функций и полномочий органов власти — «сплошь вопросы». И это нормально, потому задача членами комиссии не могла быть понята и выполнена. От них требовалось то, чем они до сих пор никогда не занимались: решать за Лукашенко. Он пока что решил только одно: референдум по новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года. Дзермант пояснил, когда сможет измениться конституция Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

В Новый год с новой Конституцией

Во Дворец пригласили около 40 человек, что больше, чем членов Конституционной комиссии (36). Еще до начала совещания они давали в кулуарах интервью государственным СМИ, в которых подчеркивали: единого мнения по политической реформе нет. И раз это так, значит? подобные тезисы они были уполномочены озвучить. По-другому в РБ чиновник себя не ведет.

Так что члены Конституционной комиссии разделились на две условные «партии»: за или против перемен в принципе. Эта гипотеза нашла подтверждение в ходе совещания. Об этом немного ниже.

А начать стоит с того, с чем пришли к президенту разработчики поправок к Основному закону. Указ о создании Конституционой комиссии был подписан Лукашенко в середине марта, и через четыре месяца первоначальный вариант изменений был опубликован, а затем представлен главе государства. Тогда он их завернул, не читая, о чем сам же и сообщил. Его не устроило количество страниц — свыше двухсот. А на самом деле президент прекрасно знал, что количество — это оттого что без «Первого» нижние уровни работать не привыкли.

В конце сентября число страниц уже помещалось в тонкой гербовой папке. Но и на этот раз Лукашенко, зная заранее, что в них, начал с уже озвученных его людьми «спорных моментов», которые, как видим, стали частью конституционного нарратива. «Первый» и сказал, в чем именно расхождения в понимании реформы.

«Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае, что будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента», — резюмировал президент Белоруссии. Но снова продлять работу (читай: мучить) несчастных членов Конституционной комиссии не стал. «Дошлифовкой проекта Конституции займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки устранят юридические противоречия», — подвел итог Лукашенко. Баширов рассказал, из чего будут рождаться новые партии и Конституция в Белоруссии © Владимир Трефилов

«Сжатые сроки» — это до Нового года. Уже в январе проект конституционной реформы будет вынесен на всенародный референдум.

От А до Я

Кратко измененная Конституция РБ выглядит так. Одно и то же лицо может быть президентом Белоруссии не более двух сроков. Кандидат в президенты должен быть старше 40 лет, не может иметь иностранного гражданства и должен постоянно проживать в стране не менее двадцати лет перед выборами. Срок полномочий парламента увеличивается с четырех до пяти лет. Предусмотрен единый день голосования для выборов депутатов Палаты представителей и местных советов. Вводится запрет на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов из-за рубежа.

«Всебелорусское народное собрание» (ВНС) получает статус высшего представительного органа народовластия. Это главное, с чем согласны все в политической части. В международной исключается возможность военной агрессии с территории РБ в отношении других государств. В гражданской достигнуто понимание того, что брак — это союз мужчины и женщины. Смеяться не стоит, потому что этот тезис очень серьезный, а в 20-е годы XXI века еще и опасный. Он устанавливает примат традиционного брака, делающий законными лишь двуполые семьи, исключая возможность признания, тем более разрешения однополых браков. А это — плевок в лицо важнейшим трендам и повесткам «мирового сообщества», в первую очередь «Первого мира». Эксперт объяснил, почему старая Конституция Белоруссии - ящик Пандоры со скелетами

В проекте за месяц мало, что изменилось, разве что из него отжали воду. Украина.ру в июльском материале подробно разобрала чертеж обновленного Основного закона. В основе — субъектность президента. На втором месте выборы. На третьем — наделение субъектностью ВНС, которому собираются дать статус высшего госоргана. В том же материале наше издание предположило, что Президиум ВНС — возможное место работы Александра Лукашенко после его ухода с поста президента РБ.

Я не знаю, зачем и кому это нужно

Взяв в руки «похудевшую» папку документов с рабочим проектом изменений в Конституцию, Лукашенко сказал фразу, которая объясняет не многое, а всё. «Мы должны четко отвечать, когда берем Конституцию в руки на вопрос: зачем мы это делаем?».

Александр Григорьевич сделал ударение на слове «зачем». И продолжал, твердо, строго, как бы отчитывая собравшихся. «Второй вопрос: кому это надо?» И слова президент сделал ударение на первом слове «кому». В звенящей тишине, отложив папку документов, президент заговорил уже спокойнее: «Первый вопрос у нас связан со вторым. При этом вариант "не нужно это делать" отпадает. Мы договорились».

Происходящее выглядело несколько театрально, поэтому все внимали монологу главного героя пьесы. Всем своим видом первый президент показывал, что конституционная реформа в Республике Беларусь образца 2021-2022 года — это, как у классика: «могу копать, могу не копать». Логично, что никому из действующей власти эти изменения в Конституцию не нужны, поскольку по другим правилам эти люди работать не сильно и хотят — их все устраивает. Шутка ли — целые поколения людей жили при старой Конституции, строили жизнь и карьеру! А тут им предлагают сыграть в другую игру на другом игровом поле.

Ирония в том, что это предлагают сделать им самим. Все это президент сказал. Намекнул на наличие консервативной оппозиции изменениям к Конституции. Это от них вопросы «зачем?» и «кому нужно?». По интонациям было очевидно, что сам глава государства в душе на их стороне. Но долг вынудил его заставить этот голос замолчать. Он тут же пояснил это: «мы обещали, поэтому вариантов нет — меняем». Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Это ответ на «вызовы» августа 2020 года, с которых и начал глава государства конституционное совещание, на которые сослался с издевкой, передразнивая «мову»: «от нас требовали "пераменов" и не только параменов». Но даже с измененной Конституцией, одну позицию Лукашенко обозначает, как главную, за которую он никогда не отступит и не пойдет на компромисс. «Мы после прошлого года понимаем, что "их" допустить к власти нельзя. Потому что не только "нас" ликвидируют — уничтожат страну».

В общем, менять никому и ничего не надо, но раз требовали — нужно реагировать. Но «им» от этого не будет ни холодно, ни жарко. «Они» не учитываются.

Под неназванными «они» в Белоруссии понимаются руководители так называемой оппозиции, которые сейчас находятся либо за границей, либо в тюрьме.

Красные линии

В то время, когда во Дворце совещались о будущем страны, где-то рядом, в Минске прошлое говорило с настоящим языком оружия. Случилось немыслимое. КГБ отрабатывало адрес подозреваемого в террористической деятельности. Пока чекисты ломали дверь, хозяин квартиры, Александр Зельцер, сотрудник американской IT-компании ЕРАМ Systems (резидент Парка высоких технологий), ждал их с винтовкой, а его при этом снимали на телефоны два человека.

Когда спецы (без спецсредств) ворвались в квартиру, айтишник открыл огонь, смертельно ранив одного из них. И прямо на месте был уничтожен ответным огнем. Случай сколь дикий, столь и странный. Странен случай неадекватной воинственностью и решимостью активиста-змагара, но главное — его жены. В любом случае, это в нужное время и в нужном месте появившийся аргумент за конституционные перемены. Разрушительный потенциал протестной энергии, «революции гнева и мести», о которой говорил Лукашенко, загнан в подполье, но не умиротворен. Вопрос, рванет он или его канализируют с помощью конституционной реформы.

Казахстанский вариант

Александр Лукашенко с большой долей вероятности пришел к пониманию необходимости оставить пост президента и открыто об этом говорит. «После Лукашенко будут другие. И вот мы должны видеть их. Мы должны видеть, кто будет вместо Лукашенко и как он поведет страну».

Для аналитиков — это главный тезис предстоящего транзита власти, который получил в ходе совещания дальнейшее развитие.

Что в Белоруссии происходит на закрытых заседаниях, неизвестно. Но если мероприятие публичное, тем более такого уровня, то режиссура обязательно присутствует. И предположительный прогноз о казахстанском варианте нарисовался отчетливее.

Один из участников совещания, взяв слово, сказал: «думаю, выражу не только свое мнение, что после того, как вы оставите пост президента, [вам стоит] все-таки остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира в нашей стране».

Двух мнений быть не может, что реплика была подготовленной и одобренной тем, кому она была адресована. Просто ни один чиновник такого уровня, если он в здравом уме и твердой памяти, никогда не позволил бы себе рассуждать об уходе президента.

Президент же к такому вопросу оказался готов, он заверил, что никогда не сбежит и не убежит. Последнее — явно отсылка к украинскому Виктору Януковичу и намек, что второй Украины не будет. Но Лукашенко уйдет со сцены, чтобы занять режиссерский пульт. Будет ли это должность председателя Президиума ВНС — скоро узнаем.