Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию: политик обнародовал авиационный билет на самолет для себя и для своей матери. По утверждению экс-губернатора Одесской области, возглавляющего Национальный совет реформ, он должен прибыть в Тбилиси 2 октября

В Тбилиси, где его ждет арест прямо у трапа самолета, он планирует стать главным оппозиционером на местных выборах.

«Я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — сообщил Саакашвили в соцсетях.

В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил его в попытках дестабилизации и пообещал ему немедленный арест в случае пересечения границы страны. Премьер Грузии описал будущее Саакашвили, если он рискнет прилететь в Тбилиси © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Как только ступит на нашу землю, он будет задержан и доставлен в тюрьму… Никто на свете не может помешать выполнению закона. Те, кто попытается — окажутся в тюрьме. Мы гарантируем это именем закона и государства… Саакашвили осужден, он сделал неисправимые ошибки и нанес большой вред стране», — сказал Гарибашвили.

Уголовные дела Саакашвили в Грузии

Саакашвили — политик очень скандальный, мастер политического эпатажа. За последние годы он уже целых 16 раз (!) обещал вернуться, но так этого и не сделал. Последний раз бывший руководитель страны анонсировал такой шаг летом прошлого года. Однако на парламентских выборах партия его сторонников «Единое национальное движение» потерпела поражение, поэтому реванша не состоялось. «Великий реформатор» заочно осужден в Грузии, а население вспоминает период его правления преимущественно негативно.

Так, на родине за Саакашвили числится целый шлейф уголовных дел. В 2018 году его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, а именно незаконном помиловании четырех стражей правопорядка, отбывавших срок за убийство сотрудника одного из банков. Полицейские избили и похитили человека, в результате чего он погиб — по утверждению тогдашней оппозиции похитители выполняли приказ высшего руководства грузинского МВД.

В 2014 году против Саакашвили были начаты еще два дела. Первое связано с избиением в 2005 г. депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили. Следствие полагало, что осуществил это глава государства вместе со своим близким соратником Вано Мерабишвили. К слову, последний уже приговорен к лишению свободы. Второе дело касается превышения служебных полномочий в 2007 г. во время акций оппозиционных сил. С подачи власти был разгромлен телеканал «Имеди» и изъята собственность у ее учредителя. После смены власти в 2012 г. телекомпания была возвращена семье владельца. Он улетает, но обещает вернуться. Зачем Саакашвили направляется из Украины в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, хваставшегося своими достижениями в борьбе с коррупцией «реформатора» обвиняют и в растрате бюджетных средств. Прокуратура считает, что он использовал около 9 миллионов лари (около 2,9 миллиона евро) бюджетных денег на личные нужды, а именно на поваров и массажистов, дорогие гостиницы и аренду яхт.

Провальная деятельность «реформатора» при Порошенко и Зеленском

Что касается Украины, Саакашвили принял активное участие в Майдане в 2013-2014, куда прибыл сразу после поражения на президентских выборах в Грузии (осень 2013 года). Но приехал в Киев, что характерно, транзитом через США, где и находятся главные его спонсоры и покровители. По мнению некоторых экспертов и журналистов, Саакашвили прибыл на Украину с миссией наблюдения за Порошенко и его действиями. При этом Порошенко и Саакашвили учились в одном институте — Институте международных отношений в Киеве и знали друг друга еще со студенческих времен.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство от президента Петра Порошенко и назначение на пост губернатора Одесской области. Свою деятельность он начал шумно и ярко: были и разрушения бульдозером незаконных строений на пляжах Одессы, и попытка бороться с коррупцией на таможне. Пытался он добиться ремонта трассы Одесса — Рени, которая находилась во весьма плачевном состоянии. Однако наполеоновские планы экс-лидера Грузии по превращению региона в образцовый в итоге не сбылись — сколь-нибудь значимых успехов достичь не удалось. Его неуживчивый характер спровоцировал ряд ссор с представителями украинского политикума.

Уже в ноябре 2016 года политик объявил о своей отставке и переходе в оппозицию из-за причастности Порошенко к коррупционным схемам. В этот период запомнился конфликт Саакашвили с Арсеном Аваковым: во время словесной перепалки министр МВД бросил в оппонента стаканом с водой, звучали взаимные обвинения в коррупции. В итоге попытка инициировать в 2017 г. акции протеста с целью свержения главы государства привели Саакашвили к лишению украинского паспорта и насильственному выдворению из страны. Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили наркоманом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Только летом 2019 г. после избрания Владимира Зеленского гражданство беглому грузину вернули, что позволило ему вернуться в политику.

Он пытался добиться какой-либо значимой должности при новой администрации. Правда, на парламентских выборах 2019 года его партия «Движение новых сил» не сумела выстрелить, получив чуть более 1% поддержки избирателей. Поэтому Саакашвили снял политсилу с выборов, предусмотрительно призвав поддержать «Слугу народа».

Одно время ходили слухи о его назначении премьер-министром или, на худой конец, министром в правительстве. Но в 2019 году главным бенефициаром президентства Зеленского являлся олигарх Игорь Коломойский, который не забыл, как в свое время «варяг» вставлял ему палки в колеса. Поэтому в Раде достаточного количества влиятельных голосов в парламенте в поддержку кандидатуры грузина не находилось.

В итоге в мае 2020-го президент Зеленский реанимировал Национальный совет реформ — консультативно-совещательный орган, призванный разрабатывать предложения по улучшению государственной политики. Его вторым названием является «Офис простых решений». У данного органа отсутствуют полномочия, но в его состав входят президент, премьер-министр, спикер парламента, главы Офиса президента и парламентских комитетов, Нацбанка, секретарь СНБО, министры. Структура существует за счет пожертвований спонсоров, главным из которых является партнер Джорджа Сороса Томаш Фиала, нещадно выдаивающий Украину.

Параллельно Саакашвили организовал Майдан в Грузии, что вылилось в уличные беспорядки и штурм парламента его сторонниками. Акции оппозиции прекратились с началом пандемии коронавируса. А уже после выборов в парламент в октябре 2020 г., где «Единое национальное движение» заняло второе место, протесты не изменили расстановку сил.

В лице Саакашвили Зеленский и Ко надеялись получить, прежде всего, лоббиста своей политики на Западе, поскольку европейцы и американцы создали ему имидж «реформатора». Его тесные связи с Соросом и Демократической партией США Офис президента считал очень выгодно использовать в своих целях. Саакашвили выступал в качестве критика определенных государственных чиновников, местных элит и олигархов. Политик — частый гость различных ток-шоу, в частности, эфиров Савика Шустера, где защищает нынешнюю власть.

Ряд его спичей были весьма неоднозначными. Например, экс-президент Грузии утверждал, что из-за коррупции страна ежегодно теряет до 36 млрд долларов, а иностранные инвестиции не поступают в Украину из-за ее репутации «государства-кидалы». В ноябре 2020 года он предрекал Украине экономическую катастрофу, массовую невыплату зарплат и пенсий. Саакашвили назвал дату возвращения в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Встраивание Саакашвили в украинские коррупционные схемы

Как реформатор Саакашвили для Украины оказался абсолютно бесполезным — Офис простых решений даже не представил или не внедрил какие-либо преобразования, реально облегчавшие жизнь людей. В декабре 2020 года политик был замечен на акции моряков, протестовавших против коррупции в Мининфраструктуры, из-за которой возникали трудности с подтверждением квалификации и риски потери рабочих мест. Однако его речи никак не помогли реальному решению вопроса.

По сути, организация являлась неким закрытым клубом и использовалась для продвижения грузинских «варягов» в различные государственные структуры. Людей Саакашвили связывают с убытками «Укрзализныци». Так, с сентября прошлого года по март 2021 года украинской компанией руководили Владимир Жмак (бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА) и Ираклий Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии во времена Саакашвили). Решение последнего о занижении тарифов на грузовые перевозки нанесло «Укрзализныце» потери в размере 7 млрд грн.

Также Саакашвили пытался монополизировать все разрешительные функции на строительство в руках Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Возглавил новое ведомство протеже «грузинского клана» Семен Кривонос, который уже был причастен ранее к различным незаконным схемам в строительной отрасли Украины. За Кривоносом стоит Георгий Цхакая, возглавлявший при губернаторстве Саакашвили в Одессе местную таможню. Впрочем, это вызвало противостояние с министром культуры Александром Ткаченко. Ибо тот продвигает законопроект, в рамках которого структуре придется делить сферы влияния с его ведомством, что мешает представителю грузинского клана в Украине сконцентрировать в своих руках огромную прибыль от взяток за выдачу соответствующих документов. Саакашвили против Ткаченко. Команда Зеленского берёт под контроль строительную отрасль Украины © Facebook/Олександр Ткаченко, РИА Новости

Не получив какую-либо значимую должность при Зеленском и оставшись ненужным у себя на родине, Саакашвили спокойно встраивается в различные теневые схемы, имеющие коррупционную природу. Деятельность политика не имеет ничего общего с борьбой за благо страны, как бы усердно он такое сам не утверждал на словах. Поэтому, стремясь завоевать хоть какое-то внимание прессы к своей персоне, грузин делает резонансные заявления и провоцирует скандалы, чтобы хоть таким образом остаться в политической обойме. Ибо в противном случае его ожидает выход в тираж.

Последнее заявление бывшего главы Грузии о возвращении домой — как раз из этого числа. В реальности никто никуда не поедет: садиться на тюремные нары добровольно в его планы явно не входит.