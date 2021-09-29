Мировые СМИ живо и в тоже время с опаской обсуждают германские выборы. ФРГ — крупнейшая экономика Европы и неформальный лидер НС. Поэтому то, кто возглавит страну, является для всех политических игроков Запада одним из важнейших вопросов этих дней

На сайте немецкого журнала «Шпигель» опубликована статья «Немецкие избиратели наказывают партию Меркель на выборах без явного победителя».

«Результат ХДС — ужасный, в то время как социал-демократы получили новую жизнь. Однако, в конечном итоге две другие партии будут иметь большое влияние», — отмечают авторы. Выборы в Германии: чего ждать России и Украине © REUTERS, Fabian Bimmer

Вопреки заголовку, в статье утверждается, что явный победитель минувших выборов — лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, которому «каким-то образом удалось оживить свою почти безжизненную партию СДПГ всего за несколько месяцев настолько, что она получила больше голосов, чем любая другая партия… Некоторые в СДПГ называют это чудом». Шансы, что следующим канцлером Германии будет Шольц, максимальны, отмечается в статье.

Однако, как утверждают журналисты «Шпигель», председатель партии Христианско-Демократический Союз (ХДС) Армин Лашет тоже считает себя «победителем» — его блок правоцентристских партий ХДС/ХСС, известный также как «Союз», хотя и получил худший результат за всю историю выборов в послевоенной Германии, тем не менее, смог набрать более 20% голосов избирателей, и, таким образом, тоже сохраняет шансы на то, чтобы, «сколотив коалицию», сделать Лашета канцлером.

В статье отмечаются два основных результата завершившихся выборов: во-первых, Германию, вероятно, ждут несколько недель кропотливых переговоров между партиями, в результате которых будут рассматриваться возможности образования различных коалиций; во-вторых, в Германии завершилось время больших партий и стабильных двухпартийных коалиций. Наиболее вероятно, что будущая коалиция будет включать три партии, «что делает поиск компромисса еще более трудным, чем это было в прошлом».

Авторы также отмечают, что ни один из лидеров трёх получивших максимальное число голосов партий — ни Шольц, ни Лашет, ни кандидат от партии «Зелёных» Анналена Бербок — не могут утверждать, что завоевали доверие избирателей. «Германия… дистанцировалась от своих политических лидеров — по крайней мере, от выбранных партиями в качестве своих ведущих кандидатов в этой кампании», — замечает «Шпигель».

Немецким избирателям придется набраться терпения, говорится в статье. «Для создания коалиции потребуется время, учитывая довольно большое количество различных возможностей. И все это время будущее направление развития страны также будет оставаться неясным». Николай Стариков: Независимость Германии не грозит, все равно немцы лягут под американцев © Скриншот из видео Украина.ру

Вариант коалиции «Союза» и СДПГ видится журналистам «Шпигель» маловероятным. Ни одна из крупных партий не согласится на роль младшего партнера в такой коалиции. Таким образом, более вероятна коалиция одной из этих партий с двумя младшими партнерами — партией «Зеленых» и либерально-рыночной Свободной Демократической партией Германии (СвДП), утверждается в статье. На немецком политическом жаргоне один из таких вариантов именуется «светофор», по цветам, ассоциирующимся с соответствующими политическими партиями, другой — «Ямайка», по совпадению с цветами черно-зелено-желтого ямайского флага, рассказывается в статье.

Лидер СвДП Кристиан Линднер уже высказывался о том, что предпочтет коалицию с «Союзом» — либералы-рыночники легко находят общий язык с консерваторами, да и Лашет его личный друг, и они «хорошо работают вместе», отмечается в статье.

В этих условиях решающей будет позиция, которую займет партия «Зеленых», имеющая все преимущества для торга, чтобы «запросить высокую цену за любой компромисс», то есть получить несколько министерств, в частности, Министерство по охране климата, создания которого как раз и требуют «Зеленые», предполагает «Шпигель».

Другие европейские издания высказывают похожие мнения.

Так, испанская газета «А-бе-се» публикует статью под заголовком «Ключи от следующей коалиции, которая будет управлять Германией, находятся в руках у "зеленых" и либералов». Меркель уходит – проблемы остаются. Чего ждать Украине от «новой» Германии © AP, Efrem Lukatsky

Для формирования коалиции будет нужен альянс из трех партий, в котором должны быть согласованы предвыборные программы партии «Зеленых» и СвДП, которые, по мнению газеты, «максимально отличаются друг от друга».

Эти две партии, занявшие соответственно третье и четвертое место на выборах, оказались на лидирующих позициях среди избирателей, проголосовавших впервые, и среди избирателей младше тридцати лет. С другой стороны, молодежные организации этих партий чувствуют друг к другу «искреннюю неприязнь», замечает газета. В частности, молодежная организация «Зеленых» выступала за коалицию с СДПГ и партией «Левые», но такая коалиция стала невозможной, поскольку «Левым» не хватило голосов для преодоления пятипроцентного барьера, отмечается в статье. Сейчас, когда «старшим партнером» могут выступить СДПГ или «Союз», молодежь «Зеленых» решительно предпочитает первый вариант, указывает «А-бе-се».

Американская газета «Политико» рассказывает о том, «Что означают результаты выборов в Германии для внешней политики США».

В статье, автором которой является Ульрике Франке, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, говорится, что результаты выборов в Германии, вероятно, приведут «к большей кооперации» США и Германии «в отношении проблем, таких, как Китай».

Правящей коалицией может стать «светофор» или «Ямайка», но туда в любом случае будут входить партии СвДП и «Зеленых», которые смогут добиться больших уступок от партии, которая возглавит одну из возможных коалиций. И СвДП, и партия «Зеленых» «склоняются к более жесткой позиции в отношении Китая», отмечает автор, впоследствии упоминая также и враждебность обеих партий по отношению к России. Дагмар Миронова: какими были 16 лет Ангелы Меркель у власти © old.polit.msu.ru

С другой стороны, автор отмечает, что любой немецкой правящей коалиции «по-прежнему будет нелегко более тесно сотрудничать с США против Китая. Хотя явное большинство немцев считает, что США находятся в новой холодной войне с Китаем, только 18 процентов опрошенных считают, что их страна является частью этого конфликта. По результатам опроса 2019 года подавляющее большинство респондентов заявили, что предпочли бы остаться нейтральными, а не объединяться с Вашингтоном в случае гипотетического китайско-американского конфликта», — напоминает автор статьи.

А вот сотрудничество в рамках НАТО будет зависеть от старшего партнера будущей коалиции, указывает автор. «Союз» является единственной политической силой, согласной с тем, чтобы военный бюджет Германии вырос до 2% в соответствии с требованиями НАТО. В случае прихода к власти коалиции «Светофор» во главе с СДПГ она, вероятно, не будет выполнять это требование, предполагает автор.

Результаты выборов в Германии являются неплохой новостью для администрации американского президента Джо Байдена, стремящейся подтолкнуть страны Европы на путь конфронтации с Китаем, однако «США также должны быть готовы к трудным дискуссиям» о роли Германии в НАТО, подводит итог Ульрике Франке.

Ситуация, когда небольшие политические партии, «торгуя» своим участием в коалиции, приобретают непропорционально большое влияние на правительство, напоминает ситуацию, складывающуюся в Италии и Израиле. Как показывает практика, такое положение не способствует стабильности правительств и успешной реализации долгосрочных политических планов.