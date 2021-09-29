На сайте немецкого журнала «Шпигель» опубликована статья «Немецкие избиратели наказывают партию Меркель на выборах без явного победителя».
«Результат ХДС — ужасный, в то время как социал-демократы получили новую жизнь. Однако, в конечном итоге две другие партии будут иметь большое влияние», — отмечают авторы.
Вопреки заголовку, в статье утверждается, что явный победитель минувших выборов — лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, которому «каким-то образом удалось оживить свою почти безжизненную партию СДПГ всего за несколько месяцев настолько, что она получила больше голосов, чем любая другая партия… Некоторые в СДПГ называют это чудом». Шансы, что следующим канцлером Германии будет Шольц, максимальны, отмечается в статье.
Однако, как утверждают журналисты «Шпигель», председатель партии Христианско-Демократический Союз (ХДС) Армин Лашет тоже считает себя «победителем» — его блок правоцентристских партий ХДС/ХСС, известный также как «Союз», хотя и получил худший результат за всю историю выборов в послевоенной Германии, тем не менее, смог набрать более 20% голосов избирателей, и, таким образом, тоже сохраняет шансы на то, чтобы, «сколотив коалицию», сделать Лашета канцлером.
В статье отмечаются два основных результата завершившихся выборов: во-первых, Германию, вероятно, ждут несколько недель кропотливых переговоров между партиями, в результате которых будут рассматриваться возможности образования различных коалиций; во-вторых, в Германии завершилось время больших партий и стабильных двухпартийных коалиций. Наиболее вероятно, что будущая коалиция будет включать три партии, «что делает поиск компромисса еще более трудным, чем это было в прошлом».
Авторы также отмечают, что ни один из лидеров трёх получивших максимальное число голосов партий — ни Шольц, ни Лашет, ни кандидат от партии «Зелёных» Анналена Бербок — не могут утверждать, что завоевали доверие избирателей. «Германия… дистанцировалась от своих политических лидеров — по крайней мере, от выбранных партиями в качестве своих ведущих кандидатов в этой кампании», — замечает «Шпигель».
Немецким избирателям придется набраться терпения, говорится в статье. «Для создания коалиции потребуется время, учитывая довольно большое количество различных возможностей. И все это время будущее направление развития страны также будет оставаться неясным».
Вариант коалиции «Союза» и СДПГ видится журналистам «Шпигель» маловероятным. Ни одна из крупных партий не согласится на роль младшего партнера в такой коалиции. Таким образом, более вероятна коалиция одной из этих партий с двумя младшими партнерами — партией «Зеленых» и либерально-рыночной Свободной Демократической партией Германии (СвДП), утверждается в статье. На немецком политическом жаргоне один из таких вариантов именуется «светофор», по цветам, ассоциирующимся с соответствующими политическими партиями, другой — «Ямайка», по совпадению с цветами черно-зелено-желтого ямайского флага, рассказывается в статье.
Лидер СвДП Кристиан Линднер уже высказывался о том, что предпочтет коалицию с «Союзом» — либералы-рыночники легко находят общий язык с консерваторами, да и Лашет его личный друг, и они «хорошо работают вместе», отмечается в статье.
В этих условиях решающей будет позиция, которую займет партия «Зеленых», имеющая все преимущества для торга, чтобы «запросить высокую цену за любой компромисс», то есть получить несколько министерств, в частности, Министерство по охране климата, создания которого как раз и требуют «Зеленые», предполагает «Шпигель».
Другие европейские издания высказывают похожие мнения.
Так, испанская газета «А-бе-се» публикует статью под заголовком «Ключи от следующей коалиции, которая будет управлять Германией, находятся в руках у "зеленых" и либералов».
Для формирования коалиции будет нужен альянс из трех партий, в котором должны быть согласованы предвыборные программы партии «Зеленых» и СвДП, которые, по мнению газеты, «максимально отличаются друг от друга».
Эти две партии, занявшие соответственно третье и четвертое место на выборах, оказались на лидирующих позициях среди избирателей, проголосовавших впервые, и среди избирателей младше тридцати лет. С другой стороны, молодежные организации этих партий чувствуют друг к другу «искреннюю неприязнь», замечает газета. В частности, молодежная организация «Зеленых» выступала за коалицию с СДПГ и партией «Левые», но такая коалиция стала невозможной, поскольку «Левым» не хватило голосов для преодоления пятипроцентного барьера, отмечается в статье. Сейчас, когда «старшим партнером» могут выступить СДПГ или «Союз», молодежь «Зеленых» решительно предпочитает первый вариант, указывает «А-бе-се».
Американская газета «Политико» рассказывает о том, «Что означают результаты выборов в Германии для внешней политики США».
В статье, автором которой является Ульрике Франке, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, говорится, что результаты выборов в Германии, вероятно, приведут «к большей кооперации» США и Германии «в отношении проблем, таких, как Китай».
Правящей коалицией может стать «светофор» или «Ямайка», но туда в любом случае будут входить партии СвДП и «Зеленых», которые смогут добиться больших уступок от партии, которая возглавит одну из возможных коалиций. И СвДП, и партия «Зеленых» «склоняются к более жесткой позиции в отношении Китая», отмечает автор, впоследствии упоминая также и враждебность обеих партий по отношению к России.
С другой стороны, автор отмечает, что любой немецкой правящей коалиции «по-прежнему будет нелегко более тесно сотрудничать с США против Китая. Хотя явное большинство немцев считает, что США находятся в новой холодной войне с Китаем, только 18 процентов опрошенных считают, что их страна является частью этого конфликта. По результатам опроса 2019 года подавляющее большинство респондентов заявили, что предпочли бы остаться нейтральными, а не объединяться с Вашингтоном в случае гипотетического китайско-американского конфликта», — напоминает автор статьи.
А вот сотрудничество в рамках НАТО будет зависеть от старшего партнера будущей коалиции, указывает автор. «Союз» является единственной политической силой, согласной с тем, чтобы военный бюджет Германии вырос до 2% в соответствии с требованиями НАТО. В случае прихода к власти коалиции «Светофор» во главе с СДПГ она, вероятно, не будет выполнять это требование, предполагает автор.
Результаты выборов в Германии являются неплохой новостью для администрации американского президента Джо Байдена, стремящейся подтолкнуть страны Европы на путь конфронтации с Китаем, однако «США также должны быть готовы к трудным дискуссиям» о роли Германии в НАТО, подводит итог Ульрике Франке.
Ситуация, когда небольшие политические партии, «торгуя» своим участием в коалиции, приобретают непропорционально большое влияние на правительство, напоминает ситуацию, складывающуюся в Италии и Израиле. Как показывает практика, такое положение не способствует стабильности правительств и успешной реализации долгосрочных политических планов.