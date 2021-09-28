В понедельник, 27 сентября, бывший командир батальона «Донбасс» и экс-народный депутат Семен Семенченко потерял сознание в специзоляторе Службы безопасности Украины. К тому времени Семенченко голодал уже 61 день

О произошедшем сообщила жена Семенченко Наталья Музыка. По ее словам, Семенченко потерял сознание во время визита к нему адвоката.

«Адвокат заметил, что Семен закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал "скорую"», — рассказала она.

Работники «скорой» привели Семенченко в чувство и через 10 минут уехали. Адвокату же сообщили, что посетить своего подзащитного он сможет лишь на следующее утро.

«Вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании ли он или в коме, не будет», — заявила жена экс-нардепа.

На следующий день на «Украинской правде» появилось большое расследование по поводу того, за что на самом деле Семенченко угодил за решетку. Среди прочего журналисты опубликовали и видео интервью с самим Семенченко.

Белоруссия и главные по грязным поручениям украинской разведки

Официальная версия злоключений Семенченко гласит: 24 марта 2021 года СБУ заявило о прекращении действия незаконного вооруженного формирования — «частной военной компании» — и поставки товаров военного назначения из РФ.

В сообщении указывалось что действие неназванной ЧВК было направлено на «подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности». Кроме того, неназванную ЧВК подозревали в попытке организации поставки оружия из Украины в страны Ближнего Востока.

Контроль и координацию деятельности организации, которую СБУ назвала преступной, осуществляли 15 человек. Главный из них — Семен Семенченко. В числе лидеров был и прославившийся ранее в СМИ как «агент НАБУ», фигурант «дела Свинарчука-Гладковского» (громкого коррупционного скандала февраля 2019 года, нанесшего урон рейтингу Петра Порошенко накануне выборов президента) Евгений Шевченко. Чучундра и его покровители: Новый оборонный скандал ударит по Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Им, а также еще четырем лицам СБУ и объявила подозрения по делу.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. (около 14 млн руб. — ред.). 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО. Однако в тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога. А 14 мая Семенченко «навесили» еще одно дело — обстрел здания телеканала «112 Украина» в июле 2019 года.

Спустя два месяца — 14 июля — суд изменил меру пресечения Семенченко, отправив того под домашний арест. Спустя неделю и один день — 22 июля — Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинских спецслужб по ситуации в Белоруссии.

«Наша ветеранская организация "Батальон «Донбасс»" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны. В частности, лично я — с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия», — рассказал он журналистам.

Организация Семенченко нужна была украинским спецслужбам, чтобы прикрыть свою деятельность. Более того, Семенченко заявил, что одну из операций украинские спецслужбы проводили по инициативе своих коллег из США и других стран.

«Она касалась ситуации 2020 года в Беларуси», — весьма прозрачно намекнул Семенченко на «дело "вагнеровцев"».

Через четыре дня после этого — 26 июля — Соломенский районный суд Киева отправил Семенченко в СИЗО, где тот спустя несколько дней объявил голодовку. 8 сентября срок содержания Семенченко под стражей продлили. Как утверждалось в расследовании «Украинской правды», Семенченко действительно сотрудничал с украинской военной разведкой.

«На условиях анонимности "УП" поговорила с одним из сотрудников ГУР. Он подтвердил связь Семенченко с разведкой. Собеседник не работал с экс-комбатом лично и не знает о белорусской операции. Однако он говорит, что сотрудничество Семенченко с разведкой — давно не тайна для сотрудников ведомства. И подтверждает, что тот контактировал лично с начальником разведки Кириллом Будановым», — указывается в публикации «УП».

Там же приводятся прямые слова разведчика.

«Семенченко был "на управлении". Т. е. у него есть куратор, но он не кадровый сотрудник», — заявил разведчик журналистам.

Примечательно, что, по данным «УП», допроса Семенченко среди прочего добивался и КГБ Белоруссии, который еще в конце февраля 2021 года направил соответствующий запрос на Украину. За несколько недель до этого белорусские СМИ обвинили Семенченко в подготовке терактов на территории Белоруссии. Однако «взяли» Семенченко в первую очередь за контакты с украинской военной разведкой, а точнее — за связи с предыдущим начальством ГУР, утверждает «УП».

«Собеседник "УП" в разведке связывает преследование Семенченко с враждебным отношением к предыдущему руководству ГУР. Он рассказывает, что экс-комбат на самом деле начал сотрудничать с ведомством еще во времена Василия Бурбы, уволенного после "вагнергейта". И считает, что бывшего депутата вроде бы ошибочно приняли за "человека Бурбы", — отмечается в публикации «УП». «Орлы Семенченко» нацелились на Афганистан и Ирак: Бывшие бойцы «Донбасса» станут ЧВК © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

На связи дела Семенченка с делом «вагнеровцев» еще раньше настаивал и украинский журналист, главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

Но в деле Семенченко есть еще один вопрос — вопрос его «напарника».

Провокатор?

«УП», а ранее Бутусов утверждали, что аресты по делу о ЧВК связаны с местью спецслужб за активное комментирование дела «вагнеровцев» бывшим бойцом батальона «Донбасс» Евгением Шевченко. Но если Семенченко сейчас за решеткой и голодает, то Шевченко — постит у себя в Facebook фотографии из Киева, перемежая их критикой власти и рассказами о том, как он не поддается на провокации.

«Следователи и прокуроры предложили мне заключить сделку со следствием: если я признаю вину в совершении инкриминируемых мне преступлений и дам показания на Семена Семенченко, то получу два года условно. Это притом, что мне инкриминируют ч. 3 ст. 260 УК (создание НЗФ, поставки оружия, взрывчатки и т. д. — до 8 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 258 УК (терроризм — до 12 лет тюрьмы).

Как преступнику, спросите вы, какой "создал НЗФ, поставлял оружие-взрывчатку и устраивал террористические акты" можно предлагать условный приговор? Можно, отвечу я, когда ни одного доказательства у следствия нет, а дело приказали направить в суд уже. Стоит ли говорить, что это предложение я не принял, а передал прокурорам и следователям краткий ответ из трех слов?» — написал он в Facebook 22 сентября.

А спустя шесть дней, после выхода расследования «Украинской правды», он заявил, что не собирался говорить о таких вещах, но готов подтвердить ряд постулатов статьи.

«Семен Семенченко действительно работал над созданием украинского "Моссада" для уничтожения врагов Украины. Данная организация действительно финансировалась Главным управлением разведки МОУ, и ее деятельность была санкционирована лично руководителем ГУРа генералом Будановым. Семен Семенченко действительно помогал радикальным белорусским оппозиционерам для свержения режима Лукашенко», — написал Шевченко, обвинив СБУ и Офис генпрокурора в том, что те «по приказу предателей и российских агентов», которые занимают высокие должности в Офисе президента, инициировали дело против Семенченко и против самого Шевченко.

При этом отчего сам Шевченко пока на свободе, он не пояснил. И это несмотря на то, что Шевченко засветился уже во втором резонансном деле. Первое — дело «Свинарчука-Гладковского». Более того, еще в 2019 году Шевченко хвастался тем, что он организовал ЧВК, которое планирует работать в странах Ближнего Востока и Афганистане.

Ответ на этот вопрос ни украинские прокуроры, ни украинские журналисты не дают. Семенченко продолжает находиться в изоляторе, Шевченко — на свободе, а дело «вагнеровцев» украинская власть стремится всячески замять. И, судя по всему, ей помогают из-за рубежа: обещанное расследование Bellingcat по этому поводу в обозримом будущем вряд ли будет опубликовано.