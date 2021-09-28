Базальтовые столбы и каменное село: малоизвестные места Украины, в которых стоит побывать

Украина — страна, которую можно исследовать очень долго. Издание Украина.ру представляет подборку интересных мест, о которых многие даже не слышали

Вилково, Одесская область

Вилково — последний населенный пункт на побережье Дуная перед его впадением в Черное море. Никаких крупных достопримечательностей в этом уголке нет, тем не менее, Вилково пользуется спросом у туристов. Предприимчивые жители наладили бизнес: здесь можно поплавать на импровизированной гондоле и попробовать местное вино Новак — из винограда, который растет только здесь.

Местная кухня в основном состоит из рыбных блюд, подают очень вкусную уху с чесночным соусом. Среди вилковских деликатесов — жареные лягушачьи лапки.

Актовский каньон, Николаевская область

Возле села Актово, в 170 километрах от Одессы, находится удивительная природная достопримечательность — Актовский каньон. Его глубина около 50 метров, а площадь более 250 гектаров. Здешние скалы поражают мощью и величием, туристы их сравнивают со знаменитым Гранд Каньоном в Северной Америке.

Каньон расположен на реке Мертвовод (по легенде, скифы здесь сплавляли вниз своих усопших). Да, название реки жутковатое, но здесь абсолютно безопасно. Можно ловить рыбу и даже купаться. Особенно эффектно это место выглядит осенью.

Таракановский форт, Ровенская область

Изначально это место предназначалось для оборонительных целей. В XIX веке здесь были казармы на 800 человек, также тут хранили провизию и оружие. Сейчас Таракановский форт разрушен, но до сих пор хранит былое величие.

Увлекательно будет любителям мистики и заброшенных зданий с историей. Местные утверждают, что здесь находится чрезвычайно сильный энергетический центр.

Пещерный монастырь, Львовская область

Одна из интересных, но не слишком растиражированных достопримечательностей Львовской области — древний пещерный монастырь возле села Розгирче.

Первые упоминания о нем относятся к середине ХV века. Целый комплекс двухъярусных пещер был когда-то и помещением для молитв, и местом обитания местных монахов.

Холм, на котором находится монастырь, достаточно высок, так что прекрасный вид на живописные окрестности гарантирован. Небольшую экскурсию к монастырю могут устроить местные жители, знающие множество шокирующих легенд.

Криворовня, Ивано-Франковская область

У села очень давняя и богатая история, его жители до сих пор свято чтут обычаи и традиции предков. В походах по местным достопримечательностям можно провести целый день: здесь и Гуцульская хата-гражда, и литературно-мемориальный музей Ивана Франко, и церковь Рождества Пресвятой Богородицы, и музей «Теней забытых предков».

В окрестностях села стартуют пешеходные маршруты к скалам Писаного Камня и к вершине Игрец (1311 м). Золотая осень: красивейшие места Западной Украины для путешествий в сентябре © commons.wikimedia.org, Misha Reme

Каменное село, Житомирская область

Геологический заказник «Каменное село» поражает воображение.

Есть несколько гипотез, объясняющих появление этого необычного природного объекта. По одной из них, загадочное скопление каменных валунов было принесено ледником. Согласно другой версии, это следы давно исчезнувших гор.

Сюда приезжают поклонники экотуризма, любители необычных локаций для фотосъемки и охотники за мифами и легендами.

Лядовский скальный монастырь, Винницкая область

Удивительному монастырю в Винницкой области уже более тысячи лет. Это первый пещерный скит, основанный Антонием Печерским, и первый христианский монастырь в этих краях.

В народе достопримечательность называют украинским Афоном.

В советские времена часть сооружений была взорвана, но монахи святыню возродили. Сейчас на территории действует мужской монастырь, женщин внутрь пускают только в платках и юбках. Здесь есть чудотворные иконы и целебные источники.

Остров Бирючий, Херсонская область

Чистота берега и моря, а также лечебные свойства местного климата вполне могут посоперничать с курортами Мертвого моря. Главная достопримечательность острова — Азово-Сивашский заповедник. Там можно увидеть диких животных, которые гуляют на свободе, полюбоваться уникальными растениями и сходить к старому маяку.

Базальтовые столбы, Ровенская область

Это геологический заказник, где добывают редкий материал базальт. Его залежи были обнаружены возле села Берестовец в XVIII веке.

Особенность украинских столбов в том, что они находятся на равнинной территории, хотя это горные породы.

Сюда приезжают, чтобы лично увидеть и сфотографировать необычное природное явление. Толщина столбов достигает 1,2 метра, а высота — до 30 метров. Местная природа создает очень живописный пейзаж, а вода, которая затопила карьеры, имеет насыщенный бирюзовый цвет.