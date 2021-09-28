Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию. Через четыре дня он намерен появиться в Тбилиси

О своем возвращении в Грузию Саакашвили сообщил в Facebook.

«Я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии», — отметил Саакашвили.

В этой же соцсети он разместил фото билета на самолет для себя и для своей матери — Юлии Аласании.

Судя по изображению, билет Саакашвили купил в Одессе.

Дата 2 октября выбрана не случайно: именно в этот день проводятся выборы в муниципальные органы власти.

Однако сюрпризом грядущее возвращение Саакашвили не стало. За три недели до этого — 6 сентября — он уже объявлял о скором возвращении в Грузию.

«Нет пути назад! <…> Я не боюсь ареста с их стороны (властей Грузии — ред.) потому, что уверен: грузинский народ освободится и меня тоже освободят», — заявил Саакашвили. Возвращается не один: Саакашвили показал билет в Грузию © Facebook Rubi Nesi

Кроме того, он призвал вернуться на Родину всех проживающих за рубежом соотечественников.

Спустя несколько дней Sputnik Грузия со ссылкой на председателя оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутата грузинского парламента Тако Чарквиани сообщил о создании народного движения для возвращения Саакашвили в Грузию. Чарквиани назвала преследование несправедливым и политическим и потребовала его прекратить.

«Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это», — указала депутат.

А вот у властей Грузии совсем другое мнение.

Ветеран психологических войн

После первого — в начале сентября — заявления Саакашвили о возвращении в Грузию власти страны сомневались в том, что бывший президент попытается вернуться туда, где против него открыты уголовные дела. Премьер-министр Грузии Ираклий Гирабишвили и вовсе заявил, что Саакашвили и связанные с ним СМИ ведут информационную войну против собственного народа.

«К сожалению, это продолжается по сей день. Если что-то и происходит сегодня — это прямая информационная психологическая война против нашего народа. Девятый год подряд наш народ терпит эту войну, мерзость, которая исходит от их телекомпаний. Это прямая борьба против грузинского народа, государства, церкви, борьба, в которой они снова потерпят поражение 2 октября», — заявил Гирабившили 10 сентября журналистам.

По его словам, после выборов партия власти — «Грузинская мечта» — даст достойный ответ «всем предателям и всем врагам». Если же Саакашвили все же решит вернуться, Гирабишвили пообещал забрать экс-президента в тюрьму прямо из аэропорта. Спустя неделю Гирабившивли повторил свои угрозы. Премьер-министр Грузии назвал Саакашвили наркоманом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы все знаем, что Саакашвили обыкновенный трус, он сюда не сможет приехать. Если приедет — сразу пойдет в тюрьму, и никто в этой стране не сможет противостоять этому процессу», — подчеркнул премьер-министр 17 сентября.

При этом он заявил, что Саакашвили «несерьезный человек» и вообще «наркоман».

«Если вы видели и вчера, если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков, слушайте и смотрите», — заявил Гирабишвили.

Вряд ли он представлял, что последним обвинением подает плохой пример соратникам по партии власти.

«Держите наркомана!»

Обвинения в наркомании со стороны партии власти прозвучали и в адрес другого оппозиционного политика — бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Гахария ушел в отставку в феврале 2021 года, не согласившись с арестом члена саакашвилевской партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии. После этого Гахария не только порвал связи с «Грузинской мечтой», но и создал собственную политсилу. На этих выборах он баллотируется в мэры Тбилиси.

Переход Гахарии в оппозицию бывшие соратники не оценили. И чем ближе к выборам, тем жестче звучали их заявления по поводу бывшего коллеги. Осенью этого города председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сделал ряд заявлений, в которых он обвинил Гахарию в употреблении наркотиков.

Среди прочего он отметил, что Гахарию к кокаину пристрастила некая женщина. «Аваков и Саакашвили ссорились из-за наркотиков». Эксперт о будущем Украины после Афганистана © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Она находится в списке городского сакребуло (городского собрания) от его партии, эта женщина никогда не состояла в рядах "Грузинской мечты". Это она пристрастила его к кокаину. Фамилию ее называть не буду», — заявил Кобахидзе 24 сентября.

Когда же политика спросили, когда появилась эта информация, Кобахидзе ответил: после того, как «Гахария отбился от партии и от рук».

За несколько дней до этого Кобахидзе обвинял в «грехопадении» Гахарии конкретную политическую силу.

«Этой проблемы у него не было, тогда, в то время (когда он был в правительстве — ред.). Эта проблема у него появилась в последнее время. Можно вспомнить очень простое выражение: "Привяжи быка рядом с быком" и так далее. Когда он своими делами и действиями связался с конкретной политической силой, у которой есть очень тесная связь конкретно с кокаином, не просто с наркотиками, а с кокаином… Конкретные люди принесли ему это наркотическое средство и эти люди уличены в очень подозрительных связях», — заявил Кобахидзе.

Кобахидзе пытался противостоять обвинениям. Так, 18 сентября он выкладывал негативный результат теста на наркотики. Но в конце концов соратники политика, члены партии «Для Грузии» Анна Бучукури и Михаил Даушвили, решили обратиться в Генпрокуратуру с требованием начать расследование в отношении обвинений Кобахидзе.

«Мы обратились к Генеральной прокуратуре с требованием провести объективное, прозрачное, полноценное и эффективное расследование и изучить абсолютно безответственные, безосновательные заявления, которые мы слышим от руководителя организации "Мечта" Ираклия Кобахидзе в связи с Георгием Гахария… Когда подтвердится, что эти обвинения безосновательные, то, безусловно, должен встать вопрос ответственности Ираклия Кобахидзе за ложный донос», — заявил журналистам Даушвили 27 сентября.

Эти слова прокомментировал премьер-министр Гирабишвили. «Гордон съел Гордона и выпил Саакашвили»: экс-президент Грузии описал необычную встречу с украинским журналистом © скриншот видео В гостях у Гордона

«Думаю, кого обвиняют, тот и должен доказать, что не является наркоманом. Это неинтересно, и нашему обществу неинтересна наркозависимость того или иного человека», — отметил он, словно позабыв об обвинениях, сказанных им в адрес Саакавшили.

В общем, муниципальные выборы в Грузии будут непростыми. И Саакашвили вполне может попытаться вернуться в свою страну. Правда, остается вопрос: а как он будет выполнять в таком случае свои обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Но судя по соцсетям политика, нынешней осенью Украина интересует его во вторую очередь. В этой стране его политическая карьера не задалась. А быть на вторых ролях Саакашвили не привык.