Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у его страны открывается новый фронт - Украина. Тем временем на самой Украине рассматривают Белоруссию как вражеский плацдарм

Об угрозе Белоруссии с юга Лукашенко заявил 27 сентября, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на госгранице. Безденежное прощание с «совком» и курс на НАТО: о чём рассказал главком ВСУ © president.gov.ua

«Самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — отметил Лукашенко.

Так он не преминул вспомнить об обнаружении уже и самими украинскими пограничниками тайников с оружием у границы с Белоруссией.

Один из таких тайников был обнаружен во время антитеррористических учений в Ровенской области за две недели до встречи Лукашенко с силовиками — 14 сентября. Тогда Служба безопасности Украины сообщила, что её сотрудники обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой в лесополосе у посёлка Бутово, что неподалёку от украинской-белорусской границы.

«Спецназовцы изъяли из тайника: два реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним; 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид); два магазина к Ак-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62», — указывалось в сообщении СБУ.

Тогда же украинская спецслужба заявила об уголовном производстве по факту находки. Но с тех пор никакой информации о том, кому же принадлежали найденные оружие и боеприпасы не появилось.

Лукашенко уверен: такие схроны — свидетельство того, что на Украине затевается что-то недоброе в отношении Белоруссии.

«Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано», — отметил он на встрече с силовиками.

Но схроны и действие радикалов из белорусской оппозиции — не главная причина, отчего Лукашенко рассмотрел на Украине вражеский плацдарм.

Граничное состояние

Говоря в целом о границе Белоруссии и Украины, Лукашенко указал на ряд проблем, стоящих перед белорусскими силовиками.

«Тысяча сто километров — это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?» — отметил президент РБ.

Причина, по которой Лукашенко интересует то, что происходит на южных рубежах его республики кроется не только в поведении руководства Украины, но и в политике, проводимой другими государствами.

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что конкретно эта тема не раз обсуждалась им на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности, — заявил Лукашенко.

Его слова о ракетах наверняка вызовут на Украине бурную реакцию. Впрочем, не Белоруссия первая назвала Украину де-факто вражеским плацдармом. За два дня до Лукашенко — 25 сентября, в субботу, главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил: с территории Белоруссии исходит угроза для Украины. Военный эксперт ответил на вопрос, где Белоруссия и Казахстан могут приобрести боевой опыт © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Не «Запад», а скорее «Юг»

Залужный в интервью украинской службе «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента) заявил: угроза «полномасштабной агрессии России» была, есть и будет.

Более того, он обвинил проходившие с 10 по 16 сентября российско-белорусские военные учения «Запад-2021» в том, что под их прикрытием может готовиться военная агрессия в адрес РФ. Кроме того, именно из-за этих учений, по словам Залужного, в Донбассе обострилась обстановка.

«Уже по состоянию на сегодня мы фиксируем снижение таких обстрелов. Если раньше у нас оно было 15, 16, 17, 18 в сутки, то на сегодня — 4-5. В воскресенье было даже 3 случая нарушения режима прекращения огня. С чем это связано? Связано это прежде всего с тем, что закончились стратегические учения, которые проводила Российская Федерация «Запад-2021». [Тогда] было движение и вдоль государственных границ и, соответственно, противник использовал, как это он обычно и делает, и линию соприкосновения, чтобы держать нас в напряжении», — отметил главком ВСУ.

Однако украинские военные, по словам Залужного, «делают всё, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял».

При этом главком ВСУ подчеркнул: Украине Россия грозит не только с востока, но и с севера.

«Возвращаясь к «Запад-2021», несмотря на то, что 16 сентября официально — по телевизору показывали — прошло торжественное закрытие, на сегодняшний день мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было аж 19, которые появились дополнительно, в первую очередь — во время проведения этих учений. И на территории Республики Белоруссия, и на территории Российской Федерации», — отметил главком ВСУ.

Залужный заявил, что де-факто военные учения России и Белоруссии, по его информации, продолжаются.

«Несмотря на то, что было торжественное закрытие этих мероприятий (учений — Ред.) — практической части «Запад-2021», задания в Южном военном округе ещё продолжаются: проводятся батальонно-тактические учения, полковые тактические двухсторонние учения продолжаются. Сказать, что на сегодняшний день эти 19 батальонно-тактических групп ушли в пункты постоянной дислокации, нельзя», — заявил главнокомандующий.

Он оценил общую численность этих групп в 19 тыс. военнослужащих, которые находятся «в районах, приближённых к государственной границе Украины». ВСУ провели учения с реактивной артиллерией возле Крыма — СМИ © скриншот видео Facebook

«Это не только Донбасс, это и территория Республики Белоруссия — Брестская область и так далее», — отметил Залужный.

При этом он признал, что движение указанных им батальонно-тактических групп в места постоянной дислокации начались, что сам Залужный связал в том числе и с выборами в Госдуму, украинским военным «расслабляться рано».

В общем, и Белоруссия и Украина сегодня рассматривают друг друга как вражеские плацдармы. Это — следствие политики Киева, который пошёл на политическое обострение с Минском не столько по своей воле, сколько по воле Запада, выступившего в августе 2020 год на стороне противников Лукашенко.

Пока Украина несёт от обострения отношений с Белоруссией лишь убытки. Но теперь убыткам экономическим добавилась и обеспокоенность по поводу защищённости северных границ Украины.