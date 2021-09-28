Исследования показали, что почти в половине стран мира дешевле строить новые солнечные или ветряные электростанции, чем эксплуатировать существующие электростанции, работающие на ископаемом топливе

Ответом Испании на подорожание электроэнергии будут новые солнечные и ветряные электростанции

Правительство Испании планирует ввести в эксплуатацию больше солнечных и ветряных электростанций после того, как этим летом цены на электроэнергию в стране взлетели и поставили несколько рекордов, сообщило агентство Bloomberg. Резкий рост цен на природный газ и ограничения на сжигание углеродного топлива в Европейском Союзе оказывают давление на потребителей, в то время как экономика стран этого блока пытается оправиться от пандемии. Испания планирует поддержать введение в эксплуатацию 3,3 гигаватт новых солнечных и ветряных электростанций, надеясь, что дополнительное предложение электроэнергии на рынке поможет снизить цены на неё. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Цены на электроэнергию в Испании резко выросли в этом году из-за нехватки природного газа. В то же время, меры ЕС по сокращению выбросов к 2050 году привели к повышению цены разрешений на выбросы парниковых газов, которые должны покупать производители электроэнергии.

Правительство Испании заявило, что проведение аукционов на новые мощности по производству «зелёной» электроэнергии будет ускорено, чтобы облегчить жизнь потребителей. «Цель состоит в том, чтобы продолжить аукционы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), с целью добиться упорядоченной трансформации энергосистемы», — цитирует агентство испанского министра по экологическому переходу Терезу Рибера. Этот шаг испанских властей подчёркивает сохраняющуюся конкурентоспособность ВИЭ, несмотря на резкий рост цен на сталь и медь, что, в свою очередь, привело к росту стоимости солнечных панелей и ветряных турбин. С другой стороны, ископаемые виды топлива, включая газ и уголь, также стали намного дороже.

Недавнее исследование компании BloombergNEF показало, что в Испании, как и ещё почти в половине стран мира, дешевле строить новые солнечные или ветряные электростанции, чем эксплуатировать существующие электростанции, работающие на ископаемом топливе. Согласно прогнозам, к 2025 году цены на электроэнергию в стране упадут примерно на 58%, поскольку возобновляемые источники энергии вытеснят газовую генерацию.

Испания — один из самых быстрорастущих рынков возобновляемой энергии в Европе. По данным исследовательской организации Ember, в первой половине этого года выработка электроэнергии на ветряных электростанциях страны выросла на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а производство солнечной энергии — на 26%. Аналитики отмечают, что чем больше ВИЭ подключено к сети, тем меньше потребители зависят от колебания цен ископаемого топлива. Алексей Паевский: водородная энергетика имеет свои политические аспекты © Facebook, Алексей Паевский

В Европе будут производить «зелёный» водород из пластических отходов

В начале сентября 2021 года Linde, международная компания с более чем 140-летней историей, специализирующаяся на водородных технологиях, подписала с британской фирмой Hydrogen Utopia International (HUI) договор о строительстве в польском городе Конин завода по производству водорода из пластических отходов. HUI использует технологию ещё одной британской компании, Powerhouse Energy, носящую название Distributed Modular Generation (DMG).

DMG — это новый тип технологии переработки отходов, при котором производится чистый синтетический газ, используемый для выработки электроэнергии или в качестве источника водорода. В этой технологии используются отходы пластических материалов, которые помещаются в высокотемпературную камеру с окислителем. Камера термического преобразования работает в отсутствие кислорода, поэтому при газификации пластика нет горения.

Исполнительный директор Powerhouse Energy Тим Йео объясняет: «Процесс контролируется в соответствии с исходным сырьем, в результате получается чистый синтетический газ, как правило, без примесей. Синтез-газ дополнительно очищается и затем используется для производства электроэнергии. Водород отделяется, и мы получаем топливо, которое можно использовать в грузовых автомобилях. В день на заводе можно производить две-три тонны «зелёного» водорода, что позволяет заправить 60 грузовиков, каждый из которых может проехать 250-300 миль. В этом процессе также создается тепло».

«Мы в Linde очень рады внести свой вклад в этот перспективный проект с помощью наших технологий очистки газа и водорода, — заявил управляющий директор Selas-Linde Харальд Ранке. — Производство водорода из пластиковых отходов поможет решить экологические проблемы, и в то же время будет способствовать децентрализованному использованию водорода». В свою очередь, Александра Биньковская, генеральный директор Hydrogen Utopia International, отметила, что проект ускорит декарбонизацию Польши. «Благодаря технологии DMG мы также стремимся предложить действенное решение проблемы пластиковых отходов, с которой сейчас сталкивается Польша» — сказала она. Зелёная энергетика: Австрия планирует получать «зелёный водород» по «Голубому Дунаю», а Нидерланды — с Северного моря

В компании HUI рассчитывают, что завод в Конине будет перерабатывать 40 тонн пластиковых отходов в сутки, производя 58 МВт электроэнергии и 3 тонны «зелёного» водорода. Водород будет использоваться в качестве топлива для городских автобусов и других большегрузных автомобилей, а также для легковых автомобилей. Кроме этого, завод будет обеспечивать жителей города теплом через систему центрального отопления.

Цель компании — выйти на цену продажи водорода в 3 евро за килограмм, однако HUI не сообщает, когда планирует достигнуть таких показателей. При этом первую очередь завода планируют запустить уже в 2022 году. Проект рассчитывает на деньги из Фонда энергетического перехода ЕС, входящего в его пакет Green New Deal, и также будет частично финансироваться из госбюджета Польши. Аналогичные проекты HUI реализует также в Венгрии и Греции.

Польская водородная стратегия нацелена на то, чтобы к 2025 году на улицах страны было 500 автобусов польского производства на водородных топливных элементах, к 2030 году — 2000 таких автобусов, а также 32 водородные заправочные станции. Стратегия предусматривает использование водорода с низким уровнем выбросов в нефтехимической промышленности и производстве удобрений, а также создание стабильной нормативной базы для реализации водородных проектов. Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

В Индии хотят получить «зелёный» водород дешевле 1 доллара за килограмм

Председатель правления индийской компании Reliance Industries Ltd (RIL) Мукеш Амбани поставил цель «1-1-1» для «зелёного» водорода в Индии. Это предполагает, что Индия станет первой страной в мире, производящей «зелёный» водород по цене менее 1 доллара за килограмм на протяжении одного десятилетия.

«Во всём мире прилагаются усилия, чтобы сделать «зелёный водород» наиболее доступным топливом, снизив его стоимость до уровня меньше 2 долларов за килограмм. Позвольте мне заверить вас, что RIL будет настойчиво добиваться этой цели и достигнет её задолго до начала следующего десятилетия. Но Индия всегда ставила и добивалась куда более смелых целей. Я уверен, что Индия может поставить ещё более агрессивную цель — достичь стоимости килограмма водорода менее 1 доллара в течение десятилетия. Это сделает Индию первой страной в мире, которая достигнет 1 доллара за 1 килограмм за одно десятилетие — цели «1-1-1» для «зелёного» водорода», — сказал миллиардер Амбани, выступая на Международном климатическом саммите 2021 года, который в начале сентября принимала Индия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил цель достичь 450 ГВт мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году. Исходя из этого, RIL взяла на себя обязательство создать и задействовать как минимум 100 ГВт солнечных электростанций к 2030 году. Это приведет к созданию общеиндийской сети крупных производителей солнечной энергии, которые также смогут производить «зелёный» водород для местных потребителей.

«Это принесет огромные выгоды и процветание сельской Индии. Индия достигла нескольких целей, которые казались невозможными на протяжении многих лет. Я уверен, что цель «1-1-1» для «зелёного» водорода также будет достигнута нашими талантливыми молодыми предпринимателями, исследователями и новаторами», — сказал Амбани. Ранее на общем собрании акционеров RIL в конец июня было объявлено об инвестировании 10 миллиардов долларов на протяжении ближайших трёх лет в ВИЭ, в частности, в комплекс Dhirubhai Ambani Green Energy Giga в Джамнагаре площадью более 5 тысяч акров.

Этот комплекс будет иметь четыре гига-завода, которые охватывают весь спектр технологий в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, там будут заводы по производству интегрированных солнечных фотоэлектрических модулей, передовых аккумуляторов энергии, электролизеров для выработки «зелёного» водорода, а также водородных топливных элементов — как для транспорта, так и для электростанций. Как отмечают аналитики, быстрое падение стоимости фотоэлементов сделало солнечную энергию очень конкурентоспособной и привлекательной для крупных инвестиций, что, в свою очередь, ведёт к удешевлению «зелёного» водорода.

«Зелёный» водород является ключом к отныне и навсегда экологичному, устойчивому и цветущему будущему каждого человека на планете. Водород имеет высокую плотность энергии и может быть преобразован в электричество и тепло с нулевыми выбросами. Хотя стоимость водорода, произведённого путём электролиза, всё ещё высока, ожидается, что в ближайшие годы она значительно упадет. Появляются новые технологии для хранения и транспортировки водорода, которые резко снизят стоимость его доставки. Кроме того, правительство Индии планирует создать в стране благоприятную экосистему для «зелёного» водорода. Благодаря всем этим разработкам водородная энергетика, несомненно, привлечет значительные инвестиции», — уверен Мукеш Амбани.

Индия удовлетворяет большую часть своего нынешнего спроса на энергию за счёт импорта ископаемого топлива, которое ежегодно обходится ей в 160 миллиардов долларов. Хотя потребление энергии и выбросы на душу населения в Индии составляют менее половины среднемирового показателя, Индия является третьим по величине источником выбросов парниковых газов в мире.