Единственный в мире степной водопад и другие уникальные места Восточной Украины

Восточная часть Украины может похвастаться удивительными достопримечательностями, среди которых единственный в мире степной водопад, заповедная зона с краснокнижными животными и крупнейший завод игристых вин

Национальный природный парк «Слобожанский»

Золотая осень: красивейшие места Западной Украины для путешествий в сентябре © commons.wikimedia.org, Misha Reme был основан в 2009 году и считается одним из красивейших национальных парков Украины. Расположен в Краснокутском районе Харьковской области (98 км от Харькова). Одна из главных миссий — просвещение и формирование у детей и взрослых экологической осознанности.

Сквозь парк проходит несколько экологических троп разной тематики. На дороге «Мурафская дача» встречаются старинные дубы, которым уже несколько сотен лет, а направление «К торфяным болотам» познакомит со слобожанскими болотами и их обитателями. Здесь можно повстречать семейства бобров и еще порядка 300 видов животных.

Гомольшанские леса

В 45 км от Харькова находится национальный природный парк «Гомольшанские леса». У парка огромная территория — 15 тысяч гектаров. На его территории водятся краснокнижные животные и растут редкие растения, а статус заповедной зоны он получил еще в начале ХХ века.

Ландшафтный парк Feldman Ecopark

Для детей здесь просто раздолье — аниматоры, конкурсы и мастер-классы, аттракционы и веревочный парк. Отдельная гордость этого уникального природное объекта — зоосад, который вмещает 2000 жителей. Среди них есть даже перуанский пингвин по имени Альберт! Более того некоторых зверушек можно даже погладить.

Вход в Feldman Ecopark, расположенном в Харьковской области, и почти все услуги на его территории — бесплатны.

Токовские водопады

Каскад водопадов располагается на реке Каменка в 170 км от Днепра. Это удивительное место находится там, где его совсем не ожидаешь увидеть — посреди степи. Это единственное в мире подобное природное явление — падающий с уступа поток посреди безлесного и маловодного пространства.

Прекрасное место, чтобы насладиться природой и опробовать естественное «джакузи».

Дендропарк «Дружба»

Расположенный в Харьковской области парк является объектом природно-заповедного фонда Украины. Его угодья достигают 150 гектаров. На территории насчитывается почти 40 тысяч кустов и 10 тысяч декоративных пород деревьев.

Весной здесь ежегодно расцветает несколько тысяч тюльпанов, которые высаживают ученики местного колледжа.

Завод Artwinery (Артемовский завод шампанских вин)

Это находящееся в Донецкой области предприятие является крупнейшим в Восточной Европе производителем игристых вин. На завод можно попасть в составе экскурсии, во время которой рассказывают все о процессе создания шампанского и дают дегустировать шесть образцов местной продукции.