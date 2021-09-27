Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о создании военно-политического союза AUKUS и конфликтах спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с украинской властью. Оказывается, между этими двумя событиями есть неочевидная, но прочная связь

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Впрочем, чего уж там — лучше напомню.

У «Армянского радио» спрашивают: «Могут ли долго и платонически дружить двое красивых мужчин?» Ответ прост и суров: «Могут, но не долго. Рано или поздно природа возьмет свое».

Ох, уж эта «природа». Она часто неумолимо и неуклонно проводит свою линию. То есть через гены, архетипы, традиции, стереотипы и пр. навязывает определенные модели поведения что личности, что обществу.

Всю неделю эта байка всплывала у меня в памяти, когда я слышал о двух вроде бы совершенно не связанных и разнокалиберных вещах. Во-первых, о создании нового военно-политического союза AUKUS. Во-вторых, не удивляйтесь, о конфликте спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова со своей родной партией, фракцией и с самим президентом.

Сейчас поясню. НАТО мне всегда казалось искусственной и неприродной организацией. Когда-то я даже возглавлял делегацию в штаб-квартиры Альянса — и в политическую в Брюсселе, и в военную в Шейпе. Уже тогда был поражен разномастностью группировки. Это совсем не про них английская пословица «птицы одной масти собираются вместе». Как раз неумолимая и беспощадная воля Главного заокеанского модератора собрала вместе кучу политиков и военных с разными языками, традициями, исторической памятью…

Короче, с совершенно разным социальным генотипом. Да и с разными в том числе интересами. Вон, в бывшей Югославии разбомбили натовские асы по указке старшего партнера Альянса мосты, прервав на годы судоходство по Дунаю, крайне важное для десятка партнеров помельче…

Китаевед сказал, как Россия и Китай ответят на создание AUKUS © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мир, вообще-то, видят не столько глазами, сколько словами…

Сейчас многие эксперты ищут конспирологические пружины неожиданного создания альянса AURUS. А это просто военно-политическое оформление «английского мира». Я давно ждал подобного проекта. Правда, предполагал увидеть в нем еще и Канаду, пока не вспомнил про ее «засоренность» франкофонией и то, что для Штатов это, скорее, их провинция, чем отдельная держава.

Все логично, общая природа соединила максимально близких и понятных друг для друга игроков, абсолютно знающих «все свои трещинки», но не желающих участвовать в «трещинках» чужих.

Косово… Но тогда получается, что «европейская цивилизация» на поверку оказалась, говоря языком великого Гумилева, не суперэтносом, а всего лишь химерой. А осознавшая это первой англосакская элита просто вернулась в свой естественный этнос, оформив его должным военно-политическим образом. То есть оборонно окуклила биологическое, языковое, религиозное, культурное, стереотипное и т.д. и т.п. единство своей общности.

Попутно замечу, что за Украину в этой ситуации крайне тревожно. Как некогда Вицин на дороге в известной кинокартине, ее руководство мечется между двумя партнерами. Как когда-то между Австро-Венгрией и Россией. Забыв, конечно, что чужда по своей природе одной и близка другой.

Но здесь иной расклад. Выберет, конечно, более сильного в данный момент, понятно кого. Может, даже не только переведет свой алфавит на латиницу, но и введет английский в качестве государственного и станет пусть не полноценным, но виртуальным помощником нового альянса. Если те поведутся на новый химераризм. Но это их проблемы.

Вот только после вероятного тайваньского кризиса придется с Китаем разрывать отношения по требованию нового союза, который и создается против КНР. А «шелковая экономика» сейчас — чуть ли не главный торговый партнер Украины.

«Железный капут». Как США сваливают Украине ненужный военный хлам © commons.wikimedia.org, Israel Defense Forces

По-любому беда будет.

Но это отдельная и будущая история. А мы вернемся в настоящее. «Вечно длящееся настоящее»…

Итак, не очень публичный, с подчеркнуто «ненордическим» характером, нарочито скромный в быту и умеренный в амбициях украинский спикер вдруг заставил о себе говорить и внутри страны, и даже за ее пределами. Многие эксперты видят здесь чуть ли не «подляну» и предательство родной политической силы. А я опять утверждаю: природа берет свое.

Так уж сложилось, что я много лет знал отца спикера и поддерживал с ним до его трагического ухода самые добрые отношения. Еще в советское время он вдруг поддержал издание нашей с соавтором книги по восточным религиям. Рукопись целый ряд маститых рецензентов признали «идеологически вредной». Но Александр, использовав свой не по возрасту большой пост и рискуя всей карьерой, «продавил» публикацию. В итоге, извините за саморекламу, достался приз за лучшую научно-популярную книгу года. В стране с почти трехсотмиллионным населением!

Именно тогда Саша и напомнил мне: «Природа всегда берет свое»…

Потом мы вместе работали в администрации президента Кучмы. И он убедил меня уйти с хлебного места в оппозицию в знак протеста против насаждаемого президентом феодально-олигархического строя…

Вместе с ним мы летали тогда на встречу с министром иностранных дел РФ Козыреву. Пытались убедить того, что однополярный мир — не лучшая геополитическая конструкция. Козырев отмахнулся: «Штаты всегда будут гегемоном»…

Еще пытались с ним создать несерьезный, шутливый, неформальный клуб с самыми серьезными российскими политиками. Не было тогда еще термина «мягкая сила», но было ощущение, что если есть силы, работающие на разрыв наших связей, то должно быть и противодействие. Но для этого должны общаться вменяемые и влиятельные люди.

Приличные люди. Маятник Фуко никто не отменял…

В общем, у Александра, выходца из курьезно-местечковой провинции, всегда был поразительно масштабный взгляд на мир и «чуйка» на историческую правду…

«Вольная деятельность»: Разумков раскритиковал процесс принятия закона об олигархах © Дмитрий Разумков/Инстаграм Гия Гонгадзе и вечный гонщик Женя Червоненко…

Да, если по-честному, Дмитрий всем обязан «Слугам народа». Вот только он по своей природе не слуга. По генам отца, по воспитанию семьи, по собственным социальным рефлексам. А может, еще и читал своего земляка Сергея Булгакова, который утверждал более века назад, что политик не должен быть ни слугой царей, ни слугой народа. Ведь далеко не всегда, не всегда даже народ осознает свой истинный интерес. Хотя и не любит, когда ему перечат.

А еще, наверное, Дмитрий читал знаменитые строки беспощадного Брехта: идут бараны в ряд, бьют в барабаны. Кожу для них дают сами бараны…

Да, тут-то и начнешь понимать роль и значение династий, родов и наследников. Яблоко от яблони…

Когда-то его отец показал мне целый список нарушений исполнительной власти только в сфере атомной энергетики. Сейчас его сын демонстрирует целую таблицу нарушений законодательной власти только при принятии одного закона, как бы против олигархии. (Попутно замечу, что это тщетная попытка заменить олигархическую страну «олигархическим кварталом» — ручным олигархатом.)

Вроде зачем им это надо? И тогда, и сейчас.

Некогда суперменеджер Джек Уэлч сформулировал незыблемое правило: «Когда скорость внешних изменений в системе превышает скорость внутренних, организация прекращает свое существование». Знал директор «Дженерал Электрик», что говорит. А что такое «нарушение»? Это всегда голимая имитация синхронности этих скоростей. Отец и сын и… впрочем, достаточно.

Они знали, что ставку лучше делать на подлинное, действительное. Их оппоненты всегда ставили и ставят на подделку, блеф, шутовство. Так можно выиграть игру, но не матч. Природа все равно возьмет свое.