В последнее время все чаще звучат заявления о четвертом энергопереходе, который подразумевает повсеместное внедрение водородных технологий и зеленой энергетики. Готовит свою программу и правительство РФ. Но возникает вопрос: что делать традиционной энергетике, которая так сильна в России?

Европа намерена снизить потребление ископаемых энергоносителей и полностью отказаться от них к 2050 году, таким образом надеясь обрести энергонезависимость и установить на своем рынке торговые барьеры для стран с «грязной» энергетикой.

Азия же показывает взрывной рост спроса на газ и нефть и не торопится двигаться в кильватере европейской климатической политики.

В этой ситуации России следует думать о том, как диверсифицировать свои поставки и не потерять доходы от одной из своей фундаментальных отраслей, генерирующей существенную часть доходов бюджета.

Индокитай и трубы

Наиболее перспективными на текущий момент считаются энергетические рынки Индии и Китая. Их развивающиеся экономики требуют все больше энергоносителей, и они не намерены отвергать традиционные нефть и газ.

Китай в последние годы стал крупнейшим покупателем российской нефти, если брать по странам. Индия не отстает и также активно сотрудничает с РФ в нефтяной сфере.

Однако если с нефтью вопрос более-менее закрыт — нет никаких проблем с тем, чтобы перенаправить танкеры с европейского направления на азиатское — то с газом могут быть трудности.

«Даже физические возможности перекинуть те объемы газа, которые Россия сейчас поставляет в ЕС, на азиатское направление, крайне ограничены», — рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

Китай пока не намерен закупать большие объемы российского трубопроводного газа — для этого нет соответствующей инфраструктуры, а строительство соизмеримых по мощности с европейскими газопроводов в Китай отсутствует даже в планах.

«Сейчас идет обсуждение мощности газопровода на те же самые 38 млрд кубов с возможностью расширения до 50 млрд кубов в год. А мы в Европу поставляем 180-200 млрд кубов», — подчеркнул Юшков.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Возможности поставок в Индию у нас ограничены еще сильнее — потому что в Индию трубопровода не будет никогда. Слишком много рисков, слишком велики затраты», — подчеркнул Юшков.

Есть и политические сложности — например, страны Средней Азии не в восторге от такой идеи, так как хотят продавать в Индию свой собственный газ.

Но между ними и Индией есть еще Афганистан, который лихорадит десятилетиями. Сейчас к власти пришли талибы, есть и другие вооруженные группировки, конфликты между которыми будут провоцировать нестабильность в стране.

Риски в сфере безопасности слишком велики, чтобы рассчитывать на стабильную работу и обслуживание трубопровода, проходящего через Афганистан.

«Отмороженный» СПГ

Реально в Индию из России может поставляться только сжиженный природный газ (СПГ).

Однако здесь у России есть серьезный конкурент — Катар. Какова бы ни была себестоимость добычи газа, цена транспортировки СПГ слишком велика.

«Мы строим СПГ-заводы на Сахалине, Ямале, пошла сейчас информация, что индийские компании заинтересованы в проекте «Арктик СПГ 2». Но транспортное плечо очень большое, и в этом плане конкурировать нам на индийском газовом рынке будет крайне сложно», — подчеркнул Юшков.

Проблема в том, что СПГ-танкеры в своих хранилищах поддерживают температуру 160 градусов по Цельсию ниже нуля, поэтому каждая лишняя сотня километров маршрута доставки существенно увеличивает конечную стоимость газа.

В этом плане занять свою нишу на индийском рынке российскому газу крайне сложно. Помогает лишь тот факт, что Дели озаботился диверсификацией поставок СПГ в страну и российские производители могут получить свою долю рынка.

В этой связи интересны новости о том, что обсуждается покупка 9,9% акций терминала «Арктик СПГ-2» индийскими компаниями Petronet LNG и ONGC. В то же время решение еще не принято, да и объемы инвестиций невысоки.

Для сравнения, индийские энергокомпании уже выкупили 49,9% акций Ванкорского нефтяного месторождения, а объем взаимных инвестиций с участием «Роснефти» и партнеров из Индии составляет свыше $17 млрд.

С Китаем же сотрудничество по линии продаж СПГ гораздо более плодотворно.

«Если мы говорим про Китай, то, действительно, КНР закупает много российского СПГ, входит в новые СПГ-проекты — те же самые «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Здесь действительно есть хорошие перспективы нарастить объемы поставок газа», — отметил Юшков.

Азиатские перспективы

Судя по заявлениям руководства «Газпрома», именно Китай выглядит для российской компании наиболее многообещающим партнером.

«Самым динамичным, самым быстрорастущим является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления», — отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Четвертый энергопереход: Запад хочет «кинуть» развивающиеся страны, но Россия нашла выход © CC0, Pixabay

К 2035 году ожидается увеличения импорта газа в Китай до 300 млрд кубометров в год, а к 2040 году потребности Азиатско-тихоокеанского региона в импорте природного газа вырастут почти до 1 трлн кубометров в год.

Это открывает неплохие перспективы для традиционной российской энергетики и вселяет уверенность в будущее нефтегазовой отрасли даже в свете пресловутого европейского энергоперехода.