Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить 45 млн. долларов на восстановление украинской медицины. Между тем, эти средства являются довольно смешными в сравнении с тем ущербом здравоохранению страны, который нанесла экс-министр здравоохранения, американка Ульяна Супрун

Американские эксперты констатировали, что пандемия covid-19 выявила сохраняющиеся проблемы в способности украинских учреждений эффективно реагировать на угрозы здоровью граждан. Они считают предпосылками к возникновению кризиса здравоохранения вредные привычки, редкое обращение за медицинской помощью и отсутствие у населения доверия к системе.

По замыслу USAID, новая программа должна будет способствовать достижению целей правительства США, в частности «созданию сильной Украины, способной успешно противостоять российской агрессии и влиянию». Упоминание России безусловно вызывает недоумение и сарказм, ибо не она навязывала губительные реформы, лишившие граждан страны доступной и бесплатной медпомощи.

Медреформа, убившая украинское здравоохранение

Их проведение связано именно с Ульяной Супрун, получившей весьма яркое прозвище «доктор Смерть», ибо суть ее действий сводилась к максимальной коммерциализации медицины. По ее инициативе был принят закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», а также постановление Кабинета министров от 27 декабря 2017 года. В его результате появилась Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) — ключевой орган, контролирующий оборот финансов и все медицинские закупки в стране.

В рамках первого этапа реформы, стартовавшей в 2017 г. в стране изменялся принцип оказания помощи. Все это обставлялось благородным лозунгом «деньги идут за пациентом» — граждане должны были заключить договор с семейным врачом, который был ответственный за оказание первичной помощи. При этом государство в рамках программ медицинских гарантий финансировало исключительно первичную, экстренную и так называемую превентивную помощь, направленную на предупреждение заболевания.

А вот специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь приходилось оплачивать уже самим пациентам согласно тарифам, утвержденным Кабмином. Так, гражданам пришлось платить за роды, если они не представляют угрозы для жизни женщины, оплачивать консультации, лабораторные анализы, обследования, медпрепараты, медикаменты и лечебные процедуры. Учитывая постоянное падение уровня жизни в стране, подобное было явно антинародной мерой.

Пострадали и врачи — обещанные им десятки тысяч гривен обернулись обманом, поскольку средняя зарплата медиков не превышала 6,5 тыс. гривен. Подвох крылся в том, что вырученные врачом средства от договоров с пациентами должны были идти на потребности больницы (инвентарь, оборудование и коммунальные услуги), ибо субвенции им значительно снизили.

Все это напоминало систему, существующую в Британии, где государство оплачивает через свою службу здоровья определенный пакет услуг, схожий с очерченным «реформаторами. Правда, даже там, несмотря на солидные по меркам Украины расходы (3,5 тыс. долларов на человека) половина тех, кому нужна бесплатная операция за государственный счет, просто не доживают до нее, либо вынуждены делать ее за собственные средства. В украинских реалиях было предусмотрено чуть более 200 $, что обернулось катастрофой.

Серьезный удар был нанесен по скорой помощи: ее переориентировали на работу только с важнейшими вызовами, когда жизнь пациента находится действительно под угрозой. Именно поэтому вызовы на высокую температуру, давление или прочие неблагоприятные для здоровья факторы, которые казались не смертельными, оставались без внимания. Кроме того, в Минздраве активно пропагандировали лечение по телефонным консультациям и с применением электронных технологий без непосредственного контакта с пациентом.

Такое положение вызывало недовольство даже среди майданной публики, которая пыталась поднять вопрос об отставке Супрун. По стране прокатилась волна протестов врачей, замечавших, что такое течение реформы оставит многих украинцев без нормальной медпомощи и естественно поспособствует их вымиранию

Второй этап заложенной Супрун реформы должен был стартовать с 1 апреля 2020 года, предполагал уничтожение системы, создававшейся Николаем Семашко. Он кардинально изменял механизмы финансирования больниц. Чтобы получить финансирование, медицинские учреждения должны были заключить договоры с Национальной службой здоровья, но деньги им собирались перечислять только за вылеченных больных. В случае, если пациентов отмечается недостаток, учреждения лишались средств, что означало существенное сокращение персонала или вовсе их ликвидацию.

Кроме того, предполагалось введение специальных госпитальных округов, призванного якобы улучшить качество сети медицинских учреждений за счет сокращения округов. По сути, создавался один округ из 3-5 районов, который была обслуживала одна больница. При этом в случае наличия значительных расстояний (100-200 км) и серьезной угрозе жизни доктора могли элементарно не доехать до больного.

Приостановка «реформ» и борьба «соросят» со Степановым

Ситуацию заморозила пандемия коронавируса, которая обнажила несостоятельность подходов, проповедовавшихся Супрун и ее группой поддержки. Из-за деорганизации медицины зачастую в больницах не хватало и квалифицированных врачей, и достаточного количества коек, и лекарств и оборудования. Сначала Владимир Зеленский, а затем новый глава Минздрава Сергей Степанов признали ошибочность предпринятых ранее мер. Ибо тарифы на медуслуги не покрывают их стоимость, а оптимизация более 300 больниц в тех условиях была бы просто катастрофой и преступлением.

«Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что ждем закрытия 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем в прошлом году. Ждем выхода от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников. Аудит, который мы провели, показал, что были взяты отдельные элементы моделей западных стран, сделанны красивые слайды в презентации и названо все это реформой. Но они забыли, что эта их реформа не адаптирована к украинским реалиям. От слова совсем. В том виде, в каком мы ее получили, — это реформа не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов», — рассказывал чиновник в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

В случае реализации задуманного Супрун в Украине фактически ликвидировались бы противотуберкулезные стационары и 70-80% психиатрических больниц. Помимо этого, серьезные трудности с финансированием испытывала служба экстренной помощи — «под нож» могли пойти 30% бригад скорой помощи.

Степанов затормозил, но не смог полностью отменить начинания Супрун. Ведь за ней стояли весьма серьезные силы, которые сформировали свои структуры в Украине. Так, общественный совет при Минздраве и НСЗУ фактически состояли полностью из «соросят» — ставленников американки. Они развернули серьезную кампанию против него как в СМИ, так и в парламенте, обличая провалы власти в борьбе с коронавирусом. Хотя незавидное положение, в которое попала Украина, являлось прямым следствием деятельности ставленницы США, помноженным на коррупцию Зе-команды.

Супрун через своих ставленников в НСЗУ блокировала те или те инициативы Степанова. В частности, когда чиновник захотел повысить зарплаты бригадам скорой помощи на 40%, он пожаловался на саботаж финансового распорядителя, не подписывавшего необходимые бумаги. В конечном итоге «соросята» внутри партии «Слуга народа» и «Голоса» с помощью различных подковерных интриг сумели продавить отставку своего оппонента, сделав его преемником верного соратника Супрун Виктора Ляшко. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать, что уничтожение украинского здравоохранения продолжится, только под несколько иным соусом.

Супрун как лоббист западных корпораций

Гражданка США во время пребывания в своем кресле действовала в интересах западных компаний. Так, министр монополизировала рынок государственных закупок медпрепаратов в пользу международных организаций: Детского фонда ООН (Unicef), Программы развития ООН (UNDP) и британского закупочного агентства CrownAgents. Детали контрактов и отчеты об их исполнении остаются засекреченными даже для народных депутатов Украины, что полностью нарушает законодательство в сфере государственных закупок. На третий год программы оказалось, что международные организации, несмотря на получение стопроцентной предоплаты, задерживают поставки препаратов более чем на год. А поставленные лекарства находятся на грани своего срока годности.

Например, поставки за средства 2015 года были выполнены в полном объеме к февралю 2017 года. Предоплата за эти закупки была выделена и перечислена международным организациям в ноябре-декабре 2015 года в размере 100 млн долл. Государство переплатило из бюджета в течение 2016 года за их услуги более 12 млн долларов США и дополнительно для компенсации логистики препаратов по территории Украины — 3 млн долларов.

Одной из первых ее инициатив стало лоббирование закона о трансплантации, который предусматривает презумпцию согласия гражданина на забор его органов после смерти. Также Супрун разрешила тестирование на украинцах зарубежных препаратов от онкозаболеваний, шизофрении и ряда других тяжелых патологий без получения разрешений от испытуемых. Кроме того, глава Минздрава запретила ввоз в страну дешёвых российских вакцин, что сразу вызвало несколько вспышек давно забытых заболеваний на Украине, таких как ботулизм и корь.

К слову, именно через CrownAgents Украина втридорога закупала впоследствии вакцины от коронавируса, причем зачастую сроки поставок препаратов существенно нарушались. Что уж и говорить об их качестве — индийская реплика Astrazeneca Covishield спровоцировала ряд смертельных случаев в стране. Поэтому в целом, Супрун и оставленное ей наследие продолжает оставлять крайне плачевный след.

Касательно подачки в 45 миллионов долларов, то она не только не компенсирует причиненный Украине ущерб, но и очевидно принесет американцам определенную выгоду. Все эти деньги, скорее всего, пойдут на закупку просроченного медицинского оборудования или американских препаратов, как это часто происходит в военной сфере, где США навариваются, продавая очень дорого списанные корабли и прочую технику.

Поэтому называть такую помощь в спасении того, что сами же США разрушили, серьезным достижением явно не приходится.