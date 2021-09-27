Хотела стать учителем русского. Чего вы не знали об Ангеле Меркель

Ангела Меркель, первая женщина-канцлер Германии, уходит со своего поста и, возможно, из политики. Но за большими событиями иногда забываются детали ее биографии, которые ярко характеризуют Меркель. А какой была «мутти» («мамочка») в жизни?

За русским языком — в Донецк

Председатель правительства Германии Ангела Меркель родилась в Гамбурге, который оказался в ФРГ, но все ее детство прошло в ГДР. Будущая глава немецкого правительства, как и остальные школьники Восточной Германии, в качестве иностранного языка изучала русский и оказалась очень способной ученицей: Меркель побеждала на олимпиадах всех уровней, в частности, она трехкратная чемпионка республики по знанию русского языка.

В детстве и юности политик нередко посещала СССР, где выигрывала конкурсы, а языковую практику проходила в Донецке. Латинская Америка: русский язык и российской образование набирают популярность © Скриншот из видео Украина.ру

Как рассказала заведующая кафедрой лингводидактики филологического факультета Донецкого национального университета Любовь Сторчак, будущая председатель немецкого правительства приезжала в 1972 году в составе группы практикантов из ГДР. Поскольку они не были студентами, личные дела на них не заводили, поэтому документальных подтверждений посещения университета не осталось.

По словам преподавателя, Меркель была одной из лучших учениц и почти не допускала ошибок, она старательно училась и даже говорила о желании стать учителем русского языка.

Осенью 2017 года канцлер, отвечая на вопросы немецких детей, сказала, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

Если бы Сторчак встретилась с канцлером ФРГ сегодня, то проверила бы, как она говорит на русском и спросила бы, как хорошо та помнит Донецк в 1972 году.

А помнит Меркель его очень хорошо. В 2014 году она приезжала в Киев на торжественные мероприятия в честь Дня национального флага и, как рассказала журналистам Ирина Геращенко (на тот момент представитель президента Украины по вопросам мирного урегулирования), канцлер вспомнила, как во времена ГДР проходила языковую практику в Донецке и даже спускалась там в шахту.

С того времени у Меркель по сей день сохранилась любовь не только к русскому языку, но и некоторые «советские» привычки, о чем она сказала в 2010 году в интервью берлинскому еженедельнику SUPERillu. Помимо закупок впрок политик дома ест хорошо известные всем жителям СССР блюда: солянку, шашлык и лечо. Политическая кухня: рецепты советских блюд, которые любит Ангела Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Русский и до Москвы, и до Киева доведет

Благодаря знанию русского Меркель нашла общий язык со многими мировыми политиками. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ всегда общались без переводчиков. Так, в октябре 2018 года на встрече в Стамбуле, посвященной ситуации в Сирии, Меркель поинтересовалась по-русски у российского лидера, сибирское ли у него пальто.

18 мая 2018 года в ходе визита в Сочи она поздравила Дмитрия Медведева с формированием правительства и пожелала «счастливого пути».

Десятью годами ранее в том же городе между политиками состоялся еще один интересный диалог. Канцлер указала в сторону Черного моря и спросила по-русски: «Президент Путин мне сказал, что каждое утро он уплывает на километр в море. Вы так же плаваете?» Медведев на это ответил, что уплывает на все 1,5 километра от берега.

К слову, с 5-м президентом Украины Петром Порошенко Меркель тоже общалась на русском, поскольку не владеет английским, а он не говорит по-немецки.

Девочка Коля

Когда практиканты рассказывали в Донецком университете, каким видят свое будущее, о карьере канцлера страны Меркель и подумать не могла — она планировала поступить на физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса, что в итоге и сделала, а в 1986 году получила степень доктора естественных наук и занялась наукой.

В 1989-м, когда было понятно, что грядут серьезные перемены, Меркель вступила в партию «Демократический прорыв», где дослужилась до пресс-секретаря. После сокрушительного поражения на последних парламентских выборах в ГДР политическая сила приняла решение о вхождении в состав западногерманского ХДС. Так Меркель стала членом, а потом и лицом ХДС, хотя раньше критиковала христианских демократов. Советник Гельмута Коля: Москва не оставит в покое Украину, пока Порошенко не выполнит свое обещание © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По итогам выборов 1990 года она получила мандат депутата Бундестага, но по предложению канцлера ФРГ Гельмута Коля становится министром по делам женщин и молодежи. Своей политической карьерой Меркель обязана именно главе правительства, который оказывал ей всестороннюю поддержку и доверие, за что ее прозвали «Девочкой Коля». В прессе раздули историю с тем, что политика возили на машине канцлера и даже на военном вертолете, но Коль вступился и сказал, что она пользовалась казенным транспортом с его ведома.

В следующем составе правительства Меркель получила должность министра ФРГ по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности.

А вот выборы 1998 года стали поворотным моментом и для всей Германии, и для ХДС, и для Меркель с Колем. Партия проиграла и перешла в оппозицию, а спустя год разразился скандал из-за того, что Коль, ставший почетным председателем ХДС, в бытность канцлером, нарушив федеральный закон «О политических партиях», получал миллионные пожертвования для партии от спонсоров, имена которых так и не раскрыл.

Среди тех, кто ополчился против политика, правившего страной на протяжении 16 лет, была и его ближайшая соратница Ангела Меркель, она потребовала его отставки.

«Партия должна сделать первые самостоятельные шаги, должна поверить в себя, что и без "старого боевого коня", как себя часто называл сам Гельмут Коль, сможет продолжить борьбу со своими политическими противниками. Как подросток в пубертатный период, она должна оторваться от родительского дома и пойти собственной дорогой», — написала она в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 22 декабря 1999 года.

В конечном итоге Колю пришлось оставить пост почетного председателя ХДС. Спустя много лет он рассказал, как воспринял эту ситуацию.

В 2000-х годах немецкий политик и журналист Михаэль Науманн спросил бывшего канцлера, чего хочет Меркель на самом деле.

«Власти. Я сам вырастил своего убийцу, я пустил змею к себе на грудь», — ответил Коль. Странные выборы преемника Меркель: как смена власти в Германии повлияет на Россию и Украину © REUTERS, Fabian Bimmer

Не простил он «свою девочку» до конца жизни. В 2017 году вышла книга «Завещание. Протоколы разговоров с Колем», хотя общественность должна была увидеть ее намного позже.

Журналист Герберт Шван, взявшийся отредактировать и перевести в печатный вид аудиозаписи с воспоминаниями Коля, не сдержал данного ему слова опубликовать мемуары уже после смерти политика и выпустил их раньше. Рассчитывая, что публика прочтет рассказы, когда его уже не будет, бывший канцлер не скупился на жесткие высказывания и критику, в том числе в адрес нынешней главы правительства: «Госпожа Меркель не умела нормально есть вилкой и ножом. На государственных визитах она слонялась по залу, мне приходилось несколько раз призывать ее к порядку. <…> Она вообще ни в чем не разбирается. Можно только перекреститься, думая о ее глупости».

Коль не хотел, чтобы Меркель что-то говорила о нем на похоронах, но она все же выступила на церемонии прощания со своим наставником, с кем, кто открыл ей двери в большую политику.

«Несмотря на то, что существуют разные оценки деятельности Коля, и у многих не всегда было взаимопонимание с ним, включая меня, все это совершенно неважно, когда речь заходит о его великих достижениях.

Без вас, Коль, жизнь многих людей была бы совершенно другой, в том числе и моя. Спасибо вам за ваше понимание, за возможности, которые вы мне дали», — отдала должное наставнику Меркель в 2017-м в Страсбурге.