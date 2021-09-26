Русские столько веков живут рядом с турками, что последние некоторым образом стали восприниматься как самые близкие, «домашние» иностранцы

Красноречиво об этом говорит один из трагических эпизодов Крымской войны — Альминское сражение 1854 года, описанное в эпопее Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Романист рассказывает, как в бой против Якутского пехотного полка были брошены элитные части французской армии — зуавы, набиравшиеся из арабов Алжира и одетые соответственно:

«…зуавы были в фесках, зеленых и красных, в восточных широких шароварах и с окладистыми черными, совсем мусульманскими бородами. Якутцы, со стороны которых они появились, приняли их за своих старых знакомых по Дунайской кампании — турок.

— Турки, братцы! Турки заходят во фланг! — кричали они, но совсем не озабоченно, скорее радостно даже: турки были привычным врагом, в турках не было ничего страшного».

Ищенко рассказал, готова ли Турция воевать за Крым © скриншот видео Украина.ру Ленин и Ататюрк отлично поладили. Большевики поставили турецкой армии, изнемогавшей в войне с греками, сотни тысяч винтовок и послали военных специалистов. И по сей день на барельефе памятника «Республика» на площади Таксим в Стамбуле можно увидеть Климента Ворошилова и Семена Аралова (обычно его принимают за Фрунзе) среди отцов Турецкой Республики.

Последние двадцать лет сделали Турцию в российском (постсоветском) сознании объектом положительных эмоций. Миллионы людей при слове «Турция» представляют себе ласковое море, пляж, отель, аниматоров и холодильник с напитками. На второй линии сознания, впрочем, осталась часть старых представлений, образов и штампов. Насколько они живы и справедливы? Давайте разбираться.

Штамп первый: Турция — жутко исламская страна

Это и так, и не так одновременно. Да, когда-то османский султан считался наимусульманнейшим государем, а его держава — твердыней ислама. Но с двадцатых годов прошлого столетия Турция усилиями Кемаля Ататюрка стремительно становится напротив — самым светским из мусульманских государств. Да, 99 процентов жителей Турции — мусульмане, во всяком случае, называют себя таковыми. Да, большинство по-прежнему считает своей обязанностью ходить в мечеть или хотя бы соблюдать все требования религии и установлений шариата. Но на практике часто и густо все сводится к празднованию главных исламских праздников и соблюдению традиционных религиозных ритуалов.

Первый минарет над Одессой. Как и зачем Турция укрепляет влияние на столицу Новороссии © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Да, в том же Стамбуле в религиозном квартале полным-полно людей старшего возраста в одеждах османского века, подчеркивающих приверженность ее носителей к религии предков, а в деревнях — и того больше, да и женщины все поголовно соблюдают религиозный «дресс-код». Но в то же время религиозных турок на Принцевых островах в Мраморном море (окрестности Стамбула) можно видеть как на религиозном, так и на соседнем светском пляже.

В то же время русскому, попадающему в Турцию, следует помнить, что последние двадцать лет страна сделала значительный крен в сторону исламизации внутренней жизни.

Президент Турции Эрдоган — весьма и весьма верующий человек, не устающий это подчеркивать. И он, и его партия исповедуют возврат к духовным ценностям предков, к возврату мусульманской религии ее прежнего авторитета. При этом, конечно, турки настолько европеизировались и обмирщились, что трудно сказать сегодня, до какой степени дойдёт процесс культурно-религиозного возрождения, тем более что поддержка исламских движений является одним из традиционных для Турции рычагов влияния на соседние страны.

Штамп второй: турки ленивы, как и все восточные люди

Образом ленивого, вечно кейфующего в дыму кальяна восточного человека мы обязаны великой русской литературе. Это она вводила нас в обман устами Михаила Лермонтова:

Посмотри: в тени чинары

Пену сладких вин

На узорные шальвары

Сонный льет грузин

Не знаем, как насчет грузин, но сказать о турке, что он ленив, — значит не только значительно погрешить против истины, но и незаслуженно обидеть одну из великих наций, сумевших не только завоевать полмира в эпоху становления Османской империи, но и восстать из руин Первой мировой, когда империя рухнула.

Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

Не забудем, что турки построили и отремонтировали пол-Европы и половину бывшего советского пространства. Турецкий строитель — скорый и спорый — стал приметой нашего времени. В моем родном Донецке они, например, всего за три года построили огромную и суперсовременную «Донбасс Арену» — лучший футбольный стадион Восточной Европы.

Но то на заработках. А у себя дома турки понастроили не только современные стадионы, но и сотни тысяч километров прекраснейших дорог, по которым колесят комфортные автобусы-лайнеры, десятки тысяч гостиниц на курортах, ставших для многих моих соотечественников лучшим местом отдыха. К курортам приложены аэропорты. Для справки: один аэропорт популярной Антальи принимает и отправляет в год пассажиров больше, чем все аэропорты Украины, вместе взятые.

Тот, кто прилетал в Турцию не через главный стамбульский аэропорт «Ататюрк», а через расположенный в азиатской части города «Сабиха Гёкчен», наверняка видел на подлете многие и многие километры гигантских парников, благодаря которым и труду местных крестьян Турецкая Республика завалила своими дешевыми фруктами бывший СССР. Так что о восточной лени турок говорить едва ли приходится. Лопается и эта подушка предвзятости и обобщений, как говорил классик.

Штамп третий: Турецкая кухня заканчивается на донёр-кебабе, чашечке кофе и «олл инклюзив» в курортном отеле

Это, мягко говоря, далеко от действительности. За столетия кочевой и оседлой жизни на огромном пространстве от предгорий Алтая до Малой Азии и Балкан турки в традиционную тюркскую кухню, приметы которой есть и в узбекской, и в уйгурской, и в азербайджанской кухне, привнесли элементы кухонь народов, которые они покорили, с которыми воевали.

Арабская, персидская, средиземноморская, индийская кухни взаимно обогащали турецкую, которая, в свою очередь, очень и очень много дала армянской, греческой, болгарской, югославской. Разнообразие турецкой кухни невообразимо. Особенно в приготовлении мясных блюд и сладостей. А главным напитком турка вопреки расхожему представлению является вовсе не кофе, а чай. Это поистине народный турецкий напиток. В любви к нему турки, пожалуй, превзойдут такие чайные народы, как русские и англичане, и уступят разве что китайцам. Правда, последние пьют зеленый чай, а турки признают только черный, выращенный тут же, в своих субтропиках.

Депутат Рады раскрыл настоящее отношение турецкого лидера к Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Штамп четвертый: Турки — страшные русофобы

Да, надо признать, история русско-турецких войн имеет солидную идеологическую и экономическую подкладку. Долгие века базой для вражды были непримиримые друг к другу религии — христианство и ислам. Но в этом противостоянии, как мы упоминали уже в начале этих заметок, была некая домашность, что сглаживало наиболее острые углы и убивало настоящую ненависть.

В конце концов, турки, некогда охотно покупавшие славянских рабов, покорили русских и других европейцев своим гостеприимством и умением устраивать отдых и туризм. Последний является для Турции «священной коровой» экономики. Понимание этого есть у каждого турка. Поэтому русский турист, как и турист вообще, почти во всех случаях неприкосновенен. Чтобы не разувериться в этом, советуем просто не заходить в некоторые сомнительные районы Стамбула вечером. Особенно на севере и востоке исторического Константинополя. Там есть кварталы, куда в свое время власти мегаполиса свезли из исторического Бейоглу всех наркоманов и проституток.

Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины © ukroboronprom.com

Штамп пятый: пантюркизм жив

При этом не стоит слишком уж благодушествовать. Не стоит забывать, что Турция — член НАТО и американские базы, нацеленные на южное подбрюшье России, никуда с Анатолийского полуострова не делись. Самостоятельная политика Эрдогана, дерзко разговаривающего с Западом и Штатами, покупающего ракетные комплексы и атомные электростанции в РФ, никого не должны вводить в заблуждение. Отношения Турции с Североатлантическим альянсом и Европой по духу напоминают отношения России с Белоруссией — можно наговорить друг другу резкостей, но никуда не деться из кольца объятий «старшего брата».

Кроме того, Турция как государство хоть и светское, но исламское, поддерживает и при президенте Эрдогане будет всегда поддерживать все исламские движения на расстоянии ближайших пары-тройки тысяч километров. Огромно влияние Турции на крымских татар. Не будем забывать, что на полуострове их всего две с половиной сотни тысяч, а в Турции, куда их предки массово эмигрировали после присоединения Крыма к России в 1783 году, сегодня их живет не менее шести миллионов. Почти десять процентов населения страны. А еще в Турцию после развала СССР приехало огромное количество тюркоязычных казахов, киргизов, узбеков, туркмен, гагаузов и татар. Азербайджанцы вообще чувствуют себя здесь дома — они говорят с турками практически на одном языке. Как и крымские татары, впрочем, и гагаузы. И даже греко-татары из донбасского Приазовья.

Да, Турция — родина идеи пантюркизма, который намеревался объединить в огромный агломерат все тюркские государства Евразии от Босфора до Китая. Если бы идеологам пантюркизма удалось воплотить свои идеи, на карте планеты появилась бы еще одна мировая держава. Впрочем, в наше время пантюркизм не то чтобы не моден вовсе, но принял иные черты — потаенные. Но о нем надо постоянно помнить.

И арабам с иранцами, и среднеазиатским государствам с родственным тюркам населением, и России с Украиной, где живет немалое число тюркских этносов. В отличие от панисламизма, заточенного на религиозную общность мусульман всего мира, пантюркизм делает ставку и на кровь, и на веру, и на язык. А это варево, которое будет иметь вкус в зависимости от того, кто его сварит.