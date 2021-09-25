Польский режиссёр Кшиштоф Занусси ответил на этот вопрос фильмом «Сердце на ладони», в котором одну из последних своих ролей сыграл великий Богдан Ступка

Роль польского олигарха Константы кинокритики считают одной из вершин творчества Богдана Ступки, за неё актёр получил приз Международного кинофестиваля в Риме — «Серебряного Марка Аврелия» в номинации «Лучшая мужская главная роль». В то же время, эта работа мистически повлияла на жизнь Ступки, и даже описана в книге Алексеся Казакова «Роли, которые принесли несчастья своим создателям».

В фильме «Сердце на ладони» Богдан Ступка сыграл роль польского нувориша, у которого большие проблемы со здоровьем, и выход только один — пересадка сердца. Константы — властный самодур: даже во время врачебного осмотра, лёжа на медицинском столе, не расстаётся с рюмкой водки, дымит дорогой пахитосой, разговаривает по мобильнику. В клинике он случайно знакомится с молодым человеком Стефаном и узнаёт, что тот несколько раз пытался покончить с собой, в том числе из-за потери работы в сети супермаркетов, принадлежащей богачу. «Бросили в колючую проволоку». Как мигрантов гонят из Польши © REUTERS, Kacper Pempel

Константы решает, что молодое сердце само просится к нему — в медицинском смысле слова, как донорское. Ждать, когда ранимый и хрупкий юноша снова задумает свести счёты с жизнью, Константы не хочет и не может, и приставляет к Стефану своего охранника, по совместительству киллера, который должен «решить вопрос», инсценировав суицид парня.

В финале фильма олигарху действительно пересаживают новое сердце — но это оказывается орган не склонного к рефлексии и суициду юноши, а разбившегося в автоаварии охранника-киллера. Обретший новую жизнь Константы раскаивается в грехах, встаёт на путь добра и помощи ближнему, раздаёт деньги бомжам. Впрочем, у зрителя нет уверенности в том, что его «сердечность» надолго, может, просто под настроение решил осчастливить нескольких неимущих?..

В ноябре 2008 года Кшиштоф Занусси в интервью киевской газете «День» так говорил о только что вышедшем на экраны Польши фильме: «Старый циничный миллионер для достижения своей цели, то есть для того, чтобы заполучить сердце для трансплантации, провозглашает принцип отрицания всяческих ценностей, программу полного релятивизма, перечёркивающую весь смысл жизни. Но в финале герои меняются ролями: богач возвращается к жизни и решает её изменить, самоубийца открывает позитивные ценности и обретает способность любить. А зрителю предстоит задуматься над тем, не является ли декларируемый релятивизм опасной ловушкой, в которую попадают многие заблудшие души. Проект касается вопросов смысла жизни и бездумного отрицания того, что является даром, недоступным человеческому пониманию».

Когда Занусси задумал делать «Сердце на ладони», то никак не мог решить, кто из польских актеров мог бы сыграть героя ленты, богача-олигарха. «Нет в Польше олигархов, материал не поддавался нашим актерам, не знали, с какой стороны подойти… Звоню Ступке, спрашиваю: «А ты олигархов каких-то видел, знаешь?— Ну да, конечно! Я же в правительстве работал, видел, слышал, коньяк с ними пил. — Так, может, сыграешь такого?— Легко!» Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе © imdb.com

Как подчёркивал режиссёр в интервью польскому порталу Interia, cам сценарий в некоторой мере был написан под Богдана Ступку: «Это актёр, родившийся во Львове, и его трехъязычность имеет этническую основу. Меня всегда тянуло к артистам, которые говорят с акцентом бывшей великой Речи Посполитой. Именно таков мой олигарх, это одна из его характеристик. Наши отечественные олигархи не так выразительны, однако в культурном отношении они ничем не отличаются от восточных».

Фильм «Сердце на ладони» изначально снимался на польском языке, и Ступка сам озвучивал своего героя, говоря по польски медленно, как и подобает олигарху. А вот в русской версии, выход которой задержался на несколько лет, Константы озвучивал его сын Остап, поскольку к тому времени Богдана Сильвестровича уже не было в живых.

Вскоре после окончания работы в этом фильме у Ступки обнаружили рак, зимой 2010 года он уехал лечиться в Германию. Вернувшись в Киев, снова работал с утра до ночи: снимался в кино, играл в театре им. Ивана Франко, которым ещё и руководил, ездил на фестивали, но болезнь прогрессировала. В ночь с 21 на 22 июля 2012 года у Богдана Ступки случился спровоцированный онкологическим заболеванием удар, за которым последовала кома. Он умер, не приходя в сознание, от острой сердечной недостаточности на семьдесят первом году жизни. По медицинским показаниям Ступке уже нельзя было делать трансплантацию сердца, в отличие от его героя…

Украинская версия фильма «Сердце на ладони» так и не появилась, и связано это вовсе не с болезнью Богдана Ступки. Картина снималась в ко-продукции с Украиной, но в результате Министерство культуры Украины так и не выделило обещанных денег, дело даже дошло до суда. Открытая премьера фильма в Киеве состоялась только в сентябре 2013 года в рамках фестиваля «Гогольфест», он демонстрировался в оригинальной версии с украинскими субтитрами. В украинский прокат лента так и не вышла, и одна из лучших ролей Ступки, за которую он получил единственную награду европейского кинофестиваля, осталась неизвестной большинству кинозрителей Украины. Как говорит украинская присказка, глаза не видят — сердце не болит…