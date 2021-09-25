Наташа Королева рассказала о дочери от друга-гея, Андрей Данилко горюет из-за смерти матери, а Игорь Кондратюк хочет запретить выступления на Украине любых артистов из России. Об этих и других громких новостях шоу-бизнеса в материале Украина.ру

Секрет на 100 миллионов: тайная дочь Наташи Королевой

Зрители гадали, чем еще может удивить Наташа Королева после драматичного сериала вокруг измен супруга, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко). Казалось бы, вся жизнь любимой певицы на виду, и все равно ее секрет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Выяснилось, что примерная жена тоже кое-что скрывала от своей семьи.

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа… Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось», — призналась Королева.

Сейчас сестре наследника Королевой и Тарзана Архипа Глушко 2 года, на свет тайная дочь появилась в США в 2019 году с помощью суррогатной матери.

с помощью суррогатной мате

Затем певица поделилась финансовыми подробностями материнства — фактически она подарила другу свою яйцеклетку, но он захотел ее отблагодарить и перевел ей 50 биткоинов (цифровая валюта, по нынешнему курсу это более 100 млн долларов).

«Король домашнего порно»: СМИ назвали возможного отца дочери Королевой — фото © Наташа Королева/Инстаграм

СМИ предположили, что это может быть 39-летний выходец с Украины Леонид Радвинский, создатель порносервиса OnlyFans, однако о своей ориентации он не распространялся, и подтверждений этим догадкам нет.

В результате все вновь судачат о Королевой, но, как и в случае с громким скандалом вокруг измен Тарзана, многие считают рассказ «уткой» для привлечения внимания.

Андрей Данилко год скрывал трагедию в семье



Друг украинского продюсера и шоумена Андрея Данилко музыкант Андрей Кравчук раскрыл одну из причин подавленного состояния артиста.

Дело в том, что год назад умерла мать Данилко, с которой он был очень близок. Сам артист журналистам об этом не рассказывал и вообще предпочитает избегать общения со СМИ.

Мать Данилко жила в поселке Клименки Полтавской области. В 2020 году она скончалась на 83-м году жизни.

Соседи отзываются о ней как о доброй и гостеприимной женщине. Они рассказали, что дом в поселке ей купил Данилко, так как ехать к нему в столицу она отказалась.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210922/1032296856.html Соседи назвали женщину доброй и гостеприимной и рассказали, что дом в поселке ей купил Данилко, так как ехать к нему в столицу она отказалась.

«Он говорил — я с мамой могу и рюмку выпить, и все рассказать, все откровенно… они были друзья!» — поделился друг Данилко.

Данилко очень редко выступает на публике, и даже его участие в качестве звездного детектива в шоу «Маска» было под вопросом. Однако его так впечатлили рисунки детей по мотивам шоу, что он не стал отказываться и вновь порадует публику своим судейством в новом сезоне.

Ани Лорак запела по-украински



Украинская певица Ани Лорак, с 2014 года работающая в России, не раз получала недовольные комментарии и даже угрозы за желание развивать карьеру в «стране-агрессоре» и песни преимущественно на русском языке.

Ани Лорак раскритиковали за «панталоны бабули» на концерте в Одессе © Ани Лорак/Instagram

«На украинском ваши песни особенные», «Послушала уже, очень красивая песня, с нетерпением ждём клип», «Самый красивый украинский язык) спасибо за эту волшебную балладу!», «Каролина, пожалуйста, сделайте русскую версию, не все знают украинский», — откликнулись фанаты.

Ранее Лорак успешно выступила на двух концертах в Одессе, не побоявшись угроз националиста Сергея Стерненко и его приспешников из «Правого сектора»* (запрещен в РФ).

Продюсер Кондратюк против «коллаборации с агрессором»

Украинский продюсер Игорь Кондратюк на прошлой неделе зарегистрировал на сайте президента Украины петицию о запрете в стране концертов даже тех артистов из России, которые еще не попали в черный список СБУ и Минкульта.

Он призвал Зеленского остановить «бизнес на крови».

«Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны», — написал он.

Он допустил исключения лишь для таких россиян, как Виктор Шендерович, Лия Ахеджакова и Андрей Макаревич.

Кого из российских звезд в таком случае смогут послушать украинцы на концерте, кроме Макаревича, не очень ясно. Да и Макаревичу патриотично настроенные граждане недавно предъявили претензии за совместное выступление с неугодным «патриотам» Александром Розенбаумом.

Пока петиция Кондратюка набрала чуть более 8300 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения.

Maruv — гарная украинка на обложке российского Playboy

Украинская певица Анна Корсун (Mаruv) может позволить себе не обращать внимания на критику «патриотов» и, кажется, делает всё, чтобы их подразнить. На этот раз дерзкая девушка стала лицом российского издания мужского журнала Playboy.

В новом номере журнала поклонники увидят любимую певицу «в критическом минимуме одежды». Также их ждет рассказ Maruv «о жизни на острие клинка, красоте геометрии, ролевых играх и о том, как встретить любовь в стриптиз-клубе».

Ранее Mаruv критиковали и за недостаточную патриотичность, и за концентрацию на откровенных образах вместо новых песен. Однако в новой горячей фотосессии певица вооружилась шпагой и готова дать отпор любым критикам.

«Лучшие роли сыграл в России» — украинский актер Горбунов сказал, когда вернется



Народный артист Украины Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах «12» и «Графиня де Монсоро», в интервью разоткровенничался и пояснил, что скучает по России и удачным ролям, но возвращаться пока не планирует.

«Врать не буду»: уехавший на Украину актер Горбунов назвал условие для возвращения в Россию © Алексей Горбунов/Инстаграм

Однако, несмотря на такую принципиальную позицию, Горбунов выступает категорически против черного списка, запрещающего российским деятелям культуры въезд на Украину, и не намерен из-за политики отказываться от дружбы с российскими коллегами.

Детские страхи и ужас в роддоме: Добронравов рассказал о прошлом

Актер Федор Добронравов недавно отметил 60-летний юбилей. По этому случаю он поделился с телезрителями жуткими воспоминаниями из прошлого.

Детство будущего актера было далеко не безоблачным — его отец сильно пил и бил его мать, а детям приходилось прятаться у соседей. И даже когда он бросил пить, характер его не улучшился, а наоборот — за провинность он пригрозил бросить сына на съедение собакам.

Мытье полов, сплошные неудачи, ВДВ и «Сваты»: Федору Добронравову — 60 © Открытые источники

Добронравов выдержал немало испытаний на пути к мечте. До того как стать знаменитым актером, он успел отслужить в ВДВ, работал слесарем на заводе, мыл полы в Третьяковке. Коллега и близкий друг Добронравова актер Роман Мадянов назвал его «12 тонн тротила». Недаром актер не хочет останавливаться на достигнутом и «ложиться в гроб в костюме Ивана Будько» из «Сватов» — он настроен играть в новых проектах.



Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20210911/1032221640.html в Щукинское училище, на пятый поступил в Воронежский институт искусств