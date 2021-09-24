В среду, 22 сентября, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 депутатов внеочередного заседания Рады в четверг, 23 сентября, для рассмотрения законопроектов о налогообложении и фискальной политике. Законопроект предполагает повышение налогов для определенных видов бизнеса

Последнее время власти Украины чрезвычайно озабочены вопросом, как выжать больше налогов с оставшихся на родине украинцев. Кредиты выплачивать надо, а налоговая база сужается с каждым годом. «Слуги народа» также рассчитывают с дополнительных поступлений в бюджет профинансировать перепись населения, которая не проводилась уже более 20 лет.

Примечательно, что «Слуги народа» два года назад позиционировали себя как «либертарианцы», выступающие за снижение налогов для граждан и бизнеса, но с каждым месяцем пытаются придумать новые налоги для финансирования бюджета и выплаты внешних кредитов. Смерть и налоги. Британские ученые выяснили, кто в стране чаще умирает от коронавируса © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В рамках налоговой реформы в первом чтении летом был принят законопроект № 5600. Он тесно связан с бюджетом на 2022 год, который очень важен для команды президента. «Слуга народа» Евгения Кравчук также говорит о том, что законопроект 5600 надо принять как можно быстрее, потому что «страдает бюджет». Тем не менее, министр финансов Сергей Марченко говорит, что в законопроект о госбюджете на 2022 год не будут закладывать миллиарды от планируемого повышения налогов, которые вносятся законопроектом № 5600. Иными словами, в правительстве нет уверенности в том, что он будет принят.

Его инициаторами выступили премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Законопроект еще называли «антиахметовским», хотя самому богатому украинцу он грозит менее всего. Основные опасения заключаются в том, что олигархи просто переложат дополнительные издержки на плечи украинских потребителей. Неслучайно в первом чтении его одобрили депутаты, как раз связанные с олигархическими группами Ахметова, Веревского и Коломойского.

Зеленский и украинские чиновники отмечали, что одно из главных положений законопроекта — это повышение ренты на добычу железной руды, которая в последнее время растет в цене. За этот счет планируется увеличить доходы на 600 млн грн. Предлагается также провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог. Названо число украинских богачей, честно выплачивающих налоги © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Перейти в фотобанк

Авторы законопроекта считают, что если его принять, то это принесет бюджету 50 млрд гривен в год. Из них только 600 млн от повышения ренты на руду, а большую сумму должны покрыть из нового «крестьянского налога» — за пользование земельными наделами площадью от 0,5 га. Вводится понятие минимального налогового обязательства в размере 4,5% от нормативной стоимости земельного участка, которое будет взиматься независимо от того, осуществляет ли его владелец какие-либо коммерческие операции с землей. Данная норма должна стимулировать владельцев сельскохозяйственной земли продавать ее за копейки. В бюджет за счет этого планируется получить около 10 млрд грн.

Экономист Алексей Кущ утверждает, что ради продажи сельхозземель этот законопроект и затевался. «Мне кажется, что властям важно не просто открыть рынок земли, но и заставить людей продать свою землю. Сейчас большинство владельцев земли не хотят продавать свои паи и земельные участки. Новый налог будет стимулировать их избавляться от земли», — говорит экономист.

С 5% до 18% повышается налог на доходы физических лиц при продаже третьего и каждого следующего объекта недвижимости в течение одного года. Политический эксперт Олег Петровец утверждает, что законопроект приведет к подорожанию жилья для простых украинцев за счет дополнительного налогообложения. Украинцев заставляют платить налоги со всех дополнительных доходов © slovoidilo.ua

«Налогообложение сделок купли-продажи жилья значительно бьет по карманам простых украинцев и делает покупку квартир крайне невыгодной. Люди вынуждены будут переплачивать почти 20%. Но если учесть тотальную бедность украинского населения, то спрос на жилье просто упадет и пострадают предприниматели, предоставляющие услуги по приобретению недвижимости», — отмечает эксперт. Также он обратил внимание на снижение площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается — с 2 га до 0,5 га, что ударит только по фермерам, а крупные землевладельцы ничего не потеряют, по его мнению.

Предполагается также повышение акциза на продукцию украинских пивоваров — от 2,39 до 4,79 гривен, в зависимости от крепости. Принятие закона 5600 может привести к росту стоимости мобильного интернета и связи, так как в нем заложено повышение для операторов платы за пользование радиочастотами — на 5%.

Как отмечает Telegram-канал «Шептун» законопроект усиливает налогообложение промышленников (и это на фоне деиндустрилазиации), но дает послабления аграрным «лендлордам».

«Сегодня собираются принимать "налоговый" закон № 5600. Судя по последней версии, закон нормально раздевает промышленников, а вот аграриев в который раз обходит стороной. Хотя у них маржа на продукцию сейчас достигает 300%. Как заявил сам Гетманцев, аграрии в прошлом году получили $62 млрд дохода. Но при этом заплатили $17 млн налогов. Это 0,0003%. Впечатляет, не так ли? Однако в налоговом законе об этом опять ни слова. И налоги им повышать никто не спешит», — пишет «Шептун».

Налоговые и проверяющие органы в случае принятия законопроекта получат дополнительные полномочия. Например, налоговики смогу взыскивать налоговые долги, не обращаясь в суд, изымать залог за налоговые долги, запрещать руководителям компаний, имеющим задолженность по налогам, выезжать заграницу.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало предлагаемые нормы «коррупциогенными», предостерегая, что они дают проверяющим и налоговым органам полномочия, которые спровоцируют всплеск коррупции. Бортник рассказал, как власти демотивировали украинцев платить налоги © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Председатель Американской торговой палаты Энди Гундер отдельно отметил, что их эксперты проанализировали налоговые изменения и считают, что «большая часть неприемлема для бизнес-среды». Лейтмотивом к этому заявлению могут служить постоянные и безрезультатные призывы президента Зеленского «инвестировать в Украину».

Некоторые эксперты также говорят, что, возможно, в законопроект специально добавили столько спорных норм, чтобы президент ветировал его после второго чтения, а вместе с ним не пострадают и сами олигархи.

В свою очередь автор законопроекта говорит о том, что бизнес-ассоциации, которые выступают против принятия законопроекта, просто не хотят платить деньги государству, что естественно для любых предпринимателей и капиталистов. И если с них не удастся взять больше налогов, придется их выжимать с простых украинцев.

Ко второму чтению в законопроект внесли несколько тысяч поправок (многие в порядке законодательного «спама»). «Слуги народа» предлагали его рассмотреть в «турборежиме», но не получилось (собрали 130 подписей вместо необходимых 150). Рассматривать будут в обычном режиме. Однако рассмотрение тысяч поправок может заблокировать работу парламента на полгода вперед.

В четверг, 23 сентября, законопроект сняли с рассмотрения. Пока. Лидер фракции «Голос» в парламенте утверждает, что некоторые наиболее скандальные нормы закона убрали ко второму чтению. Другие депутаты говорят, что текста обновленного законопроекта еще в глаза не видели. При тысячах поправок, которые подавали в Раду ставленники олигархов, на выходе «антиолигархической» налоговой реформы обычные украинцы могут получить больше «налогов на воздух».