Производство вакцин от COVID-19 растёт, и к концу года у развитых стран образуется запас в 1,2 миллиарда доз, - но 241 миллион из них придется просто уничтожить, если их вовремя не использовать

COVID-19 стал самой смертоносной эпидемией в истории США, обогнав «испанку»

Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах по состоянию на 20 сентября 2021 года достигло 695 тысяч человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, собирающий и публикующий данные о глобальной пандемии. От эпидемии «испанского гриппа» 1918-1919 годов, до сих пор считавшейся самой масштабной по числу жертв в американской истории, в США скончались около 675 тысяч человек. Теперь COVID-19 установил новый печальный рекорд. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В последнее время от коронавируса в США в среднем умирает 1900 человек в сутки. Это самый высокий показатель с начала марта текущего года. Ученые связывают это с появлением штаммов «дельта» и «йота», отличающихся повышенной заразностью и летальностью.

«То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, ненормально и очень тревожно», — цитирует ВВС Эрика Тополя, директора медико-биологического Института Скриппса в Ла-Хоей, штат Калифорния. Тополь также заметил, что сто лет назад не было ни аппаратов ИВЛ, ни вакцин. Кроме того, США давно и прочно занимают первое место в мире по числу умерших и заразившихся COVID-19 (43,1 миллиона человек).

Пандемия испанского гриппа, в просторечии «испанки», разразилась в Европе на финальном этапе Первой мировой войны, и за считанные недели охватила все континенты, кроме Антарктиды. До сих пор неизвестно, откуда взялся вирус и почему он сам собой исчез примерно через два года. Место возникновения пандемии «испанки» также точно не установлено. «Испанкой» болезнь назвали потому, что цензура воюющих стран не пропускала информацию о ней, и первой о бедствии сообщила пресса нейтральной Испании.

Поскольку первые случаи болезни, напоминающей симптомами «испанский грипп», были зафиксированы в январе 1918 года в США, ряд исследователей считает, что её занесли в Европу американские солдаты, а там она быстро распространилась из-за тяжелых санитарно-эпидемиологических условий военного времени.

Во всем мире «испанкой» заразились около 550 миллионов и умерли порядка 50 миллионов человек, что примерно равняется числу жертв во Второй мировой войне. В России количество жертв «испанки» не было подсчитано из-за Гражданской войны, но, по оценочным данным, превысило миллион человек, что примерно равнялось боевым потерям Красной армии. Ляшко допустил обязательную вакцинацию на Украине © Facebook, Виктор Ляшко

Самая смертоносная инфекция в истории человечества — чума. Наиболее трагическими были «Юстинианова чума» 541-750 годов в Европе, и евразийская пандемия чумы 1346-1353 годов, известная как «чёрная смерть». Каждая из этих эпидемий погубила примерно по 100 миллионов человек.

Генпрокуроры половины штатов США требуют от Байдена отменить обязательную вакцинацию от COVID-19

Генеральные прокуроры 24 штатов США направили письмо президенту Джо Байдену, в котором предупредили, что будут принимать юридические действия, если администрация не отменит свой указ от 10 сентября об обязательной вакцинации всех работников. Соответствующее заявление было размещено на сайте генпрокурора штата Южная Каролина Алана Уилсона. «Независимо от того, как вы относитесь к вакцинам, указ президента Байдена является незаконным, и если администрация не изменит курс, мы будем применять все юридические варианты, чтобы его отменить», — сказал Уилсон.

«Я полностью вакцинирован и призываю всех, кто может, сделать прививку, но это не вопрос соблюдения закона. Мы считаем, что подобное решение приведёт к тому, что меньшее количество людей будет вакцинировано, что мы уже видели в Нью-Йорке, где медицинские работники уволились из-за требования властей о вакцинации», — добавил он. В письме указывается, что наибольшее беспокойство вызывает возможное отстранение людей от работы, особенно работников здравоохранения, которые сейчас наиболее необходимы для борьбы с пандемией. «Кроме того, этот мандат игнорирует десятки миллионов американцев с естественным иммунитетом и будет способствовать дальнейшему скептицизму относительно вакцин», — говорится в документе. Вакцина или тест: «Океан Эльзы» огласил правила прохода на бесплатный концерт во Львове © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

К письму генпрокурора Южной Каролины, присоединились генеральные прокуроры штатов Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Дакота, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг. Следует отметить, что в 21 из 24 штатов, которые высказались против обязательной вакцинации, руководят оппоненты Байдена — республиканцы. Из штатов, возглавляемых демократами, к обращению присоединились Канзас, Кентукки и Луизиана.

Хроника вакцинации в мире

США пообещали пожертвовать развивающимся странам еще полмиллиарда доз вакцины Pfizer. Президент Джо Байден объявил об этом 22 сентября на виртуальном саммите, посвященном борьбе с пандемией коронавируса. Ранее США выделили нуждающимся странам 580 миллионов доз вакцины, однако лишь 140 млн из них были доставлены. Также на саммите США и Евросоюз заключили глобальное партнёрство по вакцинации от COVID-19, в своей работе стороны будут стремиться к тому, чтобы в 2022 году в мире было привито 70% населения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в программе COVAX, обеспечивающей поставки вакцин по всему миру, сообщили, что многие партии препаратов приходили в небольших количествах и в последнюю минуту, то есть до истечения срока годности оставалось слишком мало времени, чтобы успеть ими воспользоваться. По оценкам экспертов, производство вакцин от COVID-19 в последние месяцы возросло, и к концу года у развитых стран образуется запас в 1,2 миллиарда доз, — но 241 миллион из них придется просто уничтожить, если их вовремя не использовать. При этом всего понадобится около 11 миллиардов доз, чтобы вакцинировать хотя бы 70% населения планеты. ВОЗ поставила целью вакцинировать в каждой стране минимум 40% до конца 2021 года. Гройсман предложил платить украинцам за вакцинацию от коронавируса © Facebook, Урядовий портал

Почти две трети жителей Германии (63,6%, 52,9 миллиона человек) прошли полную вакцинацию от коронавируса, при этом 67,5% населения (56,1 миллиона человек) получили как минимум одну из двух необходимых доз вакцины. Об этом сообщил в четверг, 23 сентября, Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине. Среди федеральных земель ФРГ по показателям вакцинированных лидирует Бремен (78,3% полностью либо частично привитых). В 15 из 16 земель этот показатель превышает 60%, в Саксонии он равняется 57,3%. Среди взрослого населения ФРГ старше 18 лет доля частично либо полностью привитых составляет 78,3%, среди подростков 12-17 лет — почти 40%, сообщил в тот же день в Twitter министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

В Ирландии вакцинировано 90% жителей старше 16 лет, что делает ее страной с самой высокой долей вакцинации среди всех членов Евросоюза. Данные Европейского центра по контролю за заболеваниями показывают, что за Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия. При этом в ЕС меньше всего вакцинированных в Румынии (первой дозой привиты около 33% взрослых, а завершили вакцинацию 32,8%) и Болгарии (первой дозой привиты всего 23,5% взрослых).

В России полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 40 миллионов человек. Об этом сообщила 22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Одновременно она предупредила о росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов страны. Глава Роспотребнадзора напомнила, что особенностью «дельта»-варианта коронавируса является его быстрое распространение. «Поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищен с помощью вакцины», — подчеркнула Анна Попова. Население РФ, по данным Росстата за 2020 год, превышает 146 миллионов человек.

При этом туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила 22 сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим «зелёный свет» для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров», — сказала Ломидзе. На Украине в провале кампании по вакцинации обвинили Россию © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. «Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга», — уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура — от 59 тысяч рублей на человека.

Во Франции разыскивают медиков или медика, при участии которых в сеть попал настоящий QR-код к ковид-сертификату президента Эммануэля Макрона. Об этом 23 сентября сообщило издание Politico. QR-код с сертификата президента начали распространять в соцсетях в понедельник. Из него можно было узнать дату рождения Макрона, детали о вакцине, которой он привит, и дату вакцинации (причём оказалось, что глава государства был привит позже, чем заявлял об этом СМИ). В Елисейском дворце подтвердили, что код действительно принадлежит Макрону.

Код был связан с персональным ковид-сертификатом Макрона, таким же, который сейчас нужен французам каждый день — для допуска в рестораны или на массовые мероприятия. После инцидента сертификат Макрона привязали к новому QR-коду, а предыдущий уже недействителен. Как известно, Франция одной из первых в Европе сделала ковид-сертификат неотъемлемой частью повседневной жизни — несмотря на многотысячные протесты.