Главной темой недели был визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Впрочем, выступление в ООН было скорее поводом для поездки (преувеличивать авторитет этой организации не стоит). Программа визита включала множество содержательных встреч высокого уровня

При этом ситуация в стране оставалась под контролем президента — покушение на его первого помощника, рост заболеваемости коронавирусом, принятие одних законов и непринятие других — всё шло по плану. Во всяком случае хочется на это надеяться.

Визит Зеленского в США

Второй за непродолжительное время визит Владимира Зеленского в США оказался более наполненным, чем первый.

В прошлый раз он встречался по сути с одним Байденом, причём большее значение имел сам факт встречи, чем его содержание. На этот раз наблюдается целый фонтан важных встреч — с генсеками ООН и НАТО, президентом Турции, премьер-министром Великобритании и др. Очевидно, визит был хорошо подготовлен и в целом результативен.

Впрочем, результаты не всегда были однозначными. Например, выступая в ООН Реджеп Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины (в смысле принадлежности Крыма), но поставил под сомнение сам тезис о её принципиальной нерушимости, выдвинув территориальные претензии к Сирии и Грузии.

Впрочем, главный пафос выступления Зеленского в ООН состоял не в этом, а в том, что мировое сообщество (ООН — в особенности) слишком мало делает для восстановления контроля Украины над «оккупированными территориями» и прекращения эпидемии коронавируса. Он достаточно резко критиковал ООН, в частности, за то, что организация в целом не приняла участия в «Крымской платформе». А глава МИД Дмитрий Кулеба даже обозначил желательную сумму помощи — $1 млрд в год.

Зеленский продолжает и развивает свою тему критики Запада за недостаточную поддержку Украины. Понятно, на Западе усилия президента Украины вызывают всё большее раздражение, тем более что американская администрация всё больше отворачивается от Европы в сторону Азии, сосредотачиваясь на теме противостояния Китаю. В контексте развития этой темы конфликт с Россией Западу вовсе не нужен. Так что деятельность Зеленского идёт вразрез с интересами стратегического партнёра.

Покушение на Шефира

Обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира во время пребывания Зеленского в Нью-Йорке и накануне рассмотрения в Раде законопроекта об олигархах сразу же вызвал впечатления постановочного. Во всяком случае первой версией, озвученной президентом, было противодействие олигархов реформам, что, понятно, должно было привести к ускорению процесса принятия закона.

Тем не менее, следует отметить несколько важных моментов.

Во-первых, то, что при обстреле пострадал именно водитель, не случайно — как правило, Шефир сам находится за рулём (любит водить). Впрочем, при обстреле автомобиля из автоматического оружия вероятность попадания в пассажира тоже достаточно велика.

Во-вторых, в команде Зеленского Шефир занят как раз коммуникациями с олигархами, а эта сфера сама по себе потенциально опасна.

В-третьих, как раз накануне ряд источников сообщил, что между Зеленским и Шефиром произошла серьёзная размолвка.

Скорее всего, детали этого преступления не будут раскрыты.

Деятельность Рады

Парламент на прошедшей неделе был невероятно активен.

Во-первых, Офис президента открыто объявил войну спикеру Разумкову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о «фундаментальных разногласиях между партией и Дмитрием Разумковым». Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко высказался мягче — «сложная производственная ситуация». Факт, однако, налицо — окружение президента собирает голоса в поддержку отставки спикера и не скрывает эту деятельность.

Во-вторых, Рада не признала результаты выборов в России.

Глава МИД Кулеба, правда, указал, что это не приведёт к разрыву дипломатических отношени, — «чтобы Украина разорвала дипотношения с Россией, должно произойти что-то мегакатастрофическое». Ничего удивительного в этом нет — всё «мегакатастрофическое», что могло произойти между странами (по мнению МИД Украины — агрессия и оккупация части территории), уже произошло, но дипломатические отношения не были разорваны.

В-третьих, Рада приняла закон об олигархах в его первоначальной версии.

При этом было преодолено сопротивление оппозиции (ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и часть «Голоса» были против, «Батькивщина» воздержалась), спикера Разумкова (его не было — заседание вёл Стефанчук) и даже Венецианской комиссии, которая рекомендовала проект не принимать до его рассмотрения в декабре.

Интересно, что законопроект поддержали группы «За будущее» (связываемая с Игорем Коломойским) и «Доверие» (связываемая с Андреем Веревским). Надо думать, что эти персонажи в реестр олигархов не попадут…

В-четвёртых, депутаты отложили рассмотрение т.н. ресурсного законопроекта, вносящего существенные изменения в налоговую систему.

Законопроект среди прочего должен был повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, включая ренту на добычу железной руды (из-за чего его назвали «антиахметовским»). Пока что это объясняется необходимостью изменения процедуры принятия проекта.

Впрочем, вынесение проекта на голосование вызвало массовые протесты предпринимателей, а также опасные разброд и шатания внутри фракции.