На Украине с 23 сентября начала действовать «желтая» зона адаптивного карантина. Такое решение тремя днями ранее приняло правительство Украины

Режим адаптивного карантина, когда страна делится на отдельные зоны по уровню распространения коронавируса, будет действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.

Всего таких зон четыре — «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». До сегодняшнего дня вся страна находилась в «зеленой» зоне — жители были обязаны носить маски в помещениях и на массовых мероприятиях, а также соблюдать социальную дистанцию.

После перевода Украины в «желтую» зону карантина ограничения ужесточились.

Зачем вводят «желтую» зону?

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день ситуация с пандемией COVID-19 в стране находится под контролем, но специалисты фиксируют негативные тенденции.

За последние сутки на Украине выявили 7866 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 123 украинца, 2305 человек выздоровели.

Днем ранее сообщалось о 6754 новых случаях заболевания COVID-19, 21 сентября — о 5159 случаях. Заболеваемость с начала месяца стремительно растет: еще 13 сентября медики регистрировали чуть более 1200 заболевших за сутки.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 370 425 человек, 55 284 человека скончались.

Почти 8 тысяч украинцев заболели коронавирусом за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

В срыве кампании по вакцинации украинские власти обвиняют Россию: якобы в рамках «гибридной войны» она мешает населению вакцинироваться, распуская слухи с помощью ботов в интернете. Ботофермы ликвидировали, но и без них украинцы не стали доверять вакцинам больше. Многих не могут переубедить даже такие пугающие данные: за последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 на Украине не были вакцинированы.

В связи с этим Минздрав намерен ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения, в частности, чиновников и сотрудников образовательных учреждений. Поэтому можно предположить, что, пока число вакцинированных украинцев не достигнет необходимой отметки, власти будут держать Украину на карантине.

Какие правила нужно будет соблюдать?

В «желтой» зоне карантина остаются обязательными ношение защитных масок и социальная дистанция, но вводится ряд новых правил для бизнеса.

Так, массовые мероприятия можно проводить, если на одного человека будет рассчитано 4 кв. м. Ограничения по числу посетителей также вводятся в фитнес-центрах и бассейнах — один человек на 10 кв. м.

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На этот раз власти не ввели никаких новых ограничений для транспорта — его не будут останавливать даже в «красной зоне». При этом все водители должны будут вакцинироваться.

Требование по вакцинации будет касаться и учебных заведений — они смогут работать при условии вакцинации 80% педагогов. Некоторые регионы, в частности Львов, будут требовать от педагогов еще и отрицательный ПЦР-тест. Исключением являются детсады и 1-4 классы школ — они смогут продолжить работать даже без вакцинации сотрудников.

Как избежать ограничений?

Если 80% сотрудников и 100% посетителей ресторана, спортзала или кинотеатра будут вакцинированы, правил «желтой» зоны можно не придерживаться.

При себе необходимо будет иметь сертификат о вакцинации, который можно сгенерировать в приложении «Дия». Документов будет два: желтый — о первой дозе вакцины (действует 120 дней) и зеленый — о двух дозах (действует 1 год).

Также разрабатываются COVID-сертификаты для переболевших, которые будут действовать 160 дней, и сертификаты для владельцев отрицательного ПЦР-теста, действительные 72 часа.

Какое наказание грозит нарушителям?

Борьба с COVID-19: Четыре сценария развития пандемии и неравный доступ к вакцинам в мире Олега Рубана, штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических норм по новым правилам в Киеве начнут уже в четверг, 23 сентября. Наказывать за нарушения Госпотребслужба может только заведения. Следить за соблюдением правил со стороны посетителей и штрафовать их может только полиция. В случае выявления нарушения размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен (около 93 тысяч рублей).

Оштрафовать, как и ранее, могут также за отсутствие защитной маски. В случае пребывания в общественном месте без маски или респиратора можно получить штраф от 170 до 255 гривен (от 464 до 696 рублей).

Какую вакцину можно получить на Украине?

Получить прививку от коронавируса на Украине могут все взрослые граждане от 18 лет, а также иностранцы с видом на жительство и люди, претендующие на статус беженца или уже получившие его.

На Украине вакцинируют несколькими препаратами — AstraZeneca (разного производства), CoronaVac, Pfizer и Moderna. Самой популярной, по данным Минздрава, стала американская Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

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Темпы вакцинации на Украине пока что одни из самых низких в Европе, несмотря на то что получить прививку бесплатно и без лишней волокиты может любой желающий.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса для представителей ряда профессий — контингента, который сможет приходить на работу только после полного курса прививок от инфекционных болезней. По словам министра, принудительную вакцинацию допускает закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Кроме того, он анонсировал, что в будущем на Украине могут начать вакцинацию подростков старше 12 лет.